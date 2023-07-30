Глава правительства Чехии: дефицит бюджета в этом году будет ниже 300 млрд крон

Об этом Фиала заявил в видеоролике, размещенном в социальных сетях. Он отметил, что в следующем году Чехия, скорее всего, выполнит важный критерий для вступления в еврозону — сокращение дефицита государственного бюджета ниже 3% ВВП.



В своей программе Фиала приветствовал снижение инфляции ниже 10%, назвав это психологическим порогом. Он отметил, что нет ожиданий, что инфляция вернется к двузначным цифрам. «Напротив, предполагается, что в следующем году мы можем даже приблизиться к 2%, что является долгосрочной целью Чешского национального банка», — сказал он.



Премьер-министр отверг мнение о том, что его правительство не играет никакой роли в снижении инфляции. Он назвал несколько мер, которые, по его словам, способствовали этому изменению. Он говорил о сокращении дефицита бюджета, снижении цен на энергоносители, продукты питания и топливо.



«Главное — не жить в долг, сокращать дефицит», — сказал он. Он упомянул о принятии так называемого «пакета оздоровления», который, по словам правительства, позволит сократить дефицит бюджета в следующем году на 94 млрд крон. На этот год правительство подготовило бюджет с дефицитом в 295 млрд крон. По мнению Фиалы, весьма вероятно, что в этом году дефицит будет на уровне ниже 300 млрд.



Аналогичное мнение высказал и министр финансов Збынек Станюра (ODS). Некоторые эксперты, напротив, в последние месяцы предсказывали, что по итогам года дефицит будет выше.



Фиала считает вероятным, что в следующем году Чехия выполнит ключевой маастрихтский критерий для перехода на евро. «Это означает, что дефицит государственного бюджета будет ниже 3%», — сказал он.







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