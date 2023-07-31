Инфляция в еврозоне в июле снизилась до 5,3 процента

Срочная оценка Евростата не включает данные по тем странам ЕС, которые не входят в зону евро. Эта более широкая статистика будет опубликована Евростатом в августе.





Наибольший рост цен был отмечен в категории продуктов питания, алкоголя и табака, где годовой прирост достиг 10,8%. Однако это замедление по сравнению с июньским показателем в 11,6%. Второе по значимости влияние на инфляцию в июле оказали услуги. Рост цен на них ускорился до 5,6% с 5,4% в июне. Цены на энергоносители снизились на 6,1% в годовом исчислении после июньского снижения на 5,6%.





В Словакии была зафиксирована самая высокая июльская инфляция среди 20 стран еврозоны — 10,2%. Этот показатель снизился по сравнению с 11,3% в июне. Словакия также является единственной страной еврозоны с двузначной инфляцией. Инфляция уже значительно ниже в странах Балтии, где в прошлом году она была одной из самых высоких среди стран-плательщиков евро.





Самый низкий уровень инфляции в еврозоне в июле был зафиксирован в Бельгии — 1,6%. В Люксембурге инфляция составила 2%, а Испания замыкает тройку стран с самой низкой инфляцией — 2,1%.





Европейский центральный банк (ЕЦБ) с прошлого года повышает базовые процентные ставки, пытаясь бороться с высокой инфляцией. На прошлой неделе он повысил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, до 4,25%. Однако мнения аналитиков разделились: будет ли ЕЦБ повышать процентные ставки в сентябре или больше не будет их менять.







420on рекомендует:







Следите за новостями Чехии в соцсетях:











