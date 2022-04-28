Как иностранцу начать фрилансить в Чехии? Работодатель Vs Фриланс для беженцев и не только

Какие существуют аналоги ИП и ФОП в Чехии? Для кого подойдет «živnost» и какие у нее недостатки? В чем отличие živnosti от s.r.o.? Подробная инструкция для самостоятельного открытия самозанятости и ответы на многие вопросы.

►Самозанятый или, как кратко говорят чехи, — živnostník (от слова živit se — зарабатывать себе на жизнь), является физическим лицом, работающим не по найму.

В большинстве случаев нет смысла создавать sro, если вы фрилансер, например, занимайтесь графическим дизайном или работаете консультантом по бухгалтерскому учету. Тогда лучше выбрать «упрощенный» вариант с точки зрения процесса открытия — это самозанятость, она же «živnost». На ней мы сегодня остановимся подробнее.

Для кого подойдет «živnost»?

Živnost (самозанятость) подойдет для тех, кто хочет вести самостоятельную деятельность в упрощенной форме. Для «živnosti» не нужен уставной капитал, а открытие и закрытие происходит относительно быстро. Также «živnostník» получает некоторые налоговые льготы. Еще самозанятость может быть дополнительным источником дохода при официальном трудоустройстве.

Какие недостатки «živnosti» и ответы на другие вопросы смотрите в полном выпуске.

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