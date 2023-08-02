Военные под Бахмутом обнаружили чешский двигатель в российском беспилотнике
3 АВГУСТА 2023
12:42
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Судя по маркировке, двигатель был изготовлен чешской компанией Model Motors. В компании заявили, что никогда не поставляли двигатели для российского оружия.
Украинский военнослужащий под ником «Ваш друг Стус», который утверждает, что служит в 93-й механизированной бригаде, поделился в Twitter фотографиями российского беспилотника Lancet, сбитого под Бахмутом. В частности, внимание привлек двигатель, который, судя по надписи, был изготовлен чешской фирмой.
Логотип чешской компании Model Motors он обнаружил после того, как снял с беспилотника слой клейкой ленты. «Без этого двигателя беспилотник просто не полетел бы, поэтому на этой компании лежит большая доля вины за наших убитых людей», — написал мужчина в социальных сетях. На его находку обратила внимание, например, газета Kyiv Independent.
«Lancet (беспилотные летательные аппараты, которые российские военные регулярно используют как для разведки, так и для нанесения ударов — ред.) доставляют нам много проблем, они уничтожают нашу огневую мощь и наших людей. Видеть в российских беспилотниках компоненты, произведенные страной — членом НАТО, по меньшей мере, странно и обидно», — отметил он.
Но чешская компания защищается: по ее словам, это всего лишь небольшая фирма, которая производит модельные двигатели, и у них нет разрешения на их поставку на вооружение.
«Наша компания никогда не поставляла двигатели для российского оружия. Мы уже около года разбираемся в этой ситуации с чешскими властями, чтобы выяснить, каким образом двигатели были отправлены в Россию и, соответственно, использованы для создания оружия», — заявили представители компании.
«Наши двигатели экспортируются по всему миру. Через какое-то третье лицо или компанию они, вероятно, были перепроданы в Россию. Я могу вас заверить, что мы не производим и не продаем никому двигатели такого типа уже как минимум год», — добавила она, добавив, что компонент, вероятно, попал в Россию из восточных стран, таких как Тайвань.
Как отмечает The Kyiv Independent, несмотря на санкции, комплектующие европейского производства регулярно попадают на российские заводы: через третьи страны. Газета Washington Post отмечает, что последние данные свидетельствуют об огромном росте торговли комплектующими для беспилотников, самолетов и бомб между Россией и Кыргызстаном.
Несколько киргизских компаний, подозреваемых в помощи России в обходе санкций, попали под санкции США около двух недель назад. Тогда же Совет Европейского Союза принял новые санкции против Ирана, запрещающие экспорт в эту страну компонентов, обычно используемых при создании ударных беспилотников.
Источник: seznamzpravy.cz
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Логотип чешской компании Model Motors он обнаружил после того, как снял с беспилотника слой клейкой ленты. «Без этого двигателя беспилотник просто не полетел бы, поэтому на этой компании лежит большая доля вины за наших убитых людей», — написал мужчина в социальных сетях. На его находку обратила внимание, например, газета Kyiv Independent.
«Lancet (беспилотные летательные аппараты, которые российские военные регулярно используют как для разведки, так и для нанесения ударов — ред.) доставляют нам много проблем, они уничтожают нашу огневую мощь и наших людей. Видеть в российских беспилотниках компоненты, произведенные страной — членом НАТО, по меньшей мере, странно и обидно», — отметил он.
Но чешская компания защищается: по ее словам, это всего лишь небольшая фирма, которая производит модельные двигатели, и у них нет разрешения на их поставку на вооружение.
«Наша компания никогда не поставляла двигатели для российского оружия. Мы уже около года разбираемся в этой ситуации с чешскими властями, чтобы выяснить, каким образом двигатели были отправлены в Россию и, соответственно, использованы для создания оружия», — заявили представители компании.
«Наши двигатели экспортируются по всему миру. Через какое-то третье лицо или компанию они, вероятно, были перепроданы в Россию. Я могу вас заверить, что мы не производим и не продаем никому двигатели такого типа уже как минимум год», — добавила она, добавив, что компонент, вероятно, попал в Россию из восточных стран, таких как Тайвань.
Как отмечает The Kyiv Independent, несмотря на санкции, комплектующие европейского производства регулярно попадают на российские заводы: через третьи страны. Газета Washington Post отмечает, что последние данные свидетельствуют об огромном росте торговли комплектующими для беспилотников, самолетов и бомб между Россией и Кыргызстаном.
Несколько киргизских компаний, подозреваемых в помощи России в обходе санкций, попали под санкции США около двух недель назад. Тогда же Совет Европейского Союза принял новые санкции против Ирана, запрещающие экспорт в эту страну компонентов, обычно используемых при создании ударных беспилотников.
Источник: seznamzpravy.cz
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