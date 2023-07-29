Сильные грозы придут в Чехию 30 июля
30 ИЮЛЯ 2023
12:27
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Чешский гидрометеорологический институт выпустил предупреждение о сильных грозах для всей Чехии в воскресенье, 30 июля. Грозы могут продолжиться до вечерних часов.
«В воскресенье днем и вечером ожидаются грозы, местами сильные, сопровождаемые ливневыми дождями с выпадением осадков до 30 мм, порывами ветра около 20 м/с (70 км/ч) и мелким градом», — сообщили метеорологи.
Предупреждение действует на всей территории Чехии с 11 до 22 часов, но, по словам метеорологов, уровень опасности низкий. Вечером грозы постепенно сойдут на нет.
Метеорологи также отменили предупреждение о пожарной опасности, действовавшее в некоторых районах Высочины и Южной Моравии. Это связано с выпадением осадков и дождливой погодой. Таким образом, повышенный риск возникновения пожаров отсутствует по всей Чехии.
Предупреждение действует на всей территории Чехии с 11 до 22 часов, но, по словам метеорологов, уровень опасности низкий. Вечером грозы постепенно сойдут на нет.
Метеорологи также отменили предупреждение о пожарной опасности, действовавшее в некоторых районах Высочины и Южной Моравии. Это связано с выпадением осадков и дождливой погодой. Таким образом, повышенный риск возникновения пожаров отсутствует по всей Чехии.
Грозы, прошедшие утром 30 июля через Чехию, остановили движение поездов на некоторых линиях. На линии Ольбрамовице — Ческе-Будеевице скорый поезд столкнулся с упавшим деревом. В поезде находилось около 40 пассажиров, но никто не пострадал, сообщил Чешскому агентству новостей пресс-секретарь железнодорожной администрации Павел Тесарж. Сообщение будет прервано до 14:00.
После урагана не ходят поезда и на линии Чиннов — Пацов, поскольку вышло из строя сигнальное оборудование. Здесь были задействованы автобусы. Однако в ближайшее время движение восстановят.
Источник: novinky.cz
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