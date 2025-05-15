Чехи полюбили платить мобильными телефонами и часами, кольца пока их не слишком привлекают

Новости и статьи 15 мая 2025 21:00 933

В сфере бесконтактных платежей чехи занимают первое место в Европе, за ними идут испанцы. Платежи с мобильных телефонов или умных часов в Чехии составляют более половины всех транзакций. Карту в терминал вставляет лишь 1% людей.