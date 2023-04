Чешские СМИ: Православные россияне протестовали против мечети, кадыровцы угрожали им расправой

В последние дни в Telegram появились видеоролики с протестами, но жители московского района Косино-Ухтомский называют их просто «прогулками». Они опасаются, что новая мечеть приведет к пробкам, наплыву мигрантов и росту преступности. На кадрах демонстранты часто держат в руках православные иконы и другие христианские символы. Протесты начались в феврале, по данным российского независимого СМИ Meduza.

На них ответили не только кадыровцы, но и сам Кадыров. Группа его военных, которые сейчас воюют в Украине, пригрозила протестующим насилием.

Рамзан Кадыров считает протесты провокацией. Он заявил, что протестующие действуют в интересах Запада:

The protests against the mega-mosque in Moscow are growing



Christians have gathered at the site of the planned mosque, which could house up to 60 000 Muslims, on what they consider holy land in the Kosino-Ukthomsky district of Moscow



“We are Russians, God is with us” - they say pic.twitter.com/pHlwZNg1dP