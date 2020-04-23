В Чехии с пятницы снимают ограничение на свободу передвижения

Как заявил по итогам заседания правительства министр здравоохранения Адам Войтех, уже с 24 апреля снова будет разрешено свободно перемещаться. Кроме того, с пятницы можно будет собираться в компании до 10 человек.

В последние недели официально можно было выходить из дома только по уважительным причинам (на работу, к врачу, в магазин) или на прогулку в парк, а в общественных местах разрешалось находиться вместе максимум двум людям, не считая членов семьи.

Войтех сообщил, что текущая ситуация позволяет смягчить меры. Он добавил, что свободное передвижение на территории Чехии будет возможно при соблюдении ряда условий, которые сейчас оговариваются.

Напомним, в четверг, 23 апреля, правительство также представило обновленный график открытия магазинов, ресторанов и других заведений. Они смогут заработать раньше, чем предполагал изначальный план.

За четверг было обнаружено всего шесть новых случаев заражения коронавирусом – это самый низкий пророст начиная с 9 марта.

Источник: novinky.cz и ceskenoviny.cz