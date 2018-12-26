Новая жизнь ненужных вещей, или Как стать Сантой на Рождество

Как помочь малоимущим и от чего не откажется ни одна благотворительная огранизация.

Почти у каждого из нас где-то в углу стоит коробка с ненужными вещами. Здесь и старый телефон, и набор косметики, подаренный кем-то пару лет назад, но так и не пригодившийся… С рождественскими праздниками вещей там наверняка прибавится - старый ноутбук, теплый свитер, который не подошел, и т. д. А ведь, возможно, что-то из этого прямо сейчас кому-то необходимо, и у вас есть хороший шанс стать Санта- Клаусом. Вот несколько позиций, от которых благотворительные организации не откажутся никогда.

1. Одежда

«Армия Спасения возьмет в свои приюты любую одежду, зимой самое главное - перчатки, теплые пальто или куртки, а также носки и новое нижнее белье, которые можно пожертвовать в праздничные дни прямо в приютах. Адреса и время работы доступны на www.armadaspasy.cz », - говорит Пржемысл Крамерий, майор Армии Спасения.

Также на сайте www.noclezenka.cz есть возможность оплатить бездомным несколько ночей проживания.

2. Лекарства и средства личной гигиены

Если подарочные наборы с гелем для душа и шампунем так и стоят на полке неоткрытыми, самое время отвезти их в пражский приют в доме Св. Терезии (улица Пернерова, 20).

«Мы с радостью примем любые лекарства, средства личной гигиены, такие как шампуни, мыло, гели для душа, бытовые чистящие средства, банки, стиральные порошки и т. д. На улице Пернерова у нас также есть пункт сбора, в котором эти подарки распределяются между нуждающимися. Мы посылаем их в приюты для матерей с детьми, социальные квартиры и прочие", - объясняет Ярмила Ломозова из благотворительной организации “Пражская архиепархия”.

Она добавляет, что приветствуются также любые финансовые пожертвования. Больше информации - на www.praha.charita.cz/pomahejte/.

3. Электроника

Вовсе не нужно расставаться с новым ноутбуком или телефоном. Огранизация Život 90 будет рада любой подержанной электронике. С ее помощью здесь учат пенсионеров пользоваться Интернетом, выходить на связь со старыми друзьями и правильно реагировать на киберзапугивание.

Также Život 90 предлагает всем присоединиться к благотворительности покупкой аварийной кнопки для пожилых людей.

4. Игрушки

Но только не плюшевые! Все опрошенные детские дома и благотворительные центры сошлись на том, что лучшие подарки для маленьких детей - это игрушки, развивающие фантазию и навыки мелкой моторики (включая как настольные игры, так и всевозможные раскраски и цветные карандаши).

Проще всего передать игрушки в ближайший детский дом или приют. Определиться с выбором также поможет сайт www.darujme.cz.

Источник: zpravy.aktualne.cz