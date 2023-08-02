В Чехии ночью горел склад автомобильных шин — ущерб 60 миллионов крон
3 АВГУСТА 2023
10:31
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Пожар на складе компании по переработке шин вблизи поселка Борованы в регионе Ческе-Будеёвице нанес ущерб в размере 60 млн крон, сообщают региональные пожарные. Пожар начался ночью и пожарные до сих пор ликвидируют пламя.
Площадь пожара составила более гектара. Пожарные постепенно направили на место происшествия 26 машин и объявили тревогу третьего уровня. Для подачи воды они установили три насосные станции на прудах в этом районе.
Это уже второй крупный пожар в этом районе за один день. С вечера вторника пожарные ликвидируют последствия возгорания на складе в Леденице (регион Ческе-Будеёвице). Эти два объекта разделяют всего сотни метров. Ущерб от пожара в Леденице составляет 25 млн крон, сгорели два ангара с техникой площадью 30х30 метров.
Сообщение о пожаре на складе шин поступило околоо 02:00. Стоимость спасенного имущества составляет 100 млн крон. Вратислав Малы, представитель южночешской пожарной охраны, сообщил, что пожарные следят за качеством воздуха из-за дыма от горения. Пожарные выясняют причины пожара. "Мы находимся только в начале пути и отрабатываем все версии", - сказал Вратислав Малы.
Источник: ceskenoviny.cz
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