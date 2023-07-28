Чехи сокращают расходы на сладости и парикмахерские из-за роста цен Новости 420on 29 ИЮЛЯ 2023 16:30 461

Рост цен, особенно на продукты питания, и связанное с ним снижение реальной заработной платы уже давно сказываются на покупательском поведении чехов. Чаще, чем раньше, они ищут скидочные акции, ограничивают покупки или запасаются более дешевыми товарами.





Различные карточки покупателя и программы лояльности пользуются большей популярностью, чем листовки и скидочные акции. Ими пользуются 86% чехов, а 14% опрошенных работников начали пользоваться ими только за последний год.



Опрос также показал, что дело не только в товарах: каждый четвертый респондент из-за кризиса прекратил или сократил использование некоторых услуг — например, доставки еды, такси, а также помещение парикмахерских или массажных салонов.



«Неудивительно, что многие сотрудники чувствуют себя так, как будто они теперь работают только для того, чтобы оплачивать счета. У них не остается денег на какие-то удовольствия, они не могут позволить себе ранее популярные развлечения. К сожалению, это уже негативно сказывается на их настроении, мотивации, усталости и общем психическом и физическом самочувствии», — говорит Стефан Николетти из Up CR.



Сэкономить можно также, запасаясь товарами, которые не обязательно нужны. По данным опроса, так поступают 75% людей, причем 20% начали делать это в течение последнего года.



Большинство в целях экономии также ориентируются на уцененные товары с истекающим сроком годности. 60% чехов сокращают расходы на алкоголь и сигареты.



Пока менее 50% чехов в рамках экономии обращаются к покупкам подержанных товаров, а также делают покупки в более дешевых, как правило, азиатских электронных магазинах.



Более трети людей затем делают покупки в более дешевых приграничных магазинах.



«Однако более 30% респондентов также признают, что этот вариант для них нереален, что в основном связано с большим расстоянием до границы. Таким образом, в приграничных регионах этот процент будет еще значительно выше», — добавил Николетти.



Источник: У чехов очень популярны различные скидочные акции. По последним данным Up Czech Republic Employee Barometer, 60% чехов уже давно ходят по магазинам с купонами в руках. За последний год к ним присоединилась еще примерно 20%.Различные карточки покупателя и программы лояльности пользуются большей популярностью, чем листовки и скидочные акции. Ими пользуются 86% чехов, а 14% опрошенных работников начали пользоваться ими только за последний год.Опрос также показал, что дело не только в товарах: каждый четвертый респондент из-за кризиса прекратил или сократил использование некоторых услуг — например, доставки еды, такси, а также помещение парикмахерских или массажных салонов.«Неудивительно, что многие сотрудники чувствуют себя так, как будто они теперь работают только для того, чтобы оплачивать счета. У них не остается денег на какие-то удовольствия, они не могут позволить себе ранее популярные развлечения. К сожалению, это уже негативно сказывается на их настроении, мотивации, усталости и общем психическом и физическом самочувствии», — говорит Стефан Николетти из Up CR.Сэкономить можно также, запасаясь товарами, которые не обязательно нужны. По данным опроса, так поступают 75% людей, причем 20% начали делать это в течение последнего года.Большинство в целях экономии также ориентируются на уцененные товары с истекающим сроком годности. 60% чехов сокращают расходы на алкоголь и сигареты.Пока менее 50% чехов в рамках экономии обращаются к покупкам подержанных товаров, а также делают покупки в более дешевых, как правило, азиатских электронных магазинах.Более трети людей затем делают покупки в более дешевых приграничных магазинах.«Однако более 30% респондентов также признают, что этот вариант для них нереален, что в основном связано с большим расстоянием до границы. Таким образом, в приграничных регионах этот процент будет еще значительно выше», — добавил Николетти.Источник: novinky.cz

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