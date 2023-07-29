Сильные грозы придут в Чехию 30 июля

«В воскресенье днем и вечером ожидаются грозы, местами сильные, сопровождаемые ливневыми дождями с выпадением осадков до 30 мм, порывами ветра около 20 м/с (70 км/ч) и мелким градом», — сообщили метеорологи.



Предупреждение действует на всей территории Чехии с 11 до 22 часов, но, по словам метеорологов, уровень опасности низкий. Вечером грозы постепенно сойдут на нет.



Метеорологи также отменили предупреждение о пожарной опасности, действовавшее в некоторых районах Высочины и Южной Моравии. Это связано с выпадением осадков и дождливой погодой. Таким образом, повышенный риск возникновения пожаров отсутствует по всей Чехии.



Грозы, прошедшие утром 30 июля через Чехию, остановили движение поездов на некоторых линиях. На линии Ольбрамовице — Ческе-Будеевице скорый поезд столкнулся с упавшим деревом. В поезде находилось около 40 пассажиров, но никто не пострадал, сообщил Чешскому агентству новостей пресс-секретарь железнодорожной администрации Павел Тесарж. Сообщение будет прервано до 14:00.



После урагана не ходят поезда и на линии Чиннов — Пацов, поскольку вышло из строя сигнальное оборудование. Здесь были задействованы автобусы. Однако в ближайшее время движение восстановят.







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