Почему чехи не хотят заводить детей? Отвечает психотерапевт

Психотерапевт Зденька Воштова, которая специализируется на психологических расстройствах, вызванных экологическими проблемами, в новом выпуске подкаста Výdech заявила, что людей волнует не столько увеличение углеродного следа, сколько страх, что их дети будут жить в нестабильном мире, где у них не будет хорошей и счастливой жизни.

Как эксперт она долгое время помогает клиентам, страдающим от беспокойства и чувства безысходности из-за последствий изменения климата и неэкологичного образа жизни. Опасения по поводу родительства она тоже понимает. И хотя у нее самой есть дети, выбор других она уважает.

– Экологическая тревога чувствуется на только в западных странах. Важно знать, что свою идентичность из-за изменения климата теряет, например, этническая группа инуитов.

– Иногда это и вправду заставляет нас задаваться вопросом, что же мы за люди, если допускаем такие кризисы мирового масштаба и даже исчезновение целых экосистем. Мы спрашиваем себя, в чем смысл нашего существования и есть ли смысл рожать больше детей.

Очень часто ко мне приходят молодые люди, которые раздумывают, заводить ли детей вообще. В СМИ иногда говорят, что причина подобных сомнений заключается в том, что люди не хотят увеличивать свой углеродный след. Но я должна заметить, что сталкиваюсь с такой причиной очень редко.

– Так в чем же настоящая причина?

– Гораздо более распространенная причина, по которой люди колеблются или откладывают родительство, заключается в том, что они просто боятся. Есть страх перед тем, что ждет их детей в будущем, бояться ли войны, затяжной засухи, голода, огромных волн миграции. Словом, не приведут ли они своих детей в крайне нестабильный мир, в котором им не стоит надеяться на хорошую и сытую жизнь.

– На самом деле это самый распространенный ответ наших слушателей на вопрос, как они переживают экологическое горе. Надо сказать, что это очень деликатная тема. Переписываясь со слушателями, я поймала себя на том, что боюсь задеть их чувства. Я теперь понимаю, что не хотела бы их переубеждать, но мне как родителю сложно об этом говорить. Интересно, как вы как психотерапевт подходите к этому вопросу при разговоре с клиентами?

– Пожалуй, хорошо бы прежде всего сказать, что как психотерапевт я никогда никому не даю советов. Это даже не цель психотерапии, а скорее моя цель — помочь человеку прожить именно его жизнь. И в этом случае я исследую или каким-то образом помогаю человеку углубить его самосознание. Например, разрешить какой-то внутренний конфликт.

Часть личности женщины (но, конечно, это может быть и мужчина) хотела бы завести ребенка и жаждет материнства. Но вторая ее часть напугана, она чувствует себя виноватой и, может быть, эгоистичной. В терапии я могу предоставить этим двум частям безопасное пространство, чтобы они могли сказать больше. Чтобы клиенты могли объяснить себе, что за этим скрывается на более глубоком уровне. Я в основном являюсь посредником этого внутреннего диалога.

Это похоже на то, когда ко мне приходят две конфликтующие стороны, например, спорящие насчет имущества, и я использую методы посредничества, чтобы дать им возможность услышать друг друга и найти общую почву обсуждения, поделиться своими потребностями. Я делаю то же самое в случае внутреннего психологического конфликта.

– Это интересно. Тем более, что многие молодые женщины борются с этим внутренним конфликтом. И такая тема будет, я думаю, еще долго актуальна...

– Я это очень хорошо понимаю. И их сомнения, и колебания. У меня самой двое маленьких детей, и я прекрасно понимаю, когда кто-то решает не брать на себя такие риски, если можно так выразиться. На это у меня один ответ: мысленно возвращать себя в настоящий момент.

– Что вы имеете в виду?

– В головах у нас много представлений о будущем. Что может произойти, какая катастрофа на нас может обрушиться. Иногда это полезно. Например, если мы прислушаемся к ученым, которые уже около 40 лет рассказывают нам о катастрофических сценариях, обществу может быть очень полезно принять меры. Но в то же время в некотором смысле это может вести к саморазрушению. Особенно, когда таких сценариев мы представляем очень много и перестаем жить в моменте. Фраза «здесь и сейчас», может быть, звучит наивно, но в то же время в ней заключена великая мудрость.

– Значит ли это, что решение — жить настоящим?

– Если нам удастся вернуться в момент, например, через собственные ощущения в теле или посмотрев на себя со стороны в настоящем времени, возможно, у нас получится дистанцироваться от проблемы и понять, чего мы хотим сейчас. В этот момент.

Полное интервью слушайте на чешском по ссылке.

Источник: seznamzpravy.cz

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