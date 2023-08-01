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Тайники с поддельными товарами класса люкс обнаружили таможенники в Чехии

Новости 420on
2 АВГУСТА 2023
12:38
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Сотни единиц текстиля, парфюмерии, электроники и игрушек, имитирующих товары мировых брендов, были изъяты таможенниками в двух магазинах города Брунталь. По их мнению, продажная стоимость оригиналов превысила бы 4,5 млн крон, в то время как подделки продавались дешево.
Пресс-секретарь таможенного управления Зузана Немцова сообщила о проведенном рейде. Сначала в одном из магазинов удалось изъять контрафактную обувь и парфюмерию, в основном подделки Chanel, Chloe, Crocs и Tommy Hilfiger.
 
 «Существенным признаком возможного нарушения прав интеллектуальной собственности в проверенных товарах была их цена. Она исчислялась сотнями крон по сравнению с оригинальными товарами, общая стоимость которых при продаже превысила бы полтора миллиона крон», — сказала Немцова.
 
 Через несколько дней таможенники проверили еще один местный магазин, где обнаружили более 1 500 наименований одежды, электроники и игрушек.
 
 «Попытки продавцов спрятать более ценные экземпляры контрафактной продукции на чердаках и в подвалах оказались тщетными. В ходе обыска помещений инспекционная группа обнаружила входы в эти помещения, несмотря на то, что они были искусно замаскированы коробками и текстилем», — добавила пресс-секретарь.
 
 По ее словам, в магазине были изъяты товары таких брендов, как Gucci, Apple, Dior, Casio, Lego и Pokemon.
 
 «Предприятиям, уличенным в обращении с товарами, нарушающими права интеллектуальной собственности, грозят штрафы в размере до 10 млн крон», — добавила Немцова.

Источник:  novinky.cz
Чехия таможня магазины

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