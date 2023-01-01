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Чешский психолог: Как облегчить жизнь своему ребенку в новой стране

Чешский психолог: Как облегчить жизнь своему ребенку в новой стране

Партнер рубрики:
Katya Belozaiceva
24 февраля
15:00
8857
Как облегчить жизнь своему ребенку в новой стране, помочь подружиться со сверстниками и выучить иностранный язык.

Чешский психолог: Как облегчить жизнь своему ребенку в новой стране

Мы поговорили с детским психологом, педагогом, руководителем пражского детского центра игры и психологической поддержки «Белый Кролик» (Bílý Králík) и мамой двоих детей Лолой Преображенской о том, как адаптировать ребенка в новой стране, избежать проблем c изучением языка и решать сложности с педагогами и другими детьми.  

Что необходимо сделать родителям перед переездом, чтобы ребенку было проще привыкнуть к новой стране?

Нужно заранее рассказывать ребенку о стране, в которую вы переезжаете, уделять этому особое внимание. Уже после переезда о стране можно говорить только хорошо или ничего. Ребенок должен позитивно настроиться. Возможно, у него возникнут сложности при адаптации, поэтому совсем золотые горы рисовать не стоит. Можно рассказать о традициях, которые будут понятны и интересны ребенку, о языке, посмотреть мультфильмы на этом языке, послушать его. Всей семьей рассмотрите фотографии этой страны, расскажите ребенку про детские развлечения, например, лего-парк или дельфинарий, которые можно посетить после переезда.

Если есть какие-то народные сказки, то тоже можно почитать. Не думаю, что с маленьким ребенком нужно упираться в изучение языка. У детей особенность такая – до семи лет ведущая деятельность игровая. Развиваются и усваивают информацию дети благодаря коммуникации с другими детьми, а не за учебной партой. Если же мы будем учить с ребенком дошкольного возраста иностранный язык, то получим неживой язык. Ребенок, конечно, вызубрит что-то, но это будет равносильно изучению английского языка в советской школе. На изучение языка нужно делать акцент уже по приезду в страну. А до отъезда важно не создать страх и негатив. Въезжать в страну ребенок должен с чувством, что в этом месте у него все будет хорошо, а страна интересна и любопытна, и он едет туда с родителями в безопасности – не один и не брошен. 

Родственники, бабушки, дедушки, которые остались на родине, должны подпитывать ребенка положительным настроем. Необходимо избегать таких выражений: «Ты – бедненький, как же ты будешь в другой стране?», «Тебе так будет тяжело, два языка, будет не с кем поговорить». Не стоит на этом фиксировать внимание.

А как себя вести после переезда, подготовить ребенка к школе или детскому саду?              

По приезду в страну не нужно замыкать ребенка дома, давить на изучение языка в плане лексики и грамматики. Вариант, когда ребенок приезжает, сидит дома, а к нему приходит репетитор и готовит его к поступлению в школу, – не самый удачный сценарий. Лучше всего ребенка «погрузить» в среду говорящих детей. Другое дело – дети могут испугаться.

Сначала ребенок должен попасть в общество иностранных детей с родителями, чтобы он чувствовал безопасный тыл. Пусть ребенок сконцентрируется на какой-то деятельности, а язык пойдет вторым планом. Хороший вариант – детская площадка. При этом не нужно пихать ребенка сразу в гущу народа. Если малыш стоит и смотрит – это нормально. Он некоторое время может смотреть, слушать и не проявлять активности. Но если ребенок активный, идет и сразу общается, тоже не нужно пугаться. Бывает, что дети общаются, но не говорят на языке. В этом тоже ничего страшного нет.          

Проблемой могут стать другие правила, иная культура, другие игры у детей. Например, в детском саду нет дневного сна или он не обязателен. Часто дети, которые ходили, например, в родной детский сад, – теряются, ведь воспитатель не управляет их активностью. Дети могут растеряться, и тогда проблема языка уходит на второй план, а главным становится вопрос адаптации. Но опять же через все это ребенок приспосабливается к среде. Пока он будет привыкать к садику, он освоит язык. Бывает, что на уровне детского сада речь не идет, но ребенок набирает пассивный запас слов. Если нет возможности ходить в детский сад, нужно восполнять это кружками. Самостоятельным полностью ребенок становится только к школе, и она является своеобразным толчком, благодаря которому пассивный запас слов становится активным.

- Часто в новой стране семья начинает вести другой образ жизни, меняет бытовые условия или переезжает из мегаполиса в небольшой город. Это тоже отражается на ребенке…  

У семьи может измениться уровень или условия жизни. Например, семья жила в квартире, а начала жить в доме. Или родители и дети жили с бабушкой и дедушкой, а теперь отдельно, иногда семья вынуждена жить в общежитии. Безусловно, это влияет на ребенка. Бывает так, что ребенок адаптируется только через несколько лет, и тогда уже появляется язык.

Что помогает? Помогают различные курсы адаптации, они, может, и не научат чешскому языку, зато сделают много вещей, которые помогут ребенку. Покажут, что есть и другие дети в таком же положении, дети иностранцев, которые не владеют языком, а ходят его учить на курсы, и что и у других детей такая же жизненная ситуация. 

                                     

- Если ребенок еще полноценно не разговаривает, какому языку его учить сначала? Чешскому или родному, а может, английскому или сразу всем трем?                                                                                                              

Если у ребенка есть ведущий язык, на котором он хорошо говорит, то на ведущий язык можно «накладывать» другие языки. Если у малыша есть речевые задержки, он ходит к логопеду, не выговаривает буквы, родной или ведущий язык дается с трудом, то не стоит накладывать на один несформировавшийся язык другой. То же самое касается и неговорящих детей.

Сейчас активно рассуждают о билингвизме. Это палка о двух концах. С одной стороны, дети-билингвы владеют несколькими языками, с другой – они имеют массу психологических проблем, связанных с обучением, с восприятием информации, сосредоточенностью, обработкой. Объем запоминаемой информации конечен, и если мы перегружаем, то где-то что-то «выпадает». Наиболее успешный вариант  – когда появляется ведущий язык, а остальные уже за ним, нежели параллельное изучение двух сразу.

Если мама и папа говорят на разных языках, то хороший вариант, если ребенок начнет говорить на том языке, на котором между собой общаются родители. Есть такая проблема, когда родители переезжают в Чехию, а ребенка отдают в английский детский сад или школу, чаще всего мотивируя это тем, что чешский не распространенный язык и на нем говорит гораздо меньше людей, чем на английском. Получается, что ребенок живет в Чехии, но не знает чешского языка. Да, он ходит в английскую школу, но он выпадает из чешского социума.      

Что делать с дополнительным развитием? Может быть, ребенок лучше адаптируется, если отдать его в кружки, спортивные секции или музыкальную школу?  

Не стоит перегружать ребенка на ранних этапах. Часто родители хотят дать ему все, что только можно, записывают на кучу кружков. Это очень тяжело для психики, ребенку и так нужно адаптироваться к жизни в новых условиях. Минимум на полгода нужно отложить кружки. Если ходит в садик – этого достаточно, а если в садик не ходит, то нужно ходить в кружки, которые дадут ребенку социализацию.    

Что делать родителям, чтобы ребенку понравилась новая страна?                                                                          

Стоит помнить, что ребенок впитывает то, что есть внутри семьи. Пока все зависит от родителей, их задача, чтобы ребенку было комфортно в новой стране, а комфортно – это когда ребенок принимает свой новый дом. Часто говорят, что детям все легко дается. На самом деле дети все абсолютно разные. От родителей обязательно – положительное отношение к культуре, укладу страны и понимание, что все люди разные, но хорошие и положительно настроенные. Это поможет лучше адаптироваться. Ведь если ты к человеку с позитивом и добром, то и ответ будет равноценный. И соответственно, вероятность возникновения в школе каких-то межнациональных или межэтнических проблем будет гораздо меньше.

- Что делать, если у ребенка возникают проблемы с одноклассниками?                                                                        

Если случился конфликт, изначально поговорите с ребенком и отнеситесь с доверием ко всему, что он сказал. Даже если ребенок неискренен, родитель найдет крупицы правды. Не нужно сразу говорить, кто прав, а кто виноват. Дальше нужно решить, была ли там национальная составляющая, может быть, дети просто не поделили игрушки. Если была национальная составляющая, то с этой претензией нужно идти к учителю. Ни к директору, ни в департамент, а именно к учителю и объяснить вежливо ситуацию. Потом нужно снова подойти к учителю и спросить, что было сделано. Если ситуация разрешилась, и ребенок чувствует себя комфортно, то проблема решена. Ничего не меняется? Тогда смело идите к директору и дальше разбирайтесь.

- Как подготовить ребенка к новой школе?  

- Желательно заранее посмотреть школу, походить вокруг нее, познакомиться с учительницей. Традиции воспитания в разных странах отличаются. В Чехии принято говорить учителю, если тебя кто-то обидел. Конфликты разрешает взрослый. В нашей культуре это, как правило, не принято. Мы говорим, что нельзя ябедничать. Наши дети не понимают, почему местные дети все рассказывают учителю. А чехи не понимают, почему наши, сжав зубы терпят, отбиваются, защищают себя, но не идут к взрослому человеку, у которого есть полномочия. Учителю тоже нужно объяснять, что ребенок не хотел ничего плохого и сделал так, как принято у него на родине.

- Что делать, если ребенку не дается учеба и язык?  

 - Чехи очень любят проводить национальные праздники, знаю, что в Праге в одном из интеграционных центров чешские бабушки рассказывают детям о том, как устроены пасхальные традиции, о блюдах. Если у ребенка сильный негатив к учебе или сверстникам, то можно попробовать сходить на какое-то подобное мероприятие.

Нельзя давить на ребенка, спрашивать: «Ты уже выучил?», «Расскажи стишок на чешском или спой песню» и так далее. Не нужно заставлять ребенка работать на публику.

Обязательно, чтобы у ребенка было какое-то свое место в новой стране, свое дело. Хорошо если есть детский сад, какие-то курсы, условно говоря нужна «работа», через которую ребенок узнает страну.

- Лола, с какими проблемами чаще всего сталкиваются родители с детьми при переезде в новую страну?

- Первая проблема – это поздняя речь. Часто она встречается в семьях, где говорят на двух языках. Часто ребенок думает на нескольких языках одновременно. Это накладывает отпечаток, и речь проявляется позднее, чем в родной языковой среде. Вторая – недопонимание между детьми. Ребенку хочется общаться, но у него не хватает словарного запаса, он хочет что-то сказать, а не может.

Бывает, проявляется агрессия, это тоже способ общения, когда нет слов и ребенок нервничает. Часто дети переживают внутри себя. Дома – установка на то, что он должен адаптироваться, выучить язык. Он понимает, что нужно, но не может родителям сказать, что он не справляется ситуацией, не хочет их огорчать. В таких ситуациях у ребенка появляются психосоматические заболевания.                                                                         

- Как себя вести, если ребенок не хочет учить родной язык и стесняется своей национальности?                                                                                                                                              - Если мы говорим положительно о Чехии, то и о родине нужно говорить также. Родитель должен объяснить ребенку, что национальность не зависит от него, он таким родился. Нужно объяснять, что мир большой и многонациональный. Говорить, что никто не запрещает тебе дружить с чехом и при этом быть cамим собой, а чеху никто не запрещает дружить с тобой. Дать понять, что никто не лучше и не хуже. Объяснить, что одновременно можно знать свою культуру и принимать то, что дается в новой стране, впитывать и обогащать свой внутренний мир. 

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