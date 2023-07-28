«Посоветуйтесь с турагентом», — советует омбудсмен жителям Чехии, отдыхающим в Греции

«Если вы не хотите лететь на Родос сейчас, попробуйте договориться об изменении направления или даты», — советует Кржечек.

Омбудсмен Станислав Кржечек дал советы, как договориться с турфирмами, продавшими путевки на Родос. Он предупредил, что те отдыхающие, которые уже договорились о поездке в пострадавшую от пожара часть острова, имеют право отказаться от нее без каких-либо штрафных санкций. Они могут отказаться от договора, если только туроператор уже сам не принял соответствующего решения.

Однако для путешественников, направляющихся на север острова, куда огонь еще не добрался, ситуация иная. По данным Министерства иностранных дел, они могут лететь в этом направлении, хотя это и не рекомендуется. В таких случаях решение о взимании платы за отмену рейса остается на усмотрение туроператоров. Поскольку речь часто идет об очень близких датах, штрафные санкции могут достигать 100% от уплаченной суммы.

«Если вы не хотите ехать на Родос сейчас, попробуйте договориться об изменении направления или даты. Однако это вопрос доброй воли со стороны туроператора, а не его обязанность. Большинство из них идут навстречу, но не все. Если договориться не удается, нужно подумать, стоит ли расторгать договор с риском выплаты штрафа за аннулирование или все-таки отправиться в путешествие», — сказал он. На скидку имеют право те туристы, которых туроператор отправил в северный регион, куда позднее перекинулся огонь. Клиенты, попавшие в подобную ситуацию, могут требовать как компенсации, так и возмещения убытков за сорванный отдых. Это связано с тем, что туроператор должен был быть в курсе риска.

Фотографии и страховка могут быть полезны

Туристы, отправившиеся на Родос до начала пожаров, могут не получить ни компенсации, ни возврата денег за сорванный отдых. Туристические компании освобождают себя от ответственности, ссылаясь на форс-мажор, то есть на непредотвратимые чрезвычайные обстоятельства. Методика оценки вины турфирмы определяется отдельными агентствами.

Омбудсмен советует туристам немедленно после возвращения обращаться к туроператору с претензиями. «Хорошо, когда все задокументировано и любые проблемы можно предъявить туроператору. Но понятно, что в условиях эвакуации человек обычно не думает о том, чтобы делать фотографии», — отметил он, добавив, что наличие снимков может быть полезно. Для тех, кто не смог договориться с турагентом о компенсации, остается внесудебная система разрешения потребительских споров и, наконец, судебное разбирательство.

Кржечек также напоминает, что не все проблемы нужно решать исключительно с туроператорами. Некоторые из них предлагают страховку, включенную в стоимость путевки. «Важны объем и условия, указанные в договоре. Большинство страховых полисов для путешественников покрывают необходимые медицинские услуги, несчастные случаи и страхование багажа», — заключил он.





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