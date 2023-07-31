Тело мужчины обнаружено во Влтаве

В воскресенье, 30 июля, около семи утра пражские пожарные сообщили о том, что в районе Чехова моста, на набережной Дворжака, мужчина упал во Влтаву. Сотрудники полиции и пожарные начали поиски человека, предположительно находившегося под водой.

Примерно через час пожарные подтвердили, что нашли человека, но оказать помощь не удалось. «Наш водолаз обнаружил человека. Дальнейшими действиями займутся полицейские», — сообщил представитель пражских пожарных Мартин Кавка в Twitter.

Пресс-секретарь полиции Ян Данек подтвердил, что на месте происшествия задействованы все компоненты системы комплексной спасательной операции. Полиция продолжит расследование обстоятельств гибели мужчины. «Мы выясняем его личность, а также обстоятельства попадания в воду, чтобы определить, было ли это самоубийство или несчастный случай», — добавил Ян Данек.









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