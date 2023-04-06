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Чешские СМИ: Православные россияне протестовали против мечети, кадыровцы угрожали им расправой

Чешские СМИ: Православные россияне протестовали против мечети, кадыровцы угрожали им расправой

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
06 апреля
16:33
332
В последние дни в России растет градус напряжения между православными христианами и мусульманами. В Москве планировалось построить новую гигантскую мечеть, которая смогла бы принимать до 60 000 верующих. Местные жители, опасающиеся иммиграции и роста преступности, открыто выступили против. Это сильно раздражает мусульман, в том числе так называемых кадыровцев.

Чешские СМИ: Православные россияне протестовали против мечети, кадыровцы угрожали им расправой

В последние дни в Telegram появились видеоролики с протестами, но жители московского района Косино-Ухтомский называют их просто «прогулками». Они опасаются, что новая мечеть приведет к пробкам, наплыву мигрантов и росту преступности. На кадрах демонстранты часто держат в руках православные иконы и другие христианские символы. Протесты начались в феврале, по данным российского независимого СМИ Meduza.

На них ответили не только кадыровцы, но и сам Кадыров. Группа его военных, которые сейчас воюют в Украине, пригрозила протестующим насилием.

Рамзан Кадыров считает протесты провокацией. Он заявил, что протестующие действуют в интересах Запада:

«А то, что сейчас возникло в сердце нашей страны, является открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны. Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Намеренно или нет — не важно. Это провокация! Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам.

Трусы и провокаторы».

 

По последний информации, место строительства мечети все же было решено перенести.

«Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте. Призываю всех не идти на поводу у провокаторов, не раскачивать эту тему», — написал Кадыров в Телеграме.

 

Источник: echo24.cz

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