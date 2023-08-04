Международный день пива: Чехия присоединяется к празднику

Сегодня отмечается ежегодный Международный день пива, который приобрел популярность с 2007 года, когда был основан в Калифорнии. Этот праздник, поистине священный для чехов, наряду с пивоварами отмечают и его любители. Изначально предполагалось, что это только праздник производителей пива, но в наше время этот день отмечают и потребители. Праздник был первоначально запущен американцами, но быстро обрел популярность и в Европе.



Чехия — особая страна, где пивная культура занимает особое место. У чехов можно сказать, что каждый день — день пива, ведь, согласно Чешскому статистическому управлению, они употребляют его ежедневно.



В прошлом году пивоваренные заводы произвели 20,55 млн. гектолитров пива, что на 950 000 гектолитров больше, чем в предыдущем году. Потребление пива на душу населения также выросло с 129 до 136 литров в год. Несмотря на то, что производство пива после двухлетнего спада восстанавливается, оно все еще на один миллион гектолитров меньше, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавируса. Согласно данным Чешской ассоциации пивоваров и солодовников, производство безалкогольного пива, включая ароматизированные варианты, также увеличилось на 13% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,3 млн. гектолитров.



Тем не менее, продажи пива в пабах находятся на низком уровне за последние десятилетия. Если в 2009 году около половины пива продавалось в пабах и ресторанах, то в прошлом году этот показатель сократился до 31%. Самым популярным видом пива остается лагер, который составляет более 56% от общего объема производства, а разливное пиво — около 40%.



На внутренний рынок Чехии пришлось 15,6 млн. гектолитров пива. По сравнению с 2019 годом это на один миллион гектолитров меньше. Экспорт чешского пива увеличился на два процента по сравнению с прошлым годом и составил 5,4 млн. гектолитров в 2022 году, что соответствует уровню экспорта в 2019 году. Большая часть была экспортирована в Словакию, Польшу и Германию. По данным ассоциации, на долю иностранных сортов пива приходится лишь 3,4% чешского потребления.











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