Чешские сети обещают сделать продукты питания дешевле

«В августе этого года наибольшее снижение акционных цен наблюдалось на масло и молоко. Снизились цены и на кабачки или огурцы, а также на курицу и индейку. Подешевели в продаже также различные виды сыра и другие молочные продукты», — рассказала Právo Злата Вашичкова из Kupi.cz.

«Что касается конкретных товаров, то, например, масло Pilos в Lidl, макароны Barilla в Billa и молоко Pilos опять же в Lidl стоили в два раза дешевле, чем в прошлом году», — добавила она. Например, литр молока длительного хранения год назад продавался за 19,90 кроны, а сейчас — за 10,90 кроны. Килограмм куриных котлет подешевел со 168 до 129 крон. На другие упомянутые товары цены снизились в основном примерно на 20%.

Люди экономят

После того как в прошлом году рекордная инфляция на продовольственные товары превысила отметку в 20%, в этом году благодаря снижению цен на сырье и ослаблению покупательского спроса цены снизились. Люди стали больше экономить и покупать товары со скидками из-за снижения реальных цен. Это явление затрагивает и другие европейские страны, в том числе соседнюю Германию.

С другой стороны, поводов для радости пока нет. На фондовом рынке нет особых признаков снижения цен на хлебобулочные изделия или свинину — товары, по которым, по мнению экспертов, можно ожидать стабильности или небольшого роста цен на свинину.

Согласно статистике, картофель, яблоки или, например, бутылочное пиво дорожают из года в год.

В среднем снижение незначительное.

Согласно анализу торгового журнала «Товары и продажи», в августе снижение цен на свежие продукты питания в потребительской корзине составило около 3% по сравнению с июнем и июлем. В целом стоимость потребительской корзины, включая аптечные и прочие товары, в десяти изученных сетях выросла. Однако между магазинами существуют различия. Например, по данным журнала, в Albert произошло снижение стоимости потребительской корзины на 4%, а в Globus — рост на 4%.

«На самом деле мы не можем комментировать цены в будущем из-за регулирования, чтобы не давать сигнал рынку через СМИ», — сказал представитель Alberto Йиржи Маречек. Он напомнил, что анонсирование изменения цен на конкретные товары запрещено и наказывается антимонопольным ведомством.

«Конечно, на рынке существует очень сильная конкуренция, никто практически не может позволить себе быть дороже. Мы ведем переговоры с поставщиками о снижении цен и переводим их в конечные цены, которые и снижаем», — сказал Маречек.

По словам пресс-секретаря Kaufland Ренаты Майерль, за последние недели подешевели сотни продуктов. «Если происходит снижение цен на сырье, то и мы постоянно уцениваем продукты», — сказала она. Например, на прошлой неделе мы предлагали сливочное масло по 29,90 кроны и подсолнечное масло по 39,90 кроны.

Давление на импорт со стороны Польши

По словам главы Продовольственной палаты Даны Вечеровой, типичным примером снижения цен являются молочные продукты. С другой стороны, ожидания дальнейшего удешевления ослабевают. «Дело также в том, что цена на исходное сырье является лишь одной из статей расходов при производстве продуктов питания, а многие другие статьи расходов остаются на прежнем уровне или даже растут, например, топливо, упаковка или отходы», — заключил он.

По мнению экспертов, на скидки в магазинах или акции на продукты питания влияют и другие факторы, например давление импорта, особенно из Польши. Определенную роль играет и сезонность, когда покупатели тратят деньги на другие категории, например на школьные принадлежности.











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