Скандал: мэр города Брно готова уйти в отставку из-за фотографии с белым порошком Новости 420on 1 АВГУСТА 2023 08:44 631

Мэр Брно Маркета Вонкова (ODS) готова покинуть свой пост. Она заявила об этом после того, как не смогла объяснить фотографию, на которой она изображена с белым порошком, напоминающим кокаин. Снимок начал циркулировать в социальных сетях в выходные, и первоначально Вонкова назвала его фотомонтажом. Однако 31 июля в интервью телеканалу Nova TV она признала, что фотография может быть подлинной.





На фотографии Вонкова изображена вместе со своим коллегой по партии и депутатом Робертом Керндлом. Перед ними — мобильный телефон, на котором лежит белый порошок, разделенный на несколько линий. Когда СМИ вечером в воскресенье спросили мэра и ее заместителя о фотографии, оба они решительно отрицали какую-либо связь с наркотиками.



«Это фотомонтаж, и я считаю такой стиль ведения политической войны неуместным и отвратительным», — написала Вонкова. «Классический фотомонтаж. Это отвратительно», — аналогично возразил Керндл.



Однако в понедельник Ванькова перевернула ситуацию и в эфире телеканала Nova признала, что фотография может быть подлинной.



«Вчера (в воскресенье) я высказала свое мнение о том, что фотография является фотомонтажом, потому что ни я, ни мой коллега не могли вспомнить ситуацию, которая могла быть на ней запечатлена», — сказала Ванькова в интервью телеканалу Nova.



«Я была на 100% уверена, что такой ситуации не могло быть. Однако вечером мне позвонил мой коллега и сказал, что, возможно, подобная фотография была сделана два-три года назад», — добавила она.



Мнения разделились



«Она может проводить свое свободное время так, как считает нужным, и мы — последние, кто мог бы привлечь кого-то к ответственности за это. Но я удивлен. Я думала, что это фотомонтаж», — сказала депутат от оппозиции Моника Лукашова Спилкова (Пираты).



Оппозиционный депутат Матей Холан, который также поделился фотографией на своем профиле в Facebook, написал в социальных сетях, что мэр должна уйти в отставку из-за других вещей, но не из-за этой фотографии.



«Я думаю, что мэр должна уйти в отставку за многое, особенно за то, что практически опустошила городскую казну ради хоккейной арены по завышенной цене, но не за это», — написал Холан, имея в виду строительство многофункциональной арены, которая вгонит Брно в долги на десятилетия.



«С другой стороны, я должен признать, что здесь, пусть и с некоторыми диатрибами, но в конце концов довольно четко, но все же встретили вопрос лицом к лицу. Как я уже писал в своем вчерашнем (воскресном) посте, рекреационное употребление таких веществ, как кокаин, широко распространено. Это очень распространенный наркотик в политике. Это, конечно, чревато, но нет смысла делать из мухи слона. Напротив, он не должен быть криминализирован, как и каннабис и другие каннабиноиды. Война с наркотиками ни к чему не приведет. Для меня, наоборот, это смелый и правильный шаг со стороны мэра», — добавил Холлан.



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420on рекомендует: «Я понимаю, что как общественный деятель я должна подавать пример. Если мои коллеги в мэрии Брно придут к выводу, что эта фотография или описанная мною ситуация — повод для моей отставки с поста мэра, я так и сделаю», — заявила она в эфире телеканала Nova. Однако она добавила, что сама не видит причин для отставки.На фотографии Вонкова изображена вместе со своим коллегой по партии и депутатом Робертом Керндлом. Перед ними — мобильный телефон, на котором лежит белый порошок, разделенный на несколько линий. Когда СМИ вечером в воскресенье спросили мэра и ее заместителя о фотографии, оба они решительно отрицали какую-либо связь с наркотиками.«Это фотомонтаж, и я считаю такой стиль ведения политической войны неуместным и отвратительным», — написала Вонкова. «Классический фотомонтаж. Это отвратительно», — аналогично возразил Керндл.Однако в понедельник Ванькова перевернула ситуацию и в эфире телеканала Nova признала, что фотография может быть подлинной.«Вчера (в воскресенье) я высказала свое мнение о том, что фотография является фотомонтажом, потому что ни я, ни мой коллега не могли вспомнить ситуацию, которая могла быть на ней запечатлена», — сказала Ванькова в интервью телеканалу Nova.«Я была на 100% уверена, что такой ситуации не могло быть. Однако вечером мне позвонил мой коллега и сказал, что, возможно, подобная фотография была сделана два-три года назад», — добавила она.Мнения разделились«Она может проводить свое свободное время так, как считает нужным, и мы — последние, кто мог бы привлечь кого-то к ответственности за это. Но я удивлен. Я думала, что это фотомонтаж», — сказала депутат от оппозиции Моника Лукашова Спилкова (Пираты).Оппозиционный депутат Матей Холан, который также поделился фотографией на своем профиле в Facebook, написал в социальных сетях, что мэр должна уйти в отставку из-за других вещей, но не из-за этой фотографии.«Я думаю, что мэр должна уйти в отставку за многое, особенно за то, что практически опустошила городскую казну ради хоккейной арены по завышенной цене, но не за это», — написал Холан, имея в виду строительство многофункциональной арены, которая вгонит Брно в долги на десятилетия.«С другой стороны, я должен признать, что здесь, пусть и с некоторыми диатрибами, но в конце концов довольно четко, но все же встретили вопрос лицом к лицу. Как я уже писал в своем вчерашнем (воскресном) посте, рекреационное употребление таких веществ, как кокаин, широко распространено. Это очень распространенный наркотик в политике. Это, конечно, чревато, но нет смысла делать из мухи слона. Напротив, он не должен быть криминализирован, как и каннабис и другие каннабиноиды. Война с наркотиками ни к чему не приведет. Для меня, наоборот, это смелый и правильный шаг со стороны мэра», — добавил Холлан.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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