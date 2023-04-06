Чешские СМИ: Православные россияне протестовали против мечети, кадыровцы угрожали им расправой

В последние дни в Telegram появились видеоролики с протестами, но жители московского района Косино-Ухтомский называют их просто «прогулками». Они опасаются, что новая мечеть приведет к пробкам, наплыву мигрантов и росту преступности. На кадрах демонстранты часто держат в руках православные иконы и другие христианские символы. Протесты начались в феврале, по данным российского независимого СМИ Meduza.
На них ответили не только кадыровцы, но и сам Кадыров. Группа его военных, которые сейчас воюют в Украине, пригрозила протестующим насилием.
Рамзан Кадыров считает протесты провокацией. Он заявил, что протестующие действуют в интересах Запада:
«А то, что сейчас возникло в сердце нашей страны, является открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны. Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Намеренно или нет — не важно. Это провокация! Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам.
Трусы и провокаторы».
The protests against the mega-mosque in Moscow are growing— Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2023
Christians have gathered at the site of the planned mosque, which could house up to 60 000 Muslims, on what they consider holy land in the Kosino-Ukthomsky district of Moscow
“We are Russians, God is with us” - they say pic.twitter.com/pHlwZNg1dP
По последний информации, место строительства мечети все же было решено перенести.
«Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте. Призываю всех не идти на поводу у провокаторов, не раскачивать эту тему», — написал Кадыров в Телеграме.
Источник: echo24.cz
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