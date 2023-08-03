Восемь детей упали со смотровой башни в Чехии
4 АВГУСТА 2023
07:57
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Восемь детей упали вечером в четверг, 3 августа, со смотровой башни в районе Марквартице в Дечинском крае. На месте происшествия работали спасательные вертолеты из Праги и Либереца и пять подразделений пожарных.
"Восемь детей упали со смотровой башни, на месте происшествия работают пять подразделений пожарных, которые помогают транспортировать пострадавших с холмистой местности", - сообщил вечером 3 августа пресс-секретарь пожарных региона Усти-над-Лабем Петр Пеликус.
По словам регионального представителя спасательной службы Прокопа Воленика, возраст детей составлял от 8 до 13 лет. Все они посещали расположенный неподалеку детский лагерь. Четверо детей получили тяжелые травмы, остальные — средней степени тяжести.
Неясно, сломалась ли деревянная конструкция башни под детьми или они перелезли через перила.
Заместитель мэра муниципалитета Марквартице Либор Кунте также выехал на место происшествия, чтобы ознакомиться с ситуацией. По его словам, муниципалитет является владельцем земли, а не владельцем смотровой башни Triangl.
Поздно вечером муниципалитет сообщил в социальной сети X (бывший Twitter), что вероятной причиной инцидента стала перегрузка площадки на Triangl. «В момент аварии на площадке находилось 15 детей. Платформа рассчитана на четырех взрослых», — заявили в муниципалитете.
Председатель ассоциации Triangl Радомир Тулка сообщил Чешскому телевидению, что он регулярно проверяет состояние башни — с весны на ней установлены новые перила. «Я не знаю, сколько детей там находилось. Это не охраняемое строение. На лестнице висела табличка, предупреждающая посетителей, что подъем осуществляется на свой страх и риск и не более чем для четырех человек», — сказал он.
Заместитель мэра муниципалитета Марквартице Либор Кунте также выехал на место происшествия, чтобы ознакомиться с ситуацией. По его словам, муниципалитет является владельцем земли, а не владельцем смотровой башни Triangl.
Поздно вечером муниципалитет сообщил в социальной сети X (бывший Twitter), что вероятной причиной инцидента стала перегрузка площадки на Triangl. «В момент аварии на площадке находилось 15 детей. Платформа рассчитана на четырех взрослых», — заявили в муниципалитете.
Председатель ассоциации Triangl Радомир Тулка сообщил Чешскому телевидению, что он регулярно проверяет состояние башни — с весны на ней установлены новые перила. «Я не знаю, сколько детей там находилось. Это не охраняемое строение. На лестнице висела табличка, предупреждающая посетителей, что подъем осуществляется на свой страх и риск и не более чем для четырех человек», — сказал он.
Смотровая башня расположена на холме примерно в двух километрах от деревни Марквартице. Она представляет собой деревянную конструкцию. Смотровая площадка находится на высоте трех метров над землей.
Источник: novinky.cz
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