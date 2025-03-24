США критикуют ЕС за предвзятость к американским технологиям

Представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что «союзные западные демократии» должны «сосредоточиться на настоящем долгосрочном страхе: подъеме китайской коммунистической партии».





Делая это заявление, он косвенно отреагировал на то, что некоторые европейские правительства и компании рассматривают вопрос о том, является ли Starlink надежным партнером после того, как Вашингтон пригрозил прекратить предоставление этих услуг в Украине.





Британские телекоммуникационные компании BT и Virgin Media O2, например, входят в число тех, кто тестирует технологию Starlink для предоставления услуг мобильной или широкополосной связи, но ни одна из них пока не подписала соглашение со Starlink.





Италия заморозила переговоры с Маском по Starlink для правительства.





По словам Карра, давнего соратника Маска, «прискорбно», что политика, похоже, влияет на долгосрочные решения. «Если вы беспокоитесь о Starlink, дождитесь версии китайской коммунистической партии, и тогда вы будете действительно встревожены», — сказал он.





В интервью Financial Times Карр также предупредил, что в области искусственного интеллекта и спутниковых технологий между «странами, связанными с китайской коммунистической партией, и другими» откроется «огромная пропасть».





По его словам, европейские регулирующие органы предвзято относятся к американским технологическим компаниям. «Если у Европы есть своя спутниковая система, то я думаю, что чем больше, тем лучше. Но в более широком масштабе, я думаю, Европа оказалась как бы зажата между США и Китаем. И настало время сделать выбор», — добавил он.





Акции европейских спутниковых провайдеров, таких как Eutelsat и SES, резко выросли в последние недели, несмотря на большие долги компаний. Это связано с предложением Европейской комиссии о том, что Брюссель должен финансировать доступ украинских (военных) войск к услугам, которые могут быть предоставлены коммерческими провайдерами, базирующимися в ЕС.





Однако эксперты отрасли предупреждают, что ни одна европейская сеть пока не может конкурировать с предложениями Starlink.





По словам Карра, европейские телекоммуникационные компании Nokia и Ericsson также должны перенести больше своих производств в США, поскольку они сталкиваются с последствиями тарифов Трампа. Обе компании являются крупнейшими поставщиками оборудования для инфраструктуры мобильных сетей в США. Карр назвал исторической ошибкой тот факт, что на рынке поставщиков телекоммуникационного оборудования в США нет ни одной крупной национальной компании.





В прошлом месяце генеральный директор Ericsson Бёрье Экхольм заявил, что компания рассмотрит возможность расширения производства в США в зависимости от того, как на него повлияют потенциальные тарифы. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования открыл завод в Льюисвилле, штат Техас, в 2020 году. «Мы уже увеличили (производство в США). Нужны ли нам еще большие изменения? Посмотрим», — сказал Экхольм.





Представитель Nokia заявил, что США — это «второй дом» финской компании. «Примерно 90% всех коммуникаций в США в тот или иной момент используют устройства Nokia. У нас пять заводов и пять центров исследований и разработок в США, включая Nokia Bell Labs», — добавил он.