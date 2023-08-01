Чешские железные дороги будут бороться с участившимися случаями нападения пассажиров на персонал
2 АВГУСТА 2023
10:43
401
В этом году Чешским железным дорогам приходится сталкиваться с нападениями пассажиров на персонал чаще, чем раньше. В первом полугодии государственный железнодорожный перевозчик зафиксировал около 200 подобных инцидентов. В ответ на это компания расширяет систему видеонаблюдения в поездах.
Современные поезда и вагоны уже оснащены камерами, но ČD хочет постепенно установить их и в старых — это профилактика не только против агрессоров, но и против вандалов.
Например, в мае этого года в Гавличкув-Броде кондуктор при содействии полиции снял с поезда нарушавших порядок ев. А пьяные футбольные фанаты разгромили купе на пути из Ческе-Будеевице в Пльзень.
Улучшить ситуацию призваны камеры. Первые поезда, оборудованные камерами, начали курсировать в Чехии 12 лет назад в Либерецком краю. Однако долгое время камеры не разрешалось использовать при перевозке пассажиров из-за неурегулированности законодательства. Чешским железным дорогам удалось решить проблему с записью около года назад. Люди могут узнать такой поезд по специальной маркировке на двери.
Роман Квичала, начальник машинной станции города Либерец, пояснил, что всего в составе поезда установлено три камеры, по одной в каждом пассажирском купе. В течение этого и следующего года пассажиры будут все чаще сталкиваться с камерами в вагонах. Причем во всех регионах.
«В этом году примерно за полгода мы зафиксировали около 180 нападений на наших сотрудников. Это, безусловно, рост, потому что за весь прошлый год мы зафиксировали около 300 случаев нападения», — рассказал Петр Шталевский, пресс-секретарь ČD.
Почти половина инцидентов связана с прямым физическим насилием. 16 сотрудников ČD даже ушли из-за этого на больничный.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
420on рекомендует:
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
2 АВГУСТА 2023
14:46
26
2 АВГУСТА 2023
14:22
133
2 АВГУСТА 2023
12:38
305
2 АВГУСТА 2023
10:20
1458
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
2 АВГУСТА 2023
14:46
26
2 АВГУСТА 2023
14:22
133
2 АВГУСТА 2023
12:38
305
2 АВГУСТА 2023
10:20
1458
2 АВГУСТА 2023
08:49
639
1 АВГУСТА 2023
18:57
946
1 АВГУСТА 2023
18:30
12492
1 АВГУСТА 2023
17:52
737
1 АВГУСТА 2023
17:27
17153
1 АВГУСТА 2023
16:20
676
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.