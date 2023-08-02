ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии ночью горел склад автомобильных шин — ущерб 60 миллионов крон

Новости 420on
3 АВГУСТА 2023
10:31
206
Пожар на складе компании по переработке шин вблизи поселка Борованы в регионе Ческе-Будеёвице нанес ущерб в размере 60 млн крон, сообщают региональные пожарные. Пожар начался ночью и пожарные до сих пор ликвидируют пламя.
Площадь пожара составила более гектара. Пожарные постепенно направили на место происшествия 26 машин и объявили тревогу третьего уровня. Для подачи воды они установили три насосные станции на прудах в этом районе.

Это уже второй крупный пожар в этом районе за один день. С вечера вторника пожарные ликвидируют последствия возгорания на складе в Леденице (регион Ческе-Будеёвице). Эти два объекта разделяют всего сотни метров. Ущерб от пожара в Леденице составляет 25 млн крон, сгорели два ангара с техникой площадью 30х30 метров.

Сообщение о пожаре на складе шин поступило околоо 02:00. Стоимость спасенного имущества составляет 100 млн крон. Вратислав Малы, представитель южночешской пожарной охраны, сообщил, что пожарные следят за качеством воздуха из-за дыма от горения. Пожарные выясняют причины пожара. "Мы находимся только в начале пути и отрабатываем все версии", - сказал Вратислав Малы.

Источник: ceskenoviny.cz

420on рекомендует:


Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 


пожар Чехия пожарники

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
3 АВГУСТА 2023
12:42
91
ОБЩЕСТВО
ВОЕННЫЕ ПОД БАХМУТОМ ОБНАРУЖИЛИ ЧЕШСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ В РОССИЙСКОМ БЕСПИЛОТНИКЕ
3 АВГУСТА 2023
11:57
155
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОЛИЦИЯ ОБВИНИЛА ТРЕХ ЧЕЛОВЕК В МОШЕННИЧЕСТВЕ С КРИПТОВАЛЮТОЙ НА 1 МЛРД КРОН
3 АВГУСТА 2023
09:18
217
ПУТЕШЕСТВИЯ
ГРЕЦИЯ ПОДАРИТ НЕДЕЛЮ ОТДЫХА НА РОДОСЕ ТУРИСТАМ, ЧЕЙ ОТПУСК БЫЛ ПРЕРВАН ИЗ-ЗА ПОЖАРА
3 АВГУСТА 2023
08:32
517
ОБЩЕСТВО
ХОККЕИСТ ГАШЕК НЕГОДУЕТ ПО ПОВОДУ ЧЕХОВ, РАБОТАЮЩИХ В РОССИИ: "ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ЗАЩИЩАТЬ МЕНЯ И МОЮ СЕМЬЮ!"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
3 АВГУСТА 2023
12:42
91
ОБЩЕСТВО
ВОЕННЫЕ ПОД БАХМУТОМ ОБНАРУЖИЛИ ЧЕШСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ В РОССИЙСКОМ БЕСПИЛОТНИКЕ
3 АВГУСТА 2023
11:57
155
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОЛИЦИЯ ОБВИНИЛА ТРЕХ ЧЕЛОВЕК В МОШЕННИЧЕСТВЕ С КРИПТОВАЛЮТОЙ НА 1 МЛРД КРОН
3 АВГУСТА 2023
09:18
217
ПУТЕШЕСТВИЯ
ГРЕЦИЯ ПОДАРИТ НЕДЕЛЮ ОТДЫХА НА РОДОСЕ ТУРИСТАМ, ЧЕЙ ОТПУСК БЫЛ ПРЕРВАН ИЗ-ЗА ПОЖАРА
3 АВГУСТА 2023
08:32
517
ОБЩЕСТВО
ХОККЕИСТ ГАШЕК НЕГОДУЕТ ПО ПОВОДУ ЧЕХОВ, РАБОТАЮЩИХ В РОССИИ: "ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ЗАЩИЩАТЬ МЕНЯ И МОЮ СЕМЬЮ!"
2 АВГУСТА 2023
19:00
30682
ЖИЗНЬ
РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА У ИНОСТРАНЦА В ЧЕХИИ: КАКИЕ ШАГИ ПРЕДПРИНЯТЬ РОДИТЕЛЯМ И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ
2 АВГУСТА 2023
18:22
1795
ПУТЕШЕСТВИЯ
ХОРВАТЫ ДОГАДАЛИСЬ СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ НА 60 ПРОЦЕНТОВ
2 АВГУСТА 2023
17:53
26244
ШОППИНГ
ЧЕШСКИЕ САЙТЫ, ПОМОГАЮЩИЕ СЭКОНОМИТЬ: КУПОНЫ, СКИДКИ, КЕШБЭК
2 АВГУСТА 2023
16:51
504
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПОДПИСАЛ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ С США
2 АВГУСТА 2023
16:20
855
БИЗНЕС
ПОСЛЕДНИЕ ВАКАНСИИ НА 420ON: РАБОТА В ЧЕХИИ ДЛЯ ВСЕХ
2 АВГУСТА 2023
14:46
443
ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ РЕКОРД НА YOUTUBE: БЕЗ ПОДПИСЧИКОВ 420ON НИЧЕГО БЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!