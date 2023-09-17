Бензин и дизельное топливо дорожают. Игра со страхом также ведет к росту цен

На этой неделе цена на бензин превысила психологический рубеж в 40 крон за литр, а цена на дизельное топливо поднялась выше 38 крон за литр. Рост обусловлен двумя основными факторами — ростом цен на нефть и ослаблением кроны по отношению к доллару, за который нефть, бензин и дизельное топливо торгуются на мировых рынках.





Баррель нефти сейчас стоит столько же, сколько год назад, в ноябре. К четвергу его цена поднялась выше 94 долл. На цену влияет множество факторов, и, по словам портфельного управляющего Amundi Петра Заица, 40% цены топлива составляет стоимость самого сырья — сырой нефти, 40% — «слабой короны» и 20% — маржа в цепочке.





«Цена бензина на мировых рынках вернулась к уровню середины июля. Она немного снизилась в связи с окончанием автомобильного сезона. Тем не менее, у нас цена на АЗС выше примерно на две кроны. Я думаю, что здесь произошло значительное увеличение маржи», — говорит Заиц.





Однако наиболее существенное влияние на стоимость топлива оказывает цена на сырье. Значительное сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и России привело к ее удорожанию. На сентябрьском заседании ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи на один миллион баррелей в день и намерении продолжать эту тенденцию до конца года. Впоследствии к ней присоединилась Россия, сократившая добычу на сотни тысяч баррелей в день.





«Общий баланс добычи нефти в мире частично нарушен. Нефтетрейдеры интерпретируют это как то, что нефти будет не хватать, поэтому они начинают скупать нефть и подписывать контракты на большие объемы, чтобы быть уверенными, что у них есть нефть. В целом это приводит к росту цен», — поясняет Иван Индрачек из Союза независимых нефтедобытчиков.





Вопрос, по его словам, заключается в том, будет ли нефть действительно дефицитной. Реакция рынка не согласуется с расчетами Международного энергетического агентства, согласно которым в 2023 году добыча нефти будет несколько избыточна по сравнению с потреблением, даже после снижения добычи основными поставщиками.





«Поэтому я не думаю, что паника вокруг цен имеет большой рациональный смысл, — сказал Индрачек. Но трейдеры сейчас напуганы, и поэтому цены растут. Со временем это пройдет, и давление прекратится, считает он.





Намерение производителей нефти, конечно же, состоит в том, чтобы поднять цену. В случае с Россией, которая по-прежнему является крупным мировым экспортером нефти, Индрачек говорит, что возникает вопрос, сократила ли она добычу потому, что ей некому продавать нефть, или по политическим причинам. «Существует также вероятность того, что Россия пытается обратить ситуацию в свою пользу и не добывает нефть специально. Когда она создает страх на рынке, цена растет», — говорит он.





Наступление сезона ураганов в США также влияет на текущий рост цен: опасения, что в это время на одном из нефтеперерабатывающих заводов может произойти стихийное бедствие, ежегодно приводят к росту цен. В то же время США ежемесячно проверяют свои запасы, и если они окажутся ниже, то это отразится на ценах.





Китай, являющийся крупным потребителем нефти и нефтепродуктов, также оказывает значительное влияние на цены. «Как только экономика этой страны начинает расти, хотя бы на десятые доли процента, появляются объемы нефти, которые уже колеблют цену», — говорит Индрачек.





Курс кроны по отношению к иностранным валютам оказывает на топливо примерно такое же влияние, как и цена на нефть. Чешская крона ослабла по отношению к евро после того, как в начале августа ЧНБ объявил о прекращении интервенций для поддержки кроны. По отношению к евро курс кроны вырос с 23,20 до 24,50, а доллар с 21,20 до чуть ниже 23 крон.





По мнению аналитиков, трудно предсказать, как будут развиваться цены дальше. Но бензин может подешеветь в связи с окончанием автомобильного сезона. «Сезон еще продолжается, и не исключено, что в ноябре окончание сезона начнет отражаться на цене бензина не только здесь, в Чехии, но и на европейском рынке», — прогнозирует Индрачек.





Дизельное топливо, напротив, может продолжать расти зимой, поскольку, в отличие от бензина, оно является резервным энергетическим сырьем, которое можно использовать, например, для отопления. «Весной оно, как правило, дешево, а зимой растет. С другой стороны, сезонность бензина обратная: цены на него наиболее высоки с июня по август, когда потребление бензина наиболее высоко в связи с туристическим сезоном», — сказал портфельный управляющий AMUNDI Петр Заиц.





Рост цен на топливо может оказать влияние на инфляцию и в будущем. По словам эксперта, хотя топливо составляет лишь небольшую часть потребительской корзины (два процента дизельного топлива и один процент бензина), оно оказывает влияние на общий уровень цен.





По словам Мартина Феликса, пресс-секретаря Ассоциации автоперевозчиков, доля цен на дизельное топливо в затратах перевозчиков составляет около трети, и повышение цен отразится на них. «Это не сразу будет одинаково для всех. У одних компаний есть так называемые топливные оговорки, и цена меняется автоматически, другим приходится согласовывать увеличение затрат и последующее отражение в цене перевозки со своими клиентами», — говорит он.





Учитывая низкую маржу перевозчиков, которая, по словам Феликса, составляет нижние однозначные проценты, компании, не отражающие повышение цен в своих тарифах, могут оказаться под серьезной угрозой.











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