ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Инфляция в еврозоне в июле снизилась до 5,3 процента

Новости 420on
1 АВГУСТА 2023
10:00
144
Инфляция в еврозоне в июле снизилась на две десятых пункта до 5,3%, сообщил Евростат. Этому способствовало дальнейшее снижение цен на энергоносители. В мае инфляция составляла 6,1%. Однако инфляция по-прежнему значительно превышает целевой двухпроцентный уровень, установленный Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Срочная оценка Евростата не включает данные по тем странам ЕС, которые не входят в зону евро. Эта более широкая статистика будет опубликована Евростатом в августе.

Наибольший рост цен был отмечен в категории продуктов питания, алкоголя и табака, где годовой прирост достиг 10,8%. Однако это замедление по сравнению с июньским показателем в 11,6%. Второе по значимости влияние на инфляцию в июле оказали услуги. Рост цен на них ускорился до 5,6% с 5,4% в июне. Цены на энергоносители снизились на 6,1% в годовом исчислении после июньского снижения на 5,6%.

В Словакии была зафиксирована самая высокая июльская инфляция среди 20 стран еврозоны — 10,2%. Этот показатель снизился по сравнению с 11,3% в июне. Словакия также является единственной страной еврозоны с двузначной инфляцией. Инфляция уже значительно ниже в странах Балтии, где в прошлом году она была одной из самых высоких среди стран-плательщиков евро.

Самый низкий уровень инфляции в еврозоне в июле был зафиксирован в Бельгии — 1,6%. В Люксембурге инфляция составила 2%, а Испания замыкает тройку стран с самой низкой инфляцией — 2,1%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) с прошлого года повышает базовые процентные ставки, пытаясь бороться с высокой инфляцией. На прошлой неделе он повысил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, до 4,25%. Однако мнения аналитиков разделились: будет ли ЕЦБ повышать процентные ставки в сентябре или больше не будет их менять.

Источник: ceskenoviny.cz

420on рекомендует:


Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 




Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
1 АВГУСТА 2023
11:00
89
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ СТАЛИ ПРИМЕНЯТЬ 3D-ПЕЧАТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
1 АВГУСТА 2023
10:27
74289
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
1 АВГУСТА 2023
08:44
630
ОБЩЕСТВО
СКАНДАЛ: МЭР ГОРОДА БРНО ГОТОВА УЙТИ В ОТСТАВКУ ИЗ-ЗА ФОТОГРАФИИ С БЕЛЫМ ПОРОШКОМ
31 ИЮЛЯ 2023
18:50
2541
ЭКОНОМИКА
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ СТРАХОВКУ, ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ КАРТОЧКА VZP ЧЕХИИ? ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
31 ИЮЛЯ 2023
18:34
846
ДОМ И СЕМЬЯ
ВАМ МЕШАЕТ ДЫМ ОТ ГРИЛЯ? АДВОКАТ СОВЕТУЕТ, КАК РЕШАТЬ СПОРЫ МЕЖДУ СОСЕДЯМИ
31 ИЮЛЯ 2023
17:17
1015
ОБЩЕСТВО
МВД ЧЕХИИ ПЛАНИРУЕТ ПРОДЛИТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
31 ИЮЛЯ 2023
16:55
432
ЕДА
САМЫЙ НАВАРИСТЫЙ РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА ИЗ ЧЕХИИ — ЛУКОВЫЙ СУП-ЭЛИКСИР
31 ИЮЛЯ 2023
15:55
707
ОБЩЕСТВО
ТЕЛО МУЖЧИНЫ ОБНАРУЖЕНО ВО ВЛТАВЕ
31 ИЮЛЯ 2023
14:55
1036
ОБЩЕСТВО
ЗАДЕРЖАНЫ ИНОСТРАНЦЫ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В НАПАДЕНИИ НА МУЖЧИНУ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
31 ИЮЛЯ 2023
14:33
519
ОБЩЕСТВО
ОБМАНУТЫЙ ПЕНСИОНЕР ОСТАЛСЯ С ОДНИМ ДОЛЛАРОМ ВМЕСТО ТРЕХ МИЛЛИОНОВ ИНВЕСТИЦИЙ