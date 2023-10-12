Подозрительный рост: как чешским экспортерам удается торговать с Россией
13 октября 2023
13:00
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В то время как чешский экспорт в Россию в прошлом году сократился на 60% по сравнению с предыдущим годом, в Турцию он вырос на 25%, в Казахстан — почти вдвое, а в Киргизию — в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления.
Эксперты отмечают, что это все равно торговля с Россией, только через соседние страны. Таким образом, Москве отчасти удается обойти международные санкции, введенные западными странами в связи с ее агрессией на Украине.
«На первый взгляд, очевидно, что Турция и Казахстан служат транзитными странами для серого экспорта», — сказал Отто Данек, заместитель председателя Ассоциации экспортеров. По его мнению, к этому списку следует добавить такие страны, как Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Наибольший рост в абсолютных цифрах наблюдается в случае Турции: в прошлом году объем чешского экспорта в эту страну, расположенную между Европой и Азией, превысил 51 млрд крон. Таким образом, Турция обогнала Россию, куда ушло товаров на 32 млрд крон. В Казахстан прирост составил более 7 миллиардов крон.
«Экспорт в Россию в прошлом году сократился на 60 миллиардов крон по сравнению с предыдущим годом, а экспорт в вышеперечисленные страны вырос на сорок пять миллиардов по сравнению со средним пятилетним показателем. Думаю, вывод очевиден», — отметил Данек.
Двойное использование
В Казахстан стало экспортироваться больше телекоммуникационного и аудиовизуального оборудования, а в Турцию — техники, станков и двигателей. Чешские автомобильные компании, которые по собственному желанию прекратили экспорт в Россию, также сообщили о его увеличении.
Увеличение экспорта в соседние с Россией страны касается и товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях и требуют разрешения на экспорт от Министерства промышленности и торговли.
Как отмечает Deník N, полиция ведет расследование в отношении чешской компании Labara, которая отправила через Турцию в Россию станки фирмы Kovosvit, которые также могут быть использованы для производства оружия и поэтому подпадают под антироссийские санкции.
По данным газеты, станки из TOS Varnsdorf попали в Россию через Киргизию. Хотя местная компания дала письменное обязательство, что станки будут обслуживать клиента в Киргизии и не попадут в Россию, это произошло.
Эффективны ли санкции?
Предотвратить подобный обход согласованных международных правил достаточно сложно. Жестких санкций в отношении соседних стран не существует, а экспорт в Россию контролируется таможенниками соответствующих стран. Поскольку Москва является для этих стран ключевым торговым партнером, они не имеют возможности обеспечить соблюдение санкций.
Однако ситуация не является черно-белой. Весной этого года российская газета «Коммерсантъ» рассказала о случаях, когда турецкие таможенники останавливали транзит товаров, попавших под санкции. Это были товары из стран Европейского союза, США и Канады, направлявшиеся в Россию и Белоруссию. Товары не были изъяты властями, но были вынуждены искать «другие логистические маршруты».
Конфедерация промышленности и транспорта Чешской Республики заявила изданию Práva, что приветствует все инициативы, которые укрепляют возможности ЕС по предотвращению обхода санкций.
«Сотрудничество между таможенными и налоговыми органами, прокуратурой, спецслужбами, исследовательскими институтами и статистическими агентствами для выявления случаев уклонения от санкций имеет важнейшее значение. Мы должны сделать все, чтобы ограничить возможности России по ведению агрессивной войны», — заявил Лукас Мартин, директор отдела международных отношений Конфедерации промышленности.
Товары из многих других стран, например из Германии, поступают в Россию через соседние государства. Аналитик по вопросам безопасности Милан Микулецкий критикует санкции как неэффективные. По его мнению, они должны быть более жесткими, например, полностью отключить российские банки и учреждения от международной платежной системы SWIFT.
Главный экономист компании Roklen Павел Петерка считает, что многие страны и компании все еще пытаются торговать с Россией, вероятно, из-за возможности устанавливать более высокие цены и маржу. Однако, по его словам, санкции по-прежнему наносят ущерб Москве.
«Международная торговля для России значительно усложнилась из-за санкций, и в результате страдает ее экономика. Санкции затрудняют поставки и производство ключевых товаров и услуг», — сказал Петерка. Он также упомянул об усугубляющемся дефиците российского бюджета.
«Курс рубля по отношению к основным мировым валютам упал на десятки процентов. Центральный банк РФ в ответ на это резко повысил процентные ставки до двузначных значений, что, помимо прочего, осложняет функционирование отечественной экономики и финансирование инвестиций», — прокомментировал экономист.
«Такая ситуация не является устойчивой для России в долгосрочной перспективе», — заключил он.
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