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Глава правительства Чехии: дефицит бюджета в этом году будет ниже 300 млрд крон

Новости 420on
31 ИЮЛЯ 2023
08:58
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) считает весьма вероятным, что дефицит государственного бюджета в этом году не превысит 300 млрд крон. По словам премьер-министра, также ожидается, что инфляция в следующем году составит около 2%.
Об этом Фиала заявил в видеоролике, размещенном в социальных сетях. Он отметил, что в следующем году Чехия, скорее всего, выполнит важный критерий для вступления в еврозону — сокращение дефицита государственного бюджета ниже 3% ВВП. 
 
 В своей программе Фиала приветствовал снижение инфляции ниже 10%, назвав это психологическим порогом. Он отметил, что нет ожиданий, что инфляция вернется к двузначным цифрам. «Напротив, предполагается, что в следующем году мы можем даже приблизиться к 2%, что является долгосрочной целью Чешского национального банка», — сказал он.
 
 Премьер-министр отверг мнение о том, что его правительство не играет никакой роли в снижении инфляции. Он назвал несколько мер, которые, по его словам, способствовали этому изменению. Он говорил о сокращении дефицита бюджета, снижении цен на энергоносители, продукты питания и топливо.
 
 «Главное — не жить в долг, сокращать дефицит», — сказал он. Он упомянул о принятии так называемого «пакета оздоровления», который, по словам правительства, позволит сократить дефицит бюджета в следующем году на 94 млрд крон. На этот год правительство подготовило бюджет с дефицитом в 295 млрд крон. По мнению Фиалы, весьма вероятно, что в этом году дефицит будет на уровне ниже 300 млрд. 
 
 Аналогичное мнение высказал и министр финансов Збынек Станюра (ODS). Некоторые эксперты, напротив, в последние месяцы предсказывали, что по итогам года дефицит будет выше.
 
 Фиала считает вероятным, что в следующем году Чехия выполнит ключевой маастрихтский критерий для перехода на евро. «Это означает, что дефицит государственного бюджета будет ниже 3%», — сказал он.

Источник: ceskenoviny.cz

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Чехия правительство бюджет инфляция

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