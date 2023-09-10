Снижение инфляции в Чехии существенно затормозилось

Данные были опубликованы 11 сентября Чешским статистическим управлением.

«Наиболее существенное влияние на инфляцию потребительских цен в августе оказали цены на топливо. Их рост продолжается три месяца подряд. Дизельное топливо в августе продавалось на АЗС в среднем за 37,40 кроны/литр, а бензин Natural 95 — за 39,40 кроны/литр. Для дизельного топлива это самый высокий показатель с января 2023 года, а для бензина Natural 95 — с ноября прошлого года», — прокомментировала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.

Среди продуктов питания цены на мясо выросли на 2,7% по сравнению с прошлым годом, на сыр и творог — на 2,4%, на йогурт — на 5,7%. Яйца подорожали на 16,9%, но это значительно меньше, чем в июле (+28,2%). Овощи стали дороже на 24,5% по сравнению с предыдущим годом.

С другой стороны, снизились цены на муку (-14%), полуобезжиренное молоко длительного хранения (-12,3%) и сливочное масло (-30%).

Наибольший рост цен в годовом исчислении наблюдался в жилищном секторе, где плата за аренду квартиры выросла на 7,6%, за воду — на 16,3%, канализацию — на 26,9%, электроэнергию — на 23,1%, природный газ — на 34,5%, твердое топливо — на 22,3%, тепло и горячую воду — на 37,3%.

Цены на товары в совокупности выросли на 9,4%, на услуги — на 7,1%.

По оценкам аналитиков, годовая инфляция в августе останется выше 8%. Умеренность темпов снижения они объясняли не только ростом цен на топливо, но и, например, более высокой базой сравнения прошлого года.







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