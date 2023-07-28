«Я хочу порезаться, помогите мне не сделать этого» — в Чехии начала работать новая служба помощи подросткам Новости 420on 28 ИЮЛЯ 2023 18:16 402

До 15% детей в Чехии имеют склонность к самоповреждению. Несуицидальная форма селфхарма выражается в желании причинить себе боль, в нанесении себе порезов и ранений. По мнению экспертов, это реакция на горе или тревогу.





Шесть лет назад на телефон доверия за год поступило около 500 звонков, связанных с самоповреждением. В прошлом году их было более 2 000. В этом году, как показывает сравнение за полгода, этот показатель будет еще выше. Как правило, поводом для звонка становится сложная ситуация или увиденное в социальных сетях.



В связи с этим телефон доверия запустил кампанию Zvládni 20, сообщающую, как преодолеть критические 20 минут. После этого желание навредить себе исчезает. «Я советую сосредоточиться на чем-то, что приносит облегчение, заняться спортом, потанцевать, потопать, прижаться к кому-то. К нам обращаются дети, которым хочется порезаться и они звонят, чтобы преодолеть в себе это желание», — говорит руководитель профессиональных служб Linkа bezpečí Катерина Лишкова.



По мнению специалистов, проблемы с психическим здоровьем у детей возникают все чаще. В связи с этим в министерстве создана специальная группа.



Телефон доверия иногда помогает преодолеть период, когда семья месяцами ждет обследования у психолога или психиатра. Растет и число особо тяжелых случаев: только по данным службы скорой помощи Средней Чехии, в этом году произошло почти 130 самоубийств несовершеннолетних.



«Большинство из них — это либо завершенные самоубийства, либо попытки самоубийства несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет», — говорит врач Йиржи Свратецкий.



Терапия для несовершеннолетних



Эту проблему активно пытаются предотвратить. Например, школьники в психологической поликлинике в Кладно работают над своей самооценкой или над отношениями друг с другом. Вместе с психотерапевтом они также обсуждают свои радости, трудности и то, что они хотели бы изменить в себе. Школьники наблюдают за собственным безрассудством.



Наиболее частой темой на занятиях с психотерапевтом становится самоповреждение, причем оно все чаще встречается и среди мальчиков. Это порезы на любом участке тела, некоторые дети хотят показать всему миру, что у них есть «болячка», говорит психотерапевт Михаэла Штафкова из Центра социального вмешательства в Кладно.



Источник:



420on рекомендует: Затем несовершеннолетние и их родители обращаются за помощью к психотерапевтам и на телефоны доверия. Именно поэтому телефон доверия запустил профилактическую кампанию Zvládni 20. Она призывает пациентов искать другие способы справиться со своим состоянием, кроме самоповреждения.Шесть лет назад на телефон доверия за год поступило около 500 звонков, связанных с самоповреждением. В прошлом году их было более 2 000. В этом году, как показывает сравнение за полгода, этот показатель будет еще выше. Как правило, поводом для звонка становится сложная ситуация или увиденное в социальных сетях.В связи с этим телефон доверия запустил кампанию Zvládni 20, сообщающую, как преодолеть критические 20 минут. После этого желание навредить себе исчезает. «Я советую сосредоточиться на чем-то, что приносит облегчение, заняться спортом, потанцевать, потопать, прижаться к кому-то. К нам обращаются дети, которым хочется порезаться и они звонят, чтобы преодолеть в себе это желание», — говорит руководитель профессиональных служб Linkа bezpečí Катерина Лишкова.По мнению специалистов, проблемы с психическим здоровьем у детей возникают все чаще. В связи с этим в министерстве создана специальная группа.Телефон доверия иногда помогает преодолеть период, когда семья месяцами ждет обследования у психолога или психиатра. Растет и число особо тяжелых случаев: только по данным службы скорой помощи Средней Чехии, в этом году произошло почти 130 самоубийств несовершеннолетних.«Большинство из них — это либо завершенные самоубийства, либо попытки самоубийства несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет», — говорит врач Йиржи Свратецкий.Терапия для несовершеннолетнихЭту проблему активно пытаются предотвратить. Например, школьники в психологической поликлинике в Кладно работают над своей самооценкой или над отношениями друг с другом. Вместе с психотерапевтом они также обсуждают свои радости, трудности и то, что они хотели бы изменить в себе. Школьники наблюдают за собственным безрассудством.Наиболее частой темой на занятиях с психотерапевтом становится самоповреждение, причем оно все чаще встречается и среди мальчиков. Это порезы на любом участке тела, некоторые дети хотят показать всему миру, что у них есть «болячка», говорит психотерапевт Михаэла Штафкова из Центра социального вмешательства в Кладно.Источник: ct24.ceskatelevize.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



Следите за новостями Чехии в соцсетях: Telegram Facebook Instagram





Пока никто не комментировал, будьте первым

Добавить комментарий Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь Отправить

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :