Снижение инфляции в Чехии существенно затормозилось
11 сентября 2023
12:00
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Инфляция в Чехии в августе достигла 8,5% в годовом исчислении, что на 0,3% ниже, чем в июле. Таким образом, темпы снижения значительно мягче, чем в предыдущие месяцы, когда они составляли более одного процентного пункта. Уровень цен удерживается в основном за счет более дорогого топлива.
Данные были опубликованы 11 сентября Чешским статистическим управлением.
«Наиболее существенное влияние на инфляцию потребительских цен в августе оказали цены на топливо. Их рост продолжается три месяца подряд. Дизельное топливо в августе продавалось на АЗС в среднем за 37,40 кроны/литр, а бензин Natural 95 — за 39,40 кроны/литр. Для дизельного топлива это самый высокий показатель с января 2023 года, а для бензина Natural 95 — с ноября прошлого года», — прокомментировала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.
Среди продуктов питания цены на мясо выросли на 2,7% по сравнению с прошлым годом, на сыр и творог — на 2,4%, на йогурт — на 5,7%. Яйца подорожали на 16,9%, но это значительно меньше, чем в июле (+28,2%). Овощи стали дороже на 24,5% по сравнению с предыдущим годом.
С другой стороны, снизились цены на муку (-14%), полуобезжиренное молоко длительного хранения (-12,3%) и сливочное масло (-30%).
Наибольший рост цен в годовом исчислении наблюдался в жилищном секторе, где плата за аренду квартиры выросла на 7,6%, за воду — на 16,3%, канализацию — на 26,9%, электроэнергию — на 23,1%, природный газ — на 34,5%, твердое топливо — на 22,3%, тепло и горячую воду — на 37,3%.
Цены на товары в совокупности выросли на 9,4%, на услуги — на 7,1%.
По оценкам аналитиков, годовая инфляция в августе останется выше 8%. Умеренность темпов снижения они объясняли не только ростом цен на топливо, но и, например, более высокой базой сравнения прошлого года.
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