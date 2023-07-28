Необычный пешеход — корова устроила себе экскурсию по Праге. Полицейских игнорировала

Фото иллюстративное



«Видимо, корова решила организовать необычную акцию протеста, требуя улучшить условия содержания в молочном хозяйстве Праги 5. Наши сотрудники, прибывшие на Радотинскую улицу первыми, немедленно начали переговоры», — с легкой иронией сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова.

Сейфертова заметила, что даже после приезда полицейских животное не изменило своего поведения, продолжая «агрессивно и грозно» жевать траву.

Спустя некоторое время на место приехали специалисты по отлову. «Поскольку корова не желала сотрудничать, были применены методы физического воздействия в виде специальных приемов боя Крав-мага», — добавила Сейфертова на странице пражской полиции в Facebook.

В итоге сотрудникам удалось поместить корову в транспортный прицеп и доставить в приют «Троя», где животное ожидает своего хозяина.













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