Грядущие выходные в Чехии: Ожидается дождливая погода и понижение температуры
3 АВГУСТА 2023
17:27
253
По мнению метеорологов, такая дождливая погода благоприятствует сборщикам грибов.
Предстоящие выходные в Чехии ожидаются дождливыми с максимальной температурой до 22 градусов Цельсия. Возможны временами сильные осадки, а температура может опуститься до 15 градусов.
Прогноз поступил от Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) и опубликован в их социальной сети Facebook.
По мнению метеорологов, такая дождливая погода благоприятствует сборщикам грибов. Однако, повышается активность комаров, особенно в южной Моравии, Полабье и южной Чехии.
В последнее время осадки не обходят Чехию стороной: на прошлой неделе выпало в среднем 32 миллиметра осадков, что вдвое превышает норму для этого времени года. В юго-восточной половине страны ожидается постепенное уменьшение осадков в течение дня, но к вечеру в пятницу они вновь усилятся. Больше всего дождей ожидается в выходные, особенно в субботу на юго-востоке и в воскресенье на востоке страны. Местами возможны сильные дожди. Начало следующей недели принесет уменьшение осадков и потепление до 25 градусов. Метеорологи отмечают, что наибольшая вероятность роста грибов сейчас наблюдается в нескольких краях и горных районах страны.
Источник: ceskenoviny.cz
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
3 АВГУСТА 2023
12:42
1285
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
3 АВГУСТА 2023
16:18
433
3 АВГУСТА 2023
12:42
1285
3 АВГУСТА 2023
11:57
392
3 АВГУСТА 2023
10:31
376
3 АВГУСТА 2023
09:18
327
2 АВГУСТА 2023
19:00
30786
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.