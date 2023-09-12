ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Свободное падение чешской кроны: виноваты Центробанк и Польша

Новости 420on
13 сентября 2023
07:20
418
Чешская крона уже около недели находится под сильным давлением и заметно слабеет. В ходе торгов во вторник курс чешской кроны упал до 24,60 за евро — самого низкого уровня почти за год.
Стремительное снижение курса чешской валюты приближает его к уровню, на котором Чешский национальный банк (ЧНБ) летом прошлого года активно скупал крону, чтобы предотвратить ее дальнейшее падение, что он также публично пропагандировал. Однако теперь крона не имеет подобных гарантий со стороны центрального банка. На своем последнем заседании ЧНБ официально прекратил интервенции для поддержания чешской валюты.
 
«Вместе с окончанием интервенционных обязательств ЧНБ мы ожидали, что в перспективе крона будет слабее и уязвимее. Первая волна обесценивания произошла сразу после формального прекращения действия обязательств в начале августа, а в последние недели крона, похоже, нашла новый постинтервенционный уровень около 24,20 крон/евро», — сказал Ян Буреш, главный экономист Patria Finance.
 
По его словам, недавняя динамика кроны подтверждает тезис о том, что чешская валюта гораздо более уязвима. Ослабление было спровоцировано тем, что в прошлую среду Польский центральный банк (NBP) неожиданно снизил процентные ставки на 0,75%, до 6%. Это привело к стремительному падению курса польского злотого, что, по мнению аналитиков, потянуло за собой курс чешской кроны.
 
«С точки зрения крупных иностранных инвесторов регион Центральной Европы традиционно воспринимается как единое целое. Поэтому у некоторых инвесторов складывается впечатление, что ЧНБ может занять такую же агрессивную позицию, как и польский Центробанк, однако, с нашей точки зрения, это совсем не так. Не в пользу национальной валюты говорит и укрепление доллара, которое, как правило, не способствует росту рискованных активов, в том числе и региональных валют», — добавляет Буреш.
 
Мирослав Новак, аналитик валютной компании Akcenta, считает, что нынешнее ослабление кроны можно объяснить тем, что финансовые рынки уже прогнозируют будущее снижение процентных ставок ЧНБ на обменный курс.
 
«На крону оказывает влияние нервозность в преддверии предстоящего в четверг заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором не исключено очередное повышение ставки, — говорит Новак. — Если ЕЦБ действительно повысит ставки, то крона станет несколько менее привлекательной в глазах инвесторов из-за сокращения разницы в процентных ставках между валютами».
 



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 




Чешская крона курсы валют Чехия банки процентные ставки Польша

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13 СЕНТЯБРЯ 2023
08:51
6
ЖИЗНЬ
ЕДА В ЧЕШСКИХ РЕСТОРАНАХ ПОДОРОЖАЛА НА ТРЕТЬ, БОЛЬШЕ ВСЕГО — СУПЫ И ГУЛЯШ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
329
ОБЩЕСТВО
В ОСТРАВЕ ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОСАМОКАТА СГОРЕЛА КВАРТИРА
12 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
23935
О ЧЕХИИ
КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ГРИБАМИ В ПРАГЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
1387
ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЧТАЕТЕ УЧИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ЧЕХИИ? «ГРАНТ ОТ MEDSTUDY» — КОНКУРС УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
13 СЕНТЯБРЯ 2023
08:51
6
ЖИЗНЬ
ЕДА В ЧЕШСКИХ РЕСТОРАНАХ ПОДОРОЖАЛА НА ТРЕТЬ, БОЛЬШЕ ВСЕГО — СУПЫ И ГУЛЯШ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
329
ОБЩЕСТВО
В ОСТРАВЕ ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОСАМОКАТА СГОРЕЛА КВАРТИРА
12 СЕНТЯБРЯ 2023
21:30
42529
ШОППИНГ
ПРАЖСКИЙ САЙТ, ГДЕ ОТДАЮТ ВЕЩИ В ДАР. ПОСМОТРИТЕ, ВДРУГ ТАМ ЧТО-ТО НУЖНОЕ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
2131
ЖИЗНЬ
ВИДЕО: СКОЛЬКО СТОЯТ БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ В ЧЕХИИ СО СТРАХОВКОЙ В 2023 ГОДУ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
23935
О ЧЕХИИ
КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ГРИБАМИ В ПРАГЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
1387
ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЧТАЕТЕ УЧИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ЧЕХИИ? «ГРАНТ ОТ MEDSTUDY» — КОНКУРС УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
17:00
3848
БИЗНЕС
ПОСЛЕДНИЕ ВАКАНСИИ НА 420ON: РАБОТА В ЧЕХИИ ДЛЯ ВСЕХ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
2890
О ЧЕХИИ
АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 420ON: РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ
12 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
79892
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
12 СЕНТЯБРЯ 2023
14:15
422
ЕДА
ВКУСНЕЙШИЙ ЧИЧАРОН: ЧЕШСКИЙ ШЕФ АНДРЕЙ РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ СВИНОГО БОКА С ХРУСТЯЩЕЙ ШКУРКОЙ