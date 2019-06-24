В Чехии изготавливают 192 литра пива на душу населения ежегодно

Чехи занимают первое место среди европейцев не только в потреблении пива на душу населения, но и в его производстве. Каждый год на одного человека приходится 192 литра пенного напитка, то есть 384 пинты.

Об этом свидетельствует статистика компании Brewers of Europe, собранная в рамках проекта Europe in Data.

«Второе место в Европе занимает Бельгия с показателем 182 литра на душу населения. В Ирландии, которая находится на третье строчке, производится 168 литров пива на человека в год», — рассказала Адела Денкова из аналитического проекта Europe in Data. В соседней Словакии на одного жителя приходится только 46 литров этого напитка. Экспорт чешского пива в прошлом году вырос почти на 12%.

Наименьшее количество пива на душу населения производится ежегодно в Турции — всего 12 литров. Среднегодовое пенного напитка в Европейском Союзе составляет 78 литров на человека.

Чехи занимают первое место не только по производству пива, но и по его потреблению. Однако аналитики отмечают, что на статистику оказывают влияние иностранные туристы.

Согласно последним общеевропейским данным за 2017 год, в Чешской Республике на душу населения потреблялось 138 литров пива в год. У австрийцев этот показатель составляет 105 литров, а у немцев — 101. Однако по количеству пивоваренных заводов на одного человека Чехия занимает только третье место в Европе.

Источник: novinky.cz