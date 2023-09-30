Orlen стал продавать бензин у границы с Польшей за 34 кроны за литр, образовались огромные очереди
2 октября 2023
07:00
434
Польская компания Orlen значительно снизила цены на топливо на некоторых автозаправочных станциях на территории Чехии вблизи границы с Польшей, в результате чего там образовались очереди. Например, во Фридланте в Либерецком крае бензин и дизельное топливо стоили 33,90 кроны за литр, и после 20:00 там образовалась очередь длиной около 50 метров, состоящая примерно из 50 автомобилей.
Один из водителей рассказал ČTK, что такая ситуация сложилась с самого утра. Аналогичная картина наблюдались на некоторых АЗС в Моравско-Силезском крае. Обычная цена бензина и дизельного топлива в Чехии составляет около 40 крон.
За дешевым бензином люди ехали в Опаву или Карвину. На станции, расположенной на улице 17 ноября, после наплыва водителей закончился бензин со скидкой, и вечером там нельзя было заправиться. По словам сотрудников станции, цена на топливо была снижена в 10:00. «Весь день образовывались большие очереди», — рассказал ČTK обслуживающий персонал. Примерно в 20:30 на место прибыла автоцистерна, чтобы долить недостающий бензин. По оценкам, водители смогут снова начать заправляться около 23:00.
Однако цена существенно снизилась только на некоторых АЗС в приграничном регионе, например, на одной из АЗС в Остраве литр бензина стоил 40,5 кроны. По словам обслуживающего персонала, цена снизилась только на заправках вблизи границы, в тех местах, куда чехи ездят заправляться к своим польским соседям. Причина этого, как утверждается, в том, что из-за наплыва чехов там ощущается нехватка топлива. В Опаве, например, длинные очереди привели к затруднению движения. По словам пресс-секретаря полиции Евы Михаликовой, сотрудники координировали движение и решали проблемы на месте.
Жители приграничного региона регулярно ездят в Польшу за покупками и заправками. Это связано с более низкими ценами в магазинах и более дешевым бензином или табачными изделиями. Однако несколько дней назад польские АЗС испытали наплыв чешских водителей, когда цены на топливо значительно снизились и стало возможным покупать бензин на 10 крон за литр дешевле, чем дома. Например, на АЗС Orlen в Халупках, первой из АЗС, расположенной за границей Чехии, водители ждали заправки несколько десятков минут, причем в основном там стояли автомобили с чешскими регистрационными номерами.
Польские СМИ и аналитики рассматривают сложившуюся ситуацию в контексте октябрьских парламентских выборов, на которых национал-консервативная партия «Право и справедливость» претендует на третий срок пребывания у власти. Gazeta Wyborcza пишет, что чехи пользуются предвыборным подарком правящей партии и заправляются дешевым бензином. Цены на бензин в Польше уже давно ниже, чем в Чехии, но сейчас этот разрыв увеличился.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
2 ОКТЯБРЯ 2023
10:35
103
1 ОКТЯБРЯ 2023
18:16
1289
1 ОКТЯБРЯ 2023
16:02
1492
1 ОКТЯБРЯ 2023
15:14
1005
1 ОКТЯБРЯ 2023
14:00
865
1 ОКТЯБРЯ 2023
12:00
58579
1 ОКТЯБРЯ 2023
09:00
1126
30 СЕНТЯБРЯ 2023
18:30
766
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.