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Чех в Швейцарии ограбил банк, а потом пошел в ресторан пить пиво

Чех в Швейцарии ограбил банк, а потом пошел в ресторан пить пиво

Марина Коханкова 911 0
55-летний чех в швейцарском городе Кур испугал клиентов банка, угрожая газовым пистолетом. Он выстрелил в воздух, а затем забрал из кассы несколько десятков тысяч франков. Вскоре полиция задержала его в близлежащем ресторане, где он пил пиво.
Чех в Швейцарии ограбил банк, а потом пошел в ресторан пить пиво

Об этом сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger. «Он вел себя совершенно нормально, заказал пиво, потом сказал, что голоден, и заказал шницель», — рассказала владелица ресторана.

По данным полиции, мужчина ворвался в местный банк около девяти часов утра. Он дважды выстрелил из газового пистолета. К счастью, никто не пострадал. Полиция поймала грабителя примерно через полчаса благодаря показаниям свидетелей.

Хозяйка ресторана, куда чех пришел за пивом, использовала случившееся в качестве рекламы. На двери она повесила табличку с надписью: «Вам не нужно грабить банк, чтобы выпить у нас пива». При этом женщина пожаловалась местной газете, что грабитель в конце концов ушел без оплаты и задолжал ей шесть франков (около 140 крон).

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Чехия Швейцария банки чешское пиво
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