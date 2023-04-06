Чешские СМИ: Православные россияне протестовали против мечети, кадыровцы угрожали им расправой

В последние дни в России растет градус напряжения между православными христианами и мусульманами. В Москве планировалось построить новую гигантскую мечеть, которая смогла бы принимать до 60 000 верующих. Местные жители, опасающиеся иммиграции и роста преступности, открыто выступили против. Это сильно раздражает мусульман, в том числе так называемых кадыровцев.

В последние дни в Telegram появились видеоролики с протестами, но жители московского района Косино-Ухтомский называют их просто «прогулками». Они опасаются, что новая мечеть приведет к пробкам, наплыву мигрантов и росту преступности. На кадрах демонстранты часто держат в руках православные иконы и другие христианские символы. Протесты начались в феврале, по данным российского независимого СМИ Meduza.

На них ответили не только кадыровцы, но и сам Кадыров. Группа его военных, которые сейчас воюют в Украине, пригрозила протестующим насилием.

Рамзан Кадыров считает протесты провокацией. Он заявил, что протестующие действуют в интересах Запада:

«А то, что сейчас возникло в сердце нашей страны, является открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны. Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Намеренно или нет — не важно. Это провокация! Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам. Трусы и провокаторы».

The protests against the mega-mosque in Moscow are growing



Christians have gathered at the site of the planned mosque, which could house up to 60 000 Muslims, on what they consider holy land in the Kosino-Ukthomsky district of Moscow



“We are Russians, God is with us” - they say pic.twitter.com/pHlwZNg1dP — Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2023

По последний информации, место строительства мечети все же было решено перенести.

«Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте. Призываю всех не идти на поводу у провокаторов, не раскачивать эту тему», — написал Кадыров в Телеграме.

Источник: echo24.cz

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