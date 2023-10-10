Выплаты от Sberbank не за горами. Кредиторы получат больше, чем ожидали

Малые предприятия, муниципалитеты, крупные корпорации, города и регионы, финансовые учреждения, которые ожидают выплат от Sberbank, — их насчитывается около 15 300, могут рассчитывать на удовлетворение подавляющего большинства требований уже в этом году.

«На данный момент мы рассмотрели требования на сумму 60,06 млрд крон. В настоящее время мы планируем совершить выплаты всем кредиторам одновременно в этом году (включая местные органы власти) примерно 95% их требований», — сообщила SZ Byznys ликвидатор Sberbank Йиржина Лужова.

Она планирует начать выплаты в течение нескольких дней после вступления в силу решения суда по делам о несостоятельности, разрешающего частичное распределение.

«Но не все в наших руках. Сейчас истекает срок подачи иска для тех кредиторов, чьи требования были отклонены судом по делам о несостоятельности. Поэтому мы рассчитываем обратиться в суд с ходатайством о частичном распределении во второй половине ноября, после того как этот срок пройдет», — поясняет специалист по банкротству.

Кредиторы разделены на несколько групп: в первую группу входит Система гарантирования финансового рынка, обеспечившая выплату застрахованных вкладов на сумму до 100 000 евро; во вторую — физические лица, малые и средние предприятия; в третью — крупные компании, муниципалитеты, города и регионы.

По словам Лужовой, первые две группы получат все свои деньги, а третья группа, скорее всего, получит более 95% средств.

В настоящее время Лужова намерена выплатить всем кредиторам 95% их требований независимо от того, к какой группе кредиторов они относятся, а затем выплатить оставшуюся сумму.

Кредиторы должны получить деньги через посредника, которым, скорее всего, будет один из крупных чешских банков. «За редким исключением кредиторы должны будут связаться с этим посредником, подтвердить свою личность и подать заявление на выплату средств», — поясняет Лужова процедуру выплаты денег.

Если даже третья группа кредиторов, то есть крупные компании, муниципалитеты, города и регионы, получат более 95% своих средств, это будет успехом, поскольку изначально предполагалось, что они получат максимум 90%.

«Если все пойдет в соответствии с моими ожиданиями, то это будет самое эффективное, самое быстрое и, возможно, самое успешное крупное банкротство за всю историю. По масштабам это, безусловно, самое крупное банкротство. Для примера: объем средств, выплаченных вкладчикам через Систему гарантирования финансового рынка, превысил все остальные выплаты, произведенные до сих пор», — добавила Лужова.

Муниципалитеты будут наращивать инвестиции

Муниципалитеты и регионы уже ожидают выплаты средств и планируют инвестиции на следующий год. Например, в городе Уничове на момент краха банка на счетах было размещено около 106 млн крон, и с учетом признанных процентов при 100-процентном выполнении обязательств он должен получить 110 млн. «Мы используем их для инвестиций, которые были отложены, например для реконструкции городского клуба и реконструкции ратуши», — говорит мэр города Радек Винкур (ODS).

На вопрос о том, извлек ли город уроки из краха Sberbank и будет ли он в будущем лучше диверсифицировать свой портфель, он отвечает, что сегодня легко говорить, но крах здорового банка невозможно было предвидеть.

«Сегодня все умничают о том, что надо было сделать, но банк рухнул не потому, что у него были проблемы, а потому, что он был российским. Более того, он не был нашим основным выбором. У нас были вклады в Volksbank, а когда его купил Sberbank, мы автоматически перешли в него», — поясняет Винкур.

Он рад, что город не прислушался к предложениям быстро продать долги за полцены сразу после краха банка. «Как хорошие управляющие, мы не могли этого допустить. Я рад, что мы не поддались давлению, чтобы продать быстро и дешево, потому что тогда мы могли бы рассчитывать только на половину бюджета», — добавляет мэр Уничова.

В рамках ликвидации Моравско-Силезский край получит 370 млн крон с процентами. Они будут перечислены в Фонд финансирования стратегических проектов, который с 2024 года будет использоваться для частичного предварительного финансирования грантов на европейские проекты.

Хотя регион сожалеет, что не смог капитализировать эти деньги в срочные депозиты с процентной ставкой около 6,8% годовых, как это делается с другими свободными средствами, он высоко оценивает тот факт, что арбитражному управляющему удалось найти контрагента, готового заплатить за покупку такую цену, которая позволит кредиторам третьей группы получить до 100% своих вкладов.

«Закон о банкротстве устанавливает очередность выплат, согласно которой органы местного самоуправления попадают в третью группу кредиторов, удовлетворение требований которых происходит только после удовлетворения требований первой группы (система гарантирования финансового рынка) и второй группы (физические лица, малые предприятия). Мы не считаем такое положение закона оптимальным», — говорит Никола Биркленова, пресс-секретарь Моравско-Силезского края.

В западночешском городе Аш заблокировано 167 млн крон, эти деньги он хочет использовать для реконструкции крытого плавательного бассейна. «Это мероприятие стоимостью около 130 млн крон, и его реализация в следующем году будет обусловлена возвращением денег, размещенных в Sberbank», — поясняет Милан Врбата, пресс-секретарь городских властей.

Он сожалеет, что не удалось капитализировать деньги, которые уже полтора года заблокированы городом. Врбата также не считает, что город должен был обращаться с деньгами другим способом. «Мы держали вклады на счете в Sberbank около семи лет, пока не произошло то, что мы не могли предвидеть и на что не могли повлиять. Мы вкладывали средства и в другие финансовые учреждения, но Sberbank был для нас наиболее выгодным», — говорит представитель города.

По его словам, администратор мог бы лучше информировать город о процессе ликвидации. «Учитывая общую сумму удержаний, мы считаем, что кредиторов стоило бы информировать о стадиях процесса. На сегодняшний день этого не происходит. За все это время мы получили два информационных сообщения», — сетует Врбата.

Высочине не хватало более двух миллиардов



Больше всего денег при ликвидации должна получить Высочина, у которой заблокировано около 2,4 млрд крон. «В основном это были сбережения региона, которые должны были пойти на инвестиции и на предварительное финансирование проектов из фондов ЕС», — говорит губернатор Высочины Витезслав Шрек (ODS).

По его словам, региону пришлось пересмотреть свой инвестиционный план, сэкономить на операциях и договориться об овердрафте с другим банком. «В итоге, благодаря своевременным и эффективным вмешательствам в бюджет, ни одна из запланированных крупных инвестиций не была ни остановлена, ни отменена. Мы предоставили безвозвратные кредиты дочерним организациям области, у которых были проблемы с движением денежных средств из-за Sberbank», — рассказывает губернатор.

Получив деньги, край планирует вложить их в первую очередь в транспортную инфраструктуру, а также в больницы и общеобразовательные школы региона.







Следите за новостями Чехии в соцсетях: