Центральный банк Чехии оставит ключевую ставку на уровне семь процентов, считают аналитики

Последний раз центробанк корректировал ставки более года назад, повысив их на 1,25%.



«Мы ожидаем, что ЧНБ оставит процентные ставки без изменений на уровне 7%. Хотя ценовое давление в экономике заметно ослабевает, инфляция остается слишком высокой для того, чтобы ЧНБ начал снижать ставки», — сказал ČTK аналитик ČSOB Доминик Русинко. В то же время, по его словам, можно ожидать вербальных интервенций в пользу чешской кроны, которая в последние недели теряет позиции, что ослабляет ее антиинфляционный эффект на внутреннюю экономику.



Вероятность того, что ЧНБ изменит процентные ставки, минимальна, согласен аналитик Deloitte Дэвид Марек. Главный вопрос сейчас, по его словам, заключается в том, как долго регулятор будет удерживать ставки на текущем уровне, прежде чем ему удастся взять инфляцию под контроль. «До конца 2023 года еще может произойти небольшое снижение процентных ставок. Эти сигналы очевидны, например, из того, что ЧНБ постепенно смягчает правила предоставления потребительских жилищных кредитов», — говорит Ян Вальтер, аналитик компании FinGO.



По словам Якуба Сейдлера, экономиста Чешской банковской ассоциации, основное внимание рынка будет приковано к новому макроэкономическому прогнозу и тону пресс-конференции, которая должна дать представление о том, когда и насколько существенно ЧНБ может начать снижать процентные ставки в этом году. Рынки убеждены, что центральный банк снизит ставки примерно на один процентный пункт уже в этом году, учитывая слабые экономические показатели и снижение инфляции. Однако, по мнению Сейдлера, такие ожидания выглядят преувеличенными в контексте общения официальных лиц ЧНБ.



По мнению аналитика Cyrrus Вита Градила, обновленный прогноз, скорее всего, будет содержать небольшое ухудшение ожидаемых показателей отечественной экономики в текущем году, более сильное снижение реальной заработной платы и ослабление обменного курса чешской кроны. Прогноз по инфляции в промышленном и сельскохозяйственном секторах также, вероятно, будет пересмотрен в сторону понижения. В целом новый прогноз должен указывать на несколько более мягкое инфляционное давление, чем предыдущий, отметил он.



Рост внутренних цен замедлился до уровня ниже 10%, но инфляция все еще остается высокой и не позволяет ЧНБ снижать процентные ставки, заявил Михл в четверг сенаторам, представляя отчет ЧНБ по надзору за финансовыми рынками. Июньская годовая инфляция замедлилась до 9,7%, что на 0,4% ниже, чем ожидал ЧНБ в своем майском прогнозе. «Но это все еще не тот уровень, который нас устраивает. Он пока не позволяет нам снижать процентные ставки», — сказал Михл.











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