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В Чехии у российского олигарха заблокировали счета и арестовали активы на 100 миллионов крон

Новости 420on
30 ИЮЛЯ 2023
08:42
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Финансово-аналитическое управление начало применять санкции против самого крупного на сегодняшний день российского олигарха с активами в Чехии. Государство заблокировало счета Владимира Евтушенко, имеющего тесные связи с главой Кремля Владимиром Путиным, и арестовало активы на сумму 100 млн крон.
Российский миллиардер Владимир Евтушенко негласно контролирует компанию по производству электротехнических компонентов и владеет гостиницами в Чехии. В России его компании производят и поставляют системы вооружения для армии. Олигарх Евтушенко был включен в чешский санкционный список в конце июня. Его активы в Карловых Варах оцениваются более чем в полмиллиарда крон.

На пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах, в котором Евтушенко присутствовал на встрече с Путиным в день начала вторжения на Украину, был наложен арест. В последние годы в отеле останавливались видные российские политики, артисты и бизнесмены. Некоторые из них сейчас находятся в санкционных списках.

В настоящее время гостиница работает в ограниченном режиме — в ней размещаются только те, кто оплатил свое проживание по данным на конец июня. По словам руководства гостиницы, сотрудники рискуют потерять работу.

По мнению некоторых представителей украинской общины города, государство не должно отступать от санкций в таких случаях — несмотря на побочные эффекты. «Даже государство должно четко встать на сторону правды. Если кто-то спонсирует или зарабатывает деньги на войну, то это однозначно. Здесь государство должно занимать твердую позицию», — сказал Александр Домбровский, представитель украинской общины в Карловых Варах.

Государство может делать исключения из антироссийских санкций. До сих пор это было сделано в 33 случаях. В частности, CEZ обратилась за ними, чтобы иметь возможность вести бизнес с некоторыми инжиниринговыми компаниями.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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бизнес санкции Россия Чехия война Украина

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