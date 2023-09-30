Orlen стал продавать бензин у границы с Польшей за 34 кроны за литр, образовались огромные очереди

Один из водителей рассказал ČTK, что такая ситуация сложилась с самого утра. Аналогичная картина наблюдались на некоторых АЗС в Моравско-Силезском крае. Обычная цена бензина и дизельного топлива в Чехии составляет около 40 крон.

За дешевым бензином люди ехали в Опаву или Карвину. На станции, расположенной на улице 17 ноября, после наплыва водителей закончился бензин со скидкой, и вечером там нельзя было заправиться. По словам сотрудников станции, цена на топливо была снижена в 10:00. «Весь день образовывались большие очереди», — рассказал ČTK обслуживающий персонал. Примерно в 20:30 на место прибыла автоцистерна, чтобы долить недостающий бензин. По оценкам, водители смогут снова начать заправляться около 23:00.

Однако цена существенно снизилась только на некоторых АЗС в приграничном регионе, например, на одной из АЗС в Остраве литр бензина стоил 40,5 кроны. По словам обслуживающего персонала, цена снизилась только на заправках вблизи границы, в тех местах, куда чехи ездят заправляться к своим польским соседям. Причина этого, как утверждается, в том, что из-за наплыва чехов там ощущается нехватка топлива. В Опаве, например, длинные очереди привели к затруднению движения. По словам пресс-секретаря полиции Евы Михаликовой, сотрудники координировали движение и решали проблемы на месте.

Жители приграничного региона регулярно ездят в Польшу за покупками и заправками. Это связано с более низкими ценами в магазинах и более дешевым бензином или табачными изделиями. Однако несколько дней назад польские АЗС испытали наплыв чешских водителей, когда цены на топливо значительно снизились и стало возможным покупать бензин на 10 крон за литр дешевле, чем дома. Например, на АЗС Orlen в Халупках, первой из АЗС, расположенной за границей Чехии, водители ждали заправки несколько десятков минут, причем в основном там стояли автомобили с чешскими регистрационными номерами.

Польские СМИ и аналитики рассматривают сложившуюся ситуацию в контексте октябрьских парламентских выборов, на которых национал-консервативная партия «Право и справедливость» претендует на третий срок пребывания у власти. Gazeta Wyborcza пишет, что чехи пользуются предвыборным подарком правящей партии и заправляются дешевым бензином. Цены на бензин в Польше уже давно ниже, чем в Чехии, но сейчас этот разрыв увеличился.









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