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Meta будет тренировать свои модели ИИ на данных пользователей из Евросоюза

Новости и статьи
19 апреля 2025
13:00
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Американская интернет-компания Meta Platforms будет тренировать свои модели искусственного интеллекта (ИИ) на данных пользователей из Европейского союза. Meta владеет социальными сетями Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. Для совершенствования своих моделей она будет использовать общение пользователей с искусственным интеллектом и любой публичный контент, который люди размещают на платформах компании. Частные переписки обещали не трогать.
Люди в ЕС, использующие платформы Meta, получат уведомление в приложении или по электронной почте, которое объясняет, какие данные компания начнет использовать. Этот шаг призван помочь улучшить существующие модели искусственного интеллекта.

Предполагается, что для обучения будут использоваться в первую очередь публичные посты и комментарии, сделанные взрослыми пользователями в сетях. Это также включает в себя все общение с ИИ, то есть вопросы, комментарии или беседы с чат-ботом. Частные сообщения между родными и друзьями не будут использоваться для обучения ИИ. То же самое касается публичных сообщений и комментариев пользователей младше 18 лет.

Meta запустила свои модели искусственного интеллекта в странах ЕС на год позже, поскольку технология должна была соответствовать европейскому регламенту по защите данных, известному как GDPR. Ее модели уже используют данные пользователей из других частей света.

Компания также выполняет юридические условия, установленные Европейским советом по защите данных (EDPB) в декабре прошлого года. Согласно им, так называемый законный интерес позволяет использовать персональные данные для разработки и совершенствования моделей искусственного интеллекта в странах ЕС.
технологии Чехия Европа
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