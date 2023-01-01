«Муж был добр ко мне, пока я не родила», — история бездомной Веры с пражского вокзала

«Добрый день, пожалуйста...» — слышится уже много лет с последней скамейки в садах Врхлицкого. Каждый, кто когда-либо был на Главном вокзале в Праге, наверняка видел Веру и пропускал ее мольбы мимо ушей или подавал ей мелочь. Иво Списар видел ее там почти каждый раз по дороге на поезд, начал испытывать сочувствие и задумываться: сколько людей она приветствует в день, откуда она, чем занимается, как ее зовут и почему она сидит именно на этой скамейке уже много лет.

Фото и местонахождение бездомной женщины вы найдете в чешской версии статьи, автор Иво Списар.

Во время поездок на поезде с главного вокзала Праги около двух лет назад я стал замечать женщину, которая сидит на одной и той же скамейке в садах Врхлицкого и обращается почти ко всем, кто проходит мимо нее. Сначала ее «приветствие» меня настораживало, затем смешило, но, поскольку я видел ее там почти каждый раз, когда шел на поезд, то начал испытывать сочувствие и задумываться: сколько людей она приветствует в день, откуда она, чем занимается, как ее зовут и почему она сидит именно на этой скамейке уже много лет? Обо всем этом я решил расспросить ее лично.

Найти ее было несложно: однажды утром в будний день я просто подошел к вышеупомянутой скамейке, где она по-прежнему сидела. Это последняя скамейка перед входом в вестибюль Главного вокзала Праги в направлении от трамвайной остановки. Я спросил ее, могу ли я на минутку присесть к ней, и прямо сказал, что я журналист. Когда она согласилась, я предложил принести ей кофе, чтобы не выглядело так, будто я пришел с пустыми руками.

«После родов я впала в депрессию и похудела примерно на сорок килограммов»

Вера родом из Литомержице.

«Я родилась в Богемском раю, — с гордостью говорит она. — В Литомержице было удивительно живописно. До замужества я работала оператором железных дорог».

Когда я вышла замуж за Йиржи, мы жили вместе в Штети, недалеко от Литомержице. Муж был добр ко мне, пока я не родила, потом он перестал таким казаться. После родов у меня началась депрессия, и он нашел другую женщину». Из-за депрессии в возрасте двадцати двух лет Вера попала в психиатрическую больницу в Горни-Бержковице: «Там было невыносимо, они давали мне слишком много таблеток, пичкали наркотиками, я не могла даже сидеть, казалось, что они добавляли еще больше лекарств каждый раз, когда меня осматривали, но лучше от этого не становилось».

Родители и две сестры навещали Веру по очереди.

«Когда сестры увидели, как я себя чувствую в Бржковице, они начали подыскивать мне другое место. Кто-то рассказал им о больнице в Градце-Кралове, куда они написали письмо. В пятницу они забрали меня из Бржковице, а в понедельник утром отвезли в Градец».

Вера пробыла в Градце-Кралове полгода.

«Меня сняли с таблеток, я потеряла около сорока килограммов, и они начали вводить мне инсулин. Через час после каждой инъекции инсулина мне давали очень обильный завтрак, который я должна была съесть, но вначале меня всегда тошнило, поэтому я отказывалась. Родители приходили ко мне и напоминали, что у меня есть сын. Когда я смогла убедить себя, что справлюсь, рвотные позывы стали стихать, и в желудке наконец стала оставаться хоть какая-то еда. Потом мне снова назначили лекарства, и депрессия постепенно стихла».

«Я приехала в Прагу к сыну, которого уже здесь нет»

Из больницы в Градце-Кралове Вера вернулась в Литомержице, где работала уборщицей в школе, а в возрасте двадцати пяти лет стала получать частичную пенсию по инвалидности и жить с родителями.

«Мои родители были очень хорошими людьми. Я скучаю по ним. Мама умерла, не дожив до 76 лет, а папа — до своих 88. Он умер в день рождения мамы 28 января, поэтому мы думали, что это точно была она. Она позвала его к себе. У них был прекрасный брак, они даже отметили вместе золотую свадьбу».

После смерти родителей Вера отправилась в Прагу.

«Я приехала сюда, чтобы увидеть сына, но его уже нет в живых из-за алкоголя. Он начал много пить, когда узнал, что его жена нашла другого. Пил действительно много, может быть, мог бы выпить десять больших пластиковых бутылок пива, а к этому еще ром или водку. Три раза он ложился в реабилитационный центр, но три раза подписывал отказ и продолжал пить, пока у него не отказали почки и печень. Ему было пятьдесят лет».

Вера оказалась без крова, когда они с сыном не смогли заплатить за квартиру. На улице она, по ее словам, живет уже около трех лет, и она даже никогда не может произнести до конца своей знакомой фразы, начинающейся со слов «Добрый день, пожалуйста...». Прежде чем она успевает договорить, спешащие люди проходят мимо, поэтому заканчивать предложение нет смысла.

На самом деле я думаю, что смысла нет, даже когда кто-то останавливается рядом. Обычно у людей нет нужного ей, и они просто предлагают то, чего у них в избытке и чем готовы поделиться: обычно мелочь, еду или сигареты. Люди не замечали Веру в компании других бездомных, она держится подальше от тех, кто сидит либо ближе к трамвайной остановке, либо прямо напротив входа в главный вестибюль станции.

«Они много пьют, а мне это неприятно», — говорит она. Когда я спрашиваю ее, правда ли это, ведь большинство бездомных пьянствуют, она облизывает два пальца и поднимает их вверх.

«Клянусь своим правнуком, что я не пью. Я пила, когда умерли мои родители, но мне от этого стало ужасно плохо. Кроме того, по сей день я принимаю таблетки от нервов, щитовидной железы, холестерина и высокого давления», — перечисляет она, говоря, что 8 мая ей исполнится 74 года. Большую часть своих ночей Вера проводит в общежитиях. «Зимой я постоянно спала на лодке для бездомных Hermes, теперь ночи будут потеплее. Я принимаю душ и ем здесь», — указывает она на близлежащий центр помощи U Bulhara. «Но я бы хотела туда, где живут другие бабушки, — так Вера называет Дом престарелых в Крчи. — Может быть, у меня получится».

Источник: prazska.drbna.cz

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