Необычный пешеход — корова устроила себе экскурсию по Праге. Полицейских игнорировала
28 ИЮЛЯ 2023
14:29
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Пражские полицейские разбирались в деталях ситуации с коровой, по неизвестной причине появившейся на улице Радотинска в Праге 5. В итоге сотрудники правоохранительных органов поместили животное в транспортный прицеп и отправили в приют «Троя», где теперь корова ждет своего хозяина.
Фото иллюстративное
«Видимо, корова решила организовать необычную акцию протеста, требуя улучшить условия содержания в молочном хозяйстве Праги 5. Наши сотрудники, прибывшие на Радотинскую улицу первыми, немедленно начали переговоры», — с легкой иронией сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова.
Сейфертова заметила, что даже после приезда полицейских животное не изменило своего поведения, продолжая «агрессивно и грозно» жевать траву.
Спустя некоторое время на место приехали специалисты по отлову. «Поскольку корова не желала сотрудничать, были применены методы физического воздействия в виде специальных приемов боя Крав-мага», — добавила Сейфертова на странице пражской полиции в Facebook.
В итоге сотрудникам удалось поместить корову в транспортный прицеп и доставить в приют «Троя», где животное ожидает своего хозяина.
Источник: prazska.drbna.cz
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