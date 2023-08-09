Инфляция в Чехии снизилась, но страна — в топ-10 худших в Европе Новости 420on 10 АВГУСТА 2023 16:54 56

«В Чехии очень низкий уровень безработицы, не имеющий аналогов в ЕС. Рынок труда, на котором доминирует спрос со стороны работодателей, совершенно неадекватен стагнации чешской экономики и плохой ситуации в большинстве отраслей», — говорят эксперты.





Годовая инфляция в июле, составившая 8,8%, оказалась на десятую долю процентного пункта ниже, чем ожидал Чешский национальный банк (ЧНБ) в своем свежем летнем прогнозе. Цены на продукты питания, например, росли медленнее, чем ожидал центральный банк. Регулируемые цены, напротив, росли быстрее. Они выросли на 22,5%, тогда как ЧНБ ожидал роста на 21,9% в годовом исчислении.



В других разделах рост цен был более медленным, чем прогнозировал ЧНБ. Например, цены на продукты питания выросли на 8,5% по сравнению с прогнозируемыми девятью процентами. Якуб Матейу, заместитель директора Департамента денежно-кредитного регулирования ЧНБ, в своем комментарии по инфляции в четверг отметил, что темпы роста управляемых цен снизились по сравнению с июнем.



«В июле рост цен на продукты питания в годовом исчислении снизился до однозначных цифр. Этому способствовало снижение цен на мировые сельскохозяйственные товары и продукцию отечественных сельхозпроизводителей, а также ослабление потребительского спроса», — сказал Матей.



Внутренняя инфляция, напротив, выросла на полпроцента по сравнению с предыдущим месяцем. Мирослав Новак, аналитик компании Akcenta, специализирующейся на торговле валютой, объясняет это «эффектом отпуска».



«Это классическая сезонная закономерность, когда спрос на отдых значительно возрастает в летний период. Вместе с отпусками дорожают и рестораны. Положительным моментом является снижение цен на продукты питания в июле, особенно на овощи и фрукты, что опять же является сезонным явлением», — сказал он.



Несмотря на снижение в годовом исчислении, инфляция остается девятой по величине среди 41 европейской страны, участвовавшей в исследовании. По сравнению с июнем ситуация в Чехии не улучшилась, отмечает инвестиционная платформа Portu.



Самый высокий уровень инфляции по-прежнему наблюдается в Венгрии (17,6%). За ней следуют Сербия (13,7%) и Украина (11,3%). С другой стороны, самая низкая инфляция в Европе в настоящее время наблюдается на Кипре (1,47%), в Лихтенштейне (1,6%) и Швейцарии (1,6%).



За пределами Европы стоит отметить Китай, где июльская инфляция снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что в восточной сверхдержаве произошло снижение цен, или дефляция.



Большинство экономистов считают это явление более опасным для развития экономики, чем незначительный рост цен. Хотя на первый взгляд дефляция выгодна людям, поскольку они могут платить меньше за товары и услуги. С другой стороны, падение цен оказывает давление на прибыль компаний, что чревато сокращением заработной платы и увольнениями.



Цель на следующий год?



В своем комментарии эксперт также напомнил, что в Чехии топливо продолжает демонстрировать значительное снижение цен в годовом исчислении, несмотря на рост в месячном исчислении, что, по мнению центрального банка, является следствием чрезвычайного повышения цен в прошлом году после российской агрессии против Украины.



«Цены на топливо снизились на 26,8% в годовом исчислении, в то время как ЧНБ в своем прогнозе ожидал снижения на 26,1%», — отмечает Матею. Данные по инфляции за июль, по его словам, подтверждают прогноз ЦНБ о том, что инфляция продолжит снижаться в летние месяцы.



«Годовой рост цен будет замедляться до сентября. В октябре тенденция к снижению годовой инфляции временно прервется, но только из-за статистического эффекта от введения энергосберегающего тарифа с конца прошлого года», — добавил он. В начале следующего года, по прогнозам ЦНБ, инфляция резко снизится до 2%, что является допустимым диапазоном для центрального банка.



Однако, по мнению Петра Кимлички, партнера Moore Czech Republic, есть один фактор, который может поставить под угрозу замедление инфляции.



«Это очень низкий уровень безработицы, не имеющий аналогов в ЕС. Рынок труда, на котором доминирует спрос со стороны работодателей, совершенно неадекватен стагнации чешской экономики и плохой ситуации в большинстве отраслей», — поясняет он. Уровень безработицы в июле составил 3,5%.



«Рынок труда с избытком спроса логично ведет к росту цен на рабочую силу. И именно рост заработной платы, который в ряде отраслей уже начался, может угрожать инфляции. Например, в промышленности средняя начисленная заработная плата в июне выросла на 9,1% в годовом исчислении, а в мае — на 11,1%», — предупредил Кимличка о возможных осложнениях на пути к целевому уровню инфляции.



Источник: Внутренняя инфляция вновь замедлилась, однако Чехия не улучшила своего положения в европейском рейтинге по сравнению с прошлым месяцем. Инфляция здесь находится на девятом месте.Годовая инфляция в июле, составившая 8,8%, оказалась на десятую долю процентного пункта ниже, чем ожидал Чешский национальный банк (ЧНБ) в своем свежем летнем прогнозе. Цены на продукты питания, например, росли медленнее, чем ожидал центральный банк. Регулируемые цены, напротив, росли быстрее. Они выросли на 22,5%, тогда как ЧНБ ожидал роста на 21,9% в годовом исчислении.В других разделах рост цен был более медленным, чем прогнозировал ЧНБ. Например, цены на продукты питания выросли на 8,5% по сравнению с прогнозируемыми девятью процентами. Якуб Матейу, заместитель директора Департамента денежно-кредитного регулирования ЧНБ, в своем комментарии по инфляции в четверг отметил, что темпы роста управляемых цен снизились по сравнению с июнем.«В июле рост цен на продукты питания в годовом исчислении снизился до однозначных цифр. Этому способствовало снижение цен на мировые сельскохозяйственные товары и продукцию отечественных сельхозпроизводителей, а также ослабление потребительского спроса», — сказал Матей.Внутренняя инфляция, напротив, выросла на полпроцента по сравнению с предыдущим месяцем. Мирослав Новак, аналитик компании Akcenta, специализирующейся на торговле валютой, объясняет это «эффектом отпуска».«Это классическая сезонная закономерность, когда спрос на отдых значительно возрастает в летний период. Вместе с отпусками дорожают и рестораны. Положительным моментом является снижение цен на продукты питания в июле, особенно на овощи и фрукты, что опять же является сезонным явлением», — сказал он.Несмотря на снижение в годовом исчислении, инфляция остается девятой по величине среди 41 европейской страны, участвовавшей в исследовании. По сравнению с июнем ситуация в Чехии не улучшилась, отмечает инвестиционная платформа Portu.Самый высокий уровень инфляции по-прежнему наблюдается в Венгрии (17,6%). За ней следуют Сербия (13,7%) и Украина (11,3%). С другой стороны, самая низкая инфляция в Европе в настоящее время наблюдается на Кипре (1,47%), в Лихтенштейне (1,6%) и Швейцарии (1,6%).За пределами Европы стоит отметить Китай, где июльская инфляция снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что в восточной сверхдержаве произошло снижение цен, или дефляция.Большинство экономистов считают это явление более опасным для развития экономики, чем незначительный рост цен. Хотя на первый взгляд дефляция выгодна людям, поскольку они могут платить меньше за товары и услуги. С другой стороны, падение цен оказывает давление на прибыль компаний, что чревато сокращением заработной платы и увольнениями.Цель на следующий год?В своем комментарии эксперт также напомнил, что в Чехии топливо продолжает демонстрировать значительное снижение цен в годовом исчислении, несмотря на рост в месячном исчислении, что, по мнению центрального банка, является следствием чрезвычайного повышения цен в прошлом году после российской агрессии против Украины.«Цены на топливо снизились на 26,8% в годовом исчислении, в то время как ЧНБ в своем прогнозе ожидал снижения на 26,1%», — отмечает Матею. Данные по инфляции за июль, по его словам, подтверждают прогноз ЦНБ о том, что инфляция продолжит снижаться в летние месяцы.«Годовой рост цен будет замедляться до сентября. В октябре тенденция к снижению годовой инфляции временно прервется, но только из-за статистического эффекта от введения энергосберегающего тарифа с конца прошлого года», — добавил он. В начале следующего года, по прогнозам ЦНБ, инфляция резко снизится до 2%, что является допустимым диапазоном для центрального банка.Однако, по мнению Петра Кимлички, партнера Moore Czech Republic, есть один фактор, который может поставить под угрозу замедление инфляции.«Это очень низкий уровень безработицы, не имеющий аналогов в ЕС. Рынок труда, на котором доминирует спрос со стороны работодателей, совершенно неадекватен стагнации чешской экономики и плохой ситуации в большинстве отраслей», — поясняет он. Уровень безработицы в июле составил 3,5%.«Рынок труда с избытком спроса логично ведет к росту цен на рабочую силу. И именно рост заработной платы, который в ряде отраслей уже начался, может угрожать инфляции. Например, в промышленности средняя начисленная заработная плата в июне выросла на 9,1% в годовом исчислении, а в мае — на 11,1%», — предупредил Кимличка о возможных осложнениях на пути к целевому уровню инфляции.Источник: seznamzpravy.cz

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