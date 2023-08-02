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Грядущие выходные в Чехии: Ожидается дождливая погода и понижение температуры

Анастасия Князева
3 АВГУСТА 2023
17:27
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По мнению метеорологов, такая дождливая погода благоприятствует сборщикам грибов.
Предстоящие выходные в Чехии ожидаются дождливыми с максимальной температурой до 22 градусов Цельсия. Возможны временами сильные осадки, а температура может опуститься до 15 градусов. 

Прогноз поступил от Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) и опубликован в их социальной сети Facebook. 

По мнению метеорологов, такая дождливая погода благоприятствует сборщикам грибов. Однако, повышается активность комаров, особенно в южной Моравии, Полабье и южной Чехии. 

В последнее время осадки не обходят Чехию стороной: на прошлой неделе выпало в среднем 32 миллиметра осадков, что вдвое превышает норму для этого времени года. В юго-восточной половине страны ожидается постепенное уменьшение осадков в течение дня, но к вечеру в пятницу они вновь усилятся. Больше всего дождей ожидается в выходные, особенно в субботу на юго-востоке и в воскресенье на востоке страны. Местами возможны сильные дожди. Начало следующей недели принесет уменьшение осадков и потепление до 25 градусов. Метеорологи отмечают, что наибольшая вероятность роста грибов сейчас наблюдается в нескольких краях и горных районах страны.

Источник: ceskenoviny.cz

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Чехия грибы

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