Чиновник в Чехии покончил жизнь самоубийством — в своем прощальном письме он предостерег от трудоголизма Новости 420on 4 АВГУСТА 2023 15:05 291

Якуб Шепс, руководитель отдела туризма Либерецкой областной администрации, покончил жизнь самоубийством в начале этой недели. Причиной, как он заявил в прощальном письме, опубликованном его семьей, стал трудоголизм. По его словам, это разрушило его здоровье. В итоге он потерял интерес к жизни и стал апатичным ко всему.





Его смерть уже расследуется криминальной полицией и следственной службой Нимбурка. «Речь идет о мужчине 1990 года рождения, который скончался в понедельник 31 июля 2023 года незадолго до 7 часов утра после столкновения с поездом в деревне Милчице», — подтвердила Власта Суханкова из Центральночешского регионального управления полиции.



По ее словам, мужчина получил «очень серьезные травмы, от которых он, к сожалению, скончался на месте».



На историю, закончившуюся самоубийством, повлиял трудоголизм. По его собственным словам, за три года Шепс отработал 29,5 дополнительных рабочих недель.



Зависимость от работы проявляется в сильном желании проводить на работе максимум времени, ограниченной способности регулировать объем работы, пренебрежении семьей и досугом, а также в абстинентном синдроме, когда человек не может работать.



В письме чиновник утверждает, что работа была для него приоритетом, а все остальные занятия отодвигались на второй план. «Меня бесчисленное количество раз хвалили, мне давали самые высокие награды во всем департаменте, мне всегда представляли, какой я замечательный и прогрессивный сотрудник. Удивился ли кто-то таким темпам работы? Практически никто...», — пишет он.



Лучше сосредоточиться на здоровье, семье и друзьях



Переломный момент наступил, когда предыдущая сотрудница регионального офиса вернулась из декретного отпуска, вынудив его покинуть должность начальника отдела туризма. «В качестве замены мне предложили работу в Либерецком зоопарке, где я занимался маркетингом только что созданного совместного билета — просто издевательство», — говорит он.



Он также добавил, что на него вдруг нахлынула полная апатия ко всему и он потерял интерес к жизни. «Я понял, что у меня фактически подорвано если не все, то уж точно половина здоровья — атопическая экзема, чрезвычайно высокое давление, которое приходится измерять каждое утро и пить таблетки, ожирение, зубы не в лучшей форме, проблемы с печенью и прочие недуги, вызванные нервами и чрезмерным употреблением алкоголя», — пишет он.



И добавил: «Трудоголизм никогда не является правильным вариантом. Всегда лучше уделять больше внимания своему здоровью, семье, друзьям и увлечениям».



До 20% населения страдают трудоголизмом



Данные о том, сколько людей в Чехии страдают от трудоголизма, отсутствуют. Причина в том, что, несмотря на значительные негативные последствия трудоголизма, распознать эту зависимость достаточно сложно.



«По оценкам, от трудоголизма страдает от 6 до 20% населения, однако более точные данные отсутствуют. Негативные последствия значительны и включают в себя депрессию, выгорание, дисфункциональные семейные отношения и разводы, разрушение социальных связей, пренебрежение профилактикой здоровья и рост заболеваемости», — сказала ранее в интервью ČTK Катержина Забродская из Психологического института Чешской академии наук и факультета искусств Карлова университета.



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420on рекомендует: «Я решил взвесить все „за“ и „против“ и решил все закончить. Для меня нет смысла продолжать жить в этом мире. Может быть, это трусость, а может быть, героизм. Но последние несколько недель я, по сути, просто выживал, отгораживаясь от мира, и, этим, конечно, причинил боль и беспокойство нескольким людям, но я действительно не мог ничего поделать», — пишет он в своей предсмертной записке.Его смерть уже расследуется криминальной полицией и следственной службой Нимбурка. «Речь идет о мужчине 1990 года рождения, который скончался в понедельник 31 июля 2023 года незадолго до 7 часов утра после столкновения с поездом в деревне Милчице», — подтвердила Власта Суханкова из Центральночешского регионального управления полиции.По ее словам, мужчина получил «очень серьезные травмы, от которых он, к сожалению, скончался на месте».На историю, закончившуюся самоубийством, повлиял трудоголизм. По его собственным словам, за три года Шепс отработал 29,5 дополнительных рабочих недель.Зависимость от работы проявляется в сильном желании проводить на работе максимум времени, ограниченной способности регулировать объем работы, пренебрежении семьей и досугом, а также в абстинентном синдроме, когда человек не может работать.В письме чиновник утверждает, что работа была для него приоритетом, а все остальные занятия отодвигались на второй план. «Меня бесчисленное количество раз хвалили, мне давали самые высокие награды во всем департаменте, мне всегда представляли, какой я замечательный и прогрессивный сотрудник. Удивился ли кто-то таким темпам работы? Практически никто...», — пишет он.Переломный момент наступил, когда предыдущая сотрудница регионального офиса вернулась из декретного отпуска, вынудив его покинуть должность начальника отдела туризма. «В качестве замены мне предложили работу в Либерецком зоопарке, где я занимался маркетингом только что созданного совместного билета — просто издевательство», — говорит он.Он также добавил, что на него вдруг нахлынула полная апатия ко всему и он потерял интерес к жизни. «Я понял, что у меня фактически подорвано если не все, то уж точно половина здоровья — атопическая экзема, чрезвычайно высокое давление, которое приходится измерять каждое утро и пить таблетки, ожирение, зубы не в лучшей форме, проблемы с печенью и прочие недуги, вызванные нервами и чрезмерным употреблением алкоголя», — пишет он.И добавил: «Трудоголизм никогда не является правильным вариантом. Всегда лучше уделять больше внимания своему здоровью, семье, друзьям и увлечениям».Данные о том, сколько людей в Чехии страдают от трудоголизма, отсутствуют. Причина в том, что, несмотря на значительные негативные последствия трудоголизма, распознать эту зависимость достаточно сложно.«По оценкам, от трудоголизма страдает от 6 до 20% населения, однако более точные данные отсутствуют. Негативные последствия значительны и включают в себя депрессию, выгорание, дисфункциональные семейные отношения и разводы, разрушение социальных связей, пренебрежение профилактикой здоровья и рост заболеваемости», — сказала ранее в интервью ČTK Катержина Забродская из Психологического института Чешской академии наук и факультета искусств Карлова университета.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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