Восемь детей упали со смотровой башни в Чехии

"Восемь детей упали со смотровой башни, на месте происшествия работают пять подразделений пожарных, которые помогают транспортировать пострадавших с холмистой местности", - сообщил вечером 3 августа пресс-секретарь пожарных региона Усти-над-Лабем Петр Пеликус.





По словам регионального представителя спасательной службы Прокопа Воленика, возраст детей составлял от 8 до 13 лет. Все они посещали расположенный неподалеку детский лагерь. Четверо детей получили тяжелые травмы, остальные — средней степени тяжести.





Неясно, сломалась ли деревянная конструкция башни под детьми или они перелезли через перила.



Заместитель мэра муниципалитета Марквартице Либор Кунте также выехал на место происшествия, чтобы ознакомиться с ситуацией. По его словам, муниципалитет является владельцем земли, а не владельцем смотровой башни Triangl.



Поздно вечером муниципалитет сообщил в социальной сети X (бывший Twitter), что вероятной причиной инцидента стала перегрузка площадки на Triangl. «В момент аварии на площадке находилось 15 детей. Платформа рассчитана на четырех взрослых», — заявили в муниципалитете.



Председатель ассоциации Triangl Радомир Тулка сообщил Чешскому телевидению, что он регулярно проверяет состояние башни — с весны на ней установлены новые перила. «Я не знаю, сколько детей там находилось. Это не охраняемое строение. На лестнице висела табличка, предупреждающая посетителей, что подъем осуществляется на свой страх и риск и не более чем для четырех человек», — сказал он.





Смотровая башня расположена на холме примерно в двух километрах от деревни Марквартице. Она представляет собой деревянную конструкцию. Смотровая площадка находится на высоте трех метров над землей.











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