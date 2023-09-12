Свободное падение чешской кроны: виноваты Центробанк и Польша

Стремительное снижение курса чешской валюты приближает его к уровню, на котором Чешский национальный банк (ЧНБ) летом прошлого года активно скупал крону, чтобы предотвратить ее дальнейшее падение, что он также публично пропагандировал. Однако теперь крона не имеет подобных гарантий со стороны центрального банка. На своем последнем заседании ЧНБ официально прекратил интервенции для поддержания чешской валюты.

«Вместе с окончанием интервенционных обязательств ЧНБ мы ожидали, что в перспективе крона будет слабее и уязвимее. Первая волна обесценивания произошла сразу после формального прекращения действия обязательств в начале августа, а в последние недели крона, похоже, нашла новый постинтервенционный уровень около 24,20 крон/евро», — сказал Ян Буреш, главный экономист Patria Finance.

По его словам, недавняя динамика кроны подтверждает тезис о том, что чешская валюта гораздо более уязвима. Ослабление было спровоцировано тем, что в прошлую среду Польский центральный банк (NBP) неожиданно снизил процентные ставки на 0,75%, до 6%. Это привело к стремительному падению курса польского злотого, что, по мнению аналитиков, потянуло за собой курс чешской кроны.

«С точки зрения крупных иностранных инвесторов регион Центральной Европы традиционно воспринимается как единое целое. Поэтому у некоторых инвесторов складывается впечатление, что ЧНБ может занять такую же агрессивную позицию, как и польский Центробанк, однако, с нашей точки зрения, это совсем не так. Не в пользу национальной валюты говорит и укрепление доллара, которое, как правило, не способствует росту рискованных активов, в том числе и региональных валют», — добавляет Буреш.

Мирослав Новак, аналитик валютной компании Akcenta, считает, что нынешнее ослабление кроны можно объяснить тем, что финансовые рынки уже прогнозируют будущее снижение процентных ставок ЧНБ на обменный курс.

«На крону оказывает влияние нервозность в преддверии предстоящего в четверг заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором не исключено очередное повышение ставки, — говорит Новак. — Если ЕЦБ действительно повысит ставки, то крона станет несколько менее привлекательной в глазах инвесторов из-за сокращения разницы в процентных ставках между валютами».











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