Решение Центробанка Чехии привело к падению курса кроны Новости 420on 4 АВГУСТА 2023 09:06 1034

Курс кроны резко снизился сразу после того, как Чешский национальный банк (ЧНБ) объявил о прекращении интервенций для поддержки чешской валюты. Хотя центральный банк на заседании по денежно-кредитной политике 3 августа принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7%, официальное прекращение интервенций на рынке привело к снижению курса кроны.





Курс кроны заметно ослаб и по отношению к доллару США — на 0,75%, до 22,064 крон за доллар.



Снижение курса стало реакцией на заявление ЧНБ о том, что с октября 2022 г. центральный банк не будет проводить интервенции на валютном рынке против ослабления кроны и теперь официально прекратил режим интервенций, объявленный им в мае 2022 г.



«В рамках режима управляемого плавающего валютного курса ЦНБ всегда будет принципиально предотвращать чрезмерные колебания курса кроны, угрожающие ценовой или финансовой стабильности, когда Совет сочтет это необходимым», — говорится в пресс-релизе ЦНБ.



«Сразу же после объявления решения о прекращении интервенций курс кроны резко снизился. Можно ожидать дальнейшего ослабления кроны», — говорит Павел Петерка, главный экономист Roklen.



«В то же время будет представлен новый прогноз CNB, который поможет оценить дальнейшие действия правления банка до конца текущего года. Поэтому в четверг и в последующие дни следует готовиться к повышенной волатильности на валютных парах с кроной. Повышение волатильности должно создать возможности для выгодных покупок иностранных валют», — добавил он.



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420on рекомендует: В четверг около 14:45, через четверть часа после объявления решения ЧНБ, курс кроны по отношению к евро снизился на 0,83% и составил 24,156 крон за евро, что более чем на 20 геллеров выше, чем накануне, свидетельствуют данные сайта Patria.cz.Курс кроны заметно ослаб и по отношению к доллару США — на 0,75%, до 22,064 крон за доллар.Снижение курса стало реакцией на заявление ЧНБ о том, что с октября 2022 г. центральный банк не будет проводить интервенции на валютном рынке против ослабления кроны и теперь официально прекратил режим интервенций, объявленный им в мае 2022 г.«В рамках режима управляемого плавающего валютного курса ЦНБ всегда будет принципиально предотвращать чрезмерные колебания курса кроны, угрожающие ценовой или финансовой стабильности, когда Совет сочтет это необходимым», — говорится в пресс-релизе ЦНБ.«Сразу же после объявления решения о прекращении интервенций курс кроны резко снизился. Можно ожидать дальнейшего ослабления кроны», — говорит Павел Петерка, главный экономист Roklen.«В то же время будет представлен новый прогноз CNB, который поможет оценить дальнейшие действия правления банка до конца текущего года. Поэтому в четверг и в последующие дни следует готовиться к повышенной волатильности на валютных парах с кроной. Повышение волатильности должно создать возможности для выгодных покупок иностранных валют», — добавил он.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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