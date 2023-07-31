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Тело мужчины обнаружено во Влтаве

Анастасия Князева
31 ИЮЛЯ 2023
15:55
478
В воскресенье утром пражские пожарные извлекли из реки Влтавы тело мужчины. Они вели поиски в районе Чехова моста с раннего утра совместно с полицией. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, был ли мужчина выброшен в реку или упал туда случайно и при каких обстоятельствах произошла трагедия.
В воскресенье, 30 июля, около семи утра пражские пожарные сообщили о том, что в районе Чехова моста, на набережной Дворжака, мужчина упал во Влтаву. Сотрудники полиции и пожарные начали поиски человека, предположительно находившегося под водой.
 
Примерно через час пожарные подтвердили, что нашли человека, но оказать помощь не удалось. «Наш водолаз обнаружил человека. Дальнейшими действиями займутся полицейские», — сообщил представитель пражских пожарных Мартин Кавка в Twitter.
 
Пресс-секретарь полиции Ян Данек подтвердил, что на месте происшествия задействованы все компоненты системы комплексной спасательной операции. Полиция продолжит расследование обстоятельств гибели мужчины. «Мы выясняем его личность, а также обстоятельства попадания в воду, чтобы определить, было ли это самоубийство или несчастный случай», — добавил Ян Данек.

Источник: prazska.drbna.cz

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полиция Чехия

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