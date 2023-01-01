Чешский психолог: Как облегчить жизнь своему ребенку в новой стране

Как облегчить жизнь своему ребенку в новой стране, помочь подружиться со сверстниками и выучить иностранный язык.

Мы поговорили с детским психологом, педагогом, руководителем пражского детского центра игры и психологической поддержки «Белый Кролик» (Bílý Králík) и мамой двоих детей Лолой Преображенской о том, как адаптировать ребенка в новой стране, избежать проблем c изучением языка и решать сложности с педагогами и другими детьми.

- Что необходимо сделать родителям перед переездом, чтобы ребенку было проще привыкнуть к новой стране?

- Нужно заранее рассказывать ребенку о стране, в которую вы переезжаете, уделять этому особое внимание. Уже после переезда о стране можно говорить только хорошо или ничего. Ребенок должен позитивно настроиться. Возможно, у него возникнут сложности при адаптации, поэтому совсем золотые горы рисовать не стоит. Можно рассказать о традициях, которые будут понятны и интересны ребенку, о языке, посмотреть мультфильмы на этом языке, послушать его. Всей семьей рассмотрите фотографии этой страны, расскажите ребенку про детские развлечения, например, лего-парк или дельфинарий, которые можно посетить после переезда.

Если есть какие-то народные сказки, то тоже можно почитать. Не думаю, что с маленьким ребенком нужно упираться в изучение языка. У детей особенность такая – до семи лет ведущая деятельность игровая. Развиваются и усваивают информацию дети благодаря коммуникации с другими детьми, а не за учебной партой. Если же мы будем учить с ребенком дошкольного возраста иностранный язык, то получим неживой язык. Ребенок, конечно, вызубрит что-то, но это будет равносильно изучению английского языка в советской школе. На изучение языка нужно делать акцент уже по приезду в страну. А до отъезда важно не создать страх и негатив. Въезжать в страну ребенок должен с чувством, что в этом месте у него все будет хорошо, а страна интересна и любопытна, и он едет туда с родителями в безопасности – не один и не брошен.

Родственники, бабушки, дедушки, которые остались на родине, должны подпитывать ребенка положительным настроем. Необходимо избегать таких выражений: «Ты – бедненький, как же ты будешь в другой стране?», «Тебе так будет тяжело, два языка, будет не с кем поговорить». Не стоит на этом фиксировать внимание.

- А как себя вести после переезда, подготовить ребенка к школе или детскому саду?

- По приезду в страну не нужно замыкать ребенка дома, давить на изучение языка в плане лексики и грамматики. Вариант, когда ребенок приезжает, сидит дома, а к нему приходит репетитор и готовит его к поступлению в школу, – не самый удачный сценарий. Лучше всего ребенка «погрузить» в среду говорящих детей. Другое дело – дети могут испугаться.

Сначала ребенок должен попасть в общество иностранных детей с родителями, чтобы он чувствовал безопасный тыл. Пусть ребенок сконцентрируется на какой-то деятельности, а язык пойдет вторым планом. Хороший вариант – детская площадка. При этом не нужно пихать ребенка сразу в гущу народа. Если малыш стоит и смотрит – это нормально. Он некоторое время может смотреть, слушать и не проявлять активности. Но если ребенок активный, идет и сразу общается, тоже не нужно пугаться. Бывает, что дети общаются, но не говорят на языке. В этом тоже ничего страшного нет.

Проблемой могут стать другие правила, иная культура, другие игры у детей. Например, в детском саду нет дневного сна или он не обязателен. Часто дети, которые ходили, например, в родной детский сад, – теряются, ведь воспитатель не управляет их активностью. Дети могут растеряться, и тогда проблема языка уходит на второй план, а главным становится вопрос адаптации. Но опять же через все это ребенок приспосабливается к среде. Пока он будет привыкать к садику, он освоит язык. Бывает, что на уровне детского сада речь не идет, но ребенок набирает пассивный запас слов. Если нет возможности ходить в детский сад, нужно восполнять это кружками. Самостоятельным полностью ребенок становится только к школе, и она является своеобразным толчком, благодаря которому пассивный запас слов становится активным.

- Часто в новой стране семья начинает вести другой образ жизни, меняет бытовые условия или переезжает из мегаполиса в небольшой город. Это тоже отражается на ребенке…

- У семьи может измениться уровень или условия жизни. Например, семья жила в квартире, а начала жить в доме. Или родители и дети жили с бабушкой и дедушкой, а теперь отдельно, иногда семья вынуждена жить в общежитии. Безусловно, это влияет на ребенка. Бывает так, что ребенок адаптируется только через несколько лет, и тогда уже появляется язык.

Что помогает? Помогают различные курсы адаптации, они, может, и не научат чешскому языку, зато сделают много вещей, которые помогут ребенку. Покажут, что есть и другие дети в таком же положении, дети иностранцев, которые не владеют языком, а ходят его учить на курсы, и что и у других детей такая же жизненная ситуация.

- Если ребенок еще полноценно не разговаривает, какому языку его учить сначала? Чешскому или родному, а может, английскому или сразу всем трем?

- Если у ребенка есть ведущий язык, на котором он хорошо говорит, то на ведущий язык можно «накладывать» другие языки. Если у малыша есть речевые задержки, он ходит к логопеду, не выговаривает буквы, родной или ведущий язык дается с трудом, то не стоит накладывать на один несформировавшийся язык другой. То же самое касается и неговорящих детей.

Сейчас активно рассуждают о билингвизме. Это палка о двух концах. С одной стороны, дети-билингвы владеют несколькими языками, с другой – они имеют массу психологических проблем, связанных с обучением, с восприятием информации, сосредоточенностью, обработкой. Объем запоминаемой информации конечен, и если мы перегружаем, то где-то что-то «выпадает». Наиболее успешный вариант – когда появляется ведущий язык, а остальные уже за ним, нежели параллельное изучение двух сразу.

Если мама и папа говорят на разных языках, то хороший вариант, если ребенок начнет говорить на том языке, на котором между собой общаются родители. Есть такая проблема, когда родители переезжают в Чехию, а ребенка отдают в английский детский сад или школу, чаще всего мотивируя это тем, что чешский не распространенный язык и на нем говорит гораздо меньше людей, чем на английском. Получается, что ребенок живет в Чехии, но не знает чешского языка. Да, он ходит в английскую школу, но он выпадает из чешского социума.

- Что делать с дополнительным развитием? Может быть, ребенок лучше адаптируется, если отдать его в кружки, спортивные секции или музыкальную школу?

- Не стоит перегружать ребенка на ранних этапах. Часто родители хотят дать ему все, что только можно, записывают на кучу кружков. Это очень тяжело для психики, ребенку и так нужно адаптироваться к жизни в новых условиях. Минимум на полгода нужно отложить кружки. Если ходит в садик – этого достаточно, а если в садик не ходит, то нужно ходить в кружки, которые дадут ребенку социализацию.

- Что делать родителям, чтобы ребенку понравилась новая страна?

- Стоит помнить, что ребенок впитывает то, что есть внутри семьи. Пока все зависит от родителей, их задача, чтобы ребенку было комфортно в новой стране, а комфортно – это когда ребенок принимает свой новый дом. Часто говорят, что детям все легко дается. На самом деле дети все абсолютно разные. От родителей обязательно – положительное отношение к культуре, укладу страны и понимание, что все люди разные, но хорошие и положительно настроенные. Это поможет лучше адаптироваться. Ведь если ты к человеку с позитивом и добром, то и ответ будет равноценный. И соответственно, вероятность возникновения в школе каких-то межнациональных или межэтнических проблем будет гораздо меньше.

- Что делать, если у ребенка возникают проблемы с одноклассниками?

- Если случился конфликт, изначально поговорите с ребенком и отнеситесь с доверием ко всему, что он сказал. Даже если ребенок неискренен, родитель найдет крупицы правды. Не нужно сразу говорить, кто прав, а кто виноват. Дальше нужно решить, была ли там национальная составляющая, может быть, дети просто не поделили игрушки. Если была национальная составляющая, то с этой претензией нужно идти к учителю. Ни к директору, ни в департамент, а именно к учителю и объяснить вежливо ситуацию. Потом нужно снова подойти к учителю и спросить, что было сделано. Если ситуация разрешилась, и ребенок чувствует себя комфортно, то проблема решена. Ничего не меняется? Тогда смело идите к директору и дальше разбирайтесь.

- Как подготовить ребенка к новой школе?

- Желательно заранее посмотреть школу, походить вокруг нее, познакомиться с учительницей. Традиции воспитания в разных странах отличаются. В Чехии принято говорить учителю, если тебя кто-то обидел. Конфликты разрешает взрослый. В нашей культуре это, как правило, не принято. Мы говорим, что нельзя ябедничать. Наши дети не понимают, почему местные дети все рассказывают учителю. А чехи не понимают, почему наши, сжав зубы терпят, отбиваются, защищают себя, но не идут к взрослому человеку, у которого есть полномочия. Учителю тоже нужно объяснять, что ребенок не хотел ничего плохого и сделал так, как принято у него на родине.

- Что делать, если ребенку не дается учеба и язык?

- Чехи очень любят проводить национальные праздники, знаю, что в Праге в одном из интеграционных центров чешские бабушки рассказывают детям о том, как устроены пасхальные традиции, о блюдах. Если у ребенка сильный негатив к учебе или сверстникам, то можно попробовать сходить на какое-то подобное мероприятие.

Нельзя давить на ребенка, спрашивать: «Ты уже выучил?», «Расскажи стишок на чешском или спой песню» и так далее. Не нужно заставлять ребенка работать на публику.

Обязательно, чтобы у ребенка было какое-то свое место в новой стране, свое дело. Хорошо если есть детский сад, какие-то курсы, условно говоря нужна «работа», через которую ребенок узнает страну.

- Лола, с какими проблемами чаще всего сталкиваются родители с детьми при переезде в новую страну?

- Первая проблема – это поздняя речь. Часто она встречается в семьях, где говорят на двух языках. Часто ребенок думает на нескольких языках одновременно. Это накладывает отпечаток, и речь проявляется позднее, чем в родной языковой среде. Вторая – недопонимание между детьми. Ребенку хочется общаться, но у него не хватает словарного запаса, он хочет что-то сказать, а не может.

Бывает, проявляется агрессия, это тоже способ общения, когда нет слов и ребенок нервничает. Часто дети переживают внутри себя. Дома – установка на то, что он должен адаптироваться, выучить язык. Он понимает, что нужно, но не может родителям сказать, что он не справляется ситуацией, не хочет их огорчать. В таких ситуациях у ребенка появляются психосоматические заболевания.

- Как себя вести, если ребенок не хочет учить родной язык и стесняется своей национальности? - Если мы говорим положительно о Чехии, то и о родине нужно говорить также. Родитель должен объяснить ребенку, что национальность не зависит от него, он таким родился. Нужно объяснять, что мир большой и многонациональный. Говорить, что никто не запрещает тебе дружить с чехом и при этом быть cамим собой, а чеху никто не запрещает дружить с тобой. Дать понять, что никто не лучше и не хуже. Объяснить, что одновременно можно знать свою культуру и принимать то, что дается в новой стране, впитывать и обогащать свой внутренний мир.

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook