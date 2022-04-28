Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.5
USD
23.28
RUB
0.32
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
Как иностранцу начать фрилансить в Чехии? Работодатель Vs Фриланс для беженцев и не только

Как иностранцу начать фрилансить в Чехии? Работодатель Vs Фриланс для беженцев и не только

anastasiia_kn 334
Какие существуют аналоги ИП и ФОП в Чехии? Для кого подойдет «živnost» и какие у нее недостатки? В чем отличие živnosti от s.r.o.? Подробная инструкция для самостоятельного открытия самозанятости и ответы на многие вопросы.
Как иностранцу начать фрилансить в Чехии? Работодатель Vs Фриланс для беженцев и не только

►Самозанятый или, как кратко говорят чехи, — živnostník (от слова živit se — зарабатывать себе на жизнь),  является физическим лицом, работающим не по найму.  

В большинстве случаев нет смысла создавать sro, если вы фрилансер, например, занимайтесь графическим дизайном или работаете консультантом по бухгалтерскому учету. Тогда лучше выбрать «упрощенный» вариант с точки зрения процесса открытия — это самозанятость, она же «živnost». На ней мы сегодня остановимся подробнее.

 

Для кого подойдет «živnost»?

Živnost (самозанятость) подойдет для тех, кто хочет вести самостоятельную деятельность в упрощенной форме. Для «živnosti» не нужен уставной капитал, а открытие и закрытие происходит относительно быстро. Также «živnostník» получает некоторые налоговые льготы.  Еще самозанятость может быть дополнительным источником дохода при официальном трудоустройстве. 

Какие недостатки «živnosti» и ответы на другие вопросы смотрите в полном выпуске.

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
бизнес работа Чехия индивидуальный предприниматель
Читайте
по теме 
В первом квартале этого года 19 564 человека в Чехии получили лицензию на предпринимательство
21.04.2022 11:24 Экономика
В первом квартале этого года 19 564 человека в Чехии получили лицензию на предпринимательство
698
В Чехии изобрели надувные роликовые коньки
20.04.2022 08:47 Общество
В Чехии изобрели надувные роликовые коньки
1270
Опрос: три четверти чешских компаний ощутят на себе негативное влияние войны в Украине
27.03.2022 09:24 Экономика
Опрос: три четверти чешских компаний ощутят на себе негативное влияние войны в Украине
2214
Пардубицкий край поддержит украинских беженцев, которые займутся бизнесом в регионе
25.03.2022 10:25 Экономика
Пардубицкий край поддержит украинских беженцев, которые займутся бизнесом в регионе
1649
Последние новости:
28
апреля
Где будет проходить «Сожжение ведьм» в Праге: 10 мест, где отпразднуют Вальпургиеву ночь
28.04.2022 13:01 Культура
Где будет проходить «Сожжение ведьм» в Праге: 10 мест, где отпразднуют Вальпургиеву ночь
130
Расчет экспертов: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 33 909 крон, в Праге — 39 974 кроны
28.04.2022 11:11 Экономика
Расчет экспертов: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 33 909 крон, в Праге — 39 974 кроны
339
Полиция Чехии разыскивает 12-летнего мальчика
28.04.2022 10:23 Общество
Полиция Чехии разыскивает 12-летнего мальчика
469
VZP оценивает расходы на лечение украинских беженцев в 7 миллиардов крон
28.04.2022 09:32 Экономика
VZP оценивает расходы на лечение украинских беженцев в 7 миллиардов крон
312
Тысячи беженцев в Чехии должны будут до июня найти новое жилье
28.04.2022 08:53 Экономика
Тысячи беженцев в Чехии должны будут до июня найти новое жилье
1128
Правительство Чехии планирует увеличить размер родительского пособия
28.04.2022 08:19 Экономика
Правительство Чехии планирует увеличить размер родительского пособия
482
27
апреля
Семьи с детьми в Чехии получат единовременное пособие от государства в размере 5000 крон
27.04.2022 21:35 Экономика
Семьи с детьми в Чехии получат единовременное пособие от государства в размере 5000 крон
1749
С 23 по 25 июня в Праге пройдет Prague Metronome Festival
27.04.2022 17:45 Культура
С 23 по 25 июня в Праге пройдет Prague Metronome Festival
806
Краудфандинг будет регулироваться ЧНБ с ноября этого года
27.04.2022 16:45 Экономика
Краудфандинг будет регулироваться ЧНБ с ноября этого года
665
Полиция разнимала драку в центре Праги. Один из полицейских ранен
27.04.2022 16:10 Общество
Полиция разнимала драку в центре Праги. Один из полицейских ранен
2907


Мобильная версия