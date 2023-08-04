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Полиция из-за наркотиков задержала рейсовый автобус на фестивале Let It Roll в Чехии

Новости 420on
5 АВГУСТА 2023
08:16
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Полиция в сотрудничестве с таможенниками и кинологическими службами остановила и досмотрела рейсовый автобус, перевозивший участников музыкального фестиваля Let It Roll с железнодорожной станции Миловице в район аэропорта, где 4 августа проходило мероприятие. Полицейские сообщили, что у них есть информация о том, что в автобусе находится иностранец, который перевозит большое количество наркотиков. Наркотики действительно нашли.
Очевидец снял на видео полицейскую проверку пассажиров маршрутного такси и их багажа и выложил запись в социальную сеть X (бывший Twitter).

«Весь рейсовый автобус, который курсирует между Миловицами и фестивалем, был остановлен — всех выстроили в два ряда и примерно полчаса шла проверка всех пассажиров», — написал автор поста RayBaseley.

На кадрах видно пустой автобус, пассажиры стоят в стороне, полицейские, таможенники и специально обученная собака обнюхивают багаж людей, выходящих из автобуса.

Впоследствии полиция сообщила, что получила информацию об иностранце, который находился в автобусе и имел при себе большое количество наркотиков. Это подтвердилось. „«Помимо „известных“ веществ (экстази, метамфетамин, кокаин), мы также обнаружили вещества, которые не могли быть обнаружены на месте, и поэтому были изъяты и направлены на экспертизу», — заявили в полиции по поводу обыска автобуса.

«Мы прекрасно понимаем, что по опубликованным кадрам без контекста можно сделать разные выводы, но, тем не менее, одной из наших задач является выявление преступной деятельности в сфере распространения запрещенных препаратов, и мы не оставим без внимания конкретные уведомления, связанные с их распространением», — заявили сотрудники полиции.

Министр внутренних дел Вит Ракушан сообщил, что он обратился к президенту полиции с просьбой провести расследование действий сотрудников. «Я запрошу дополнительную информацию об этой акции в понедельник у президента полиции, которого я уже попросил расследовать, была ли процедура полицейских адекватной. Полагаю, что министр финансов также потребует расследования действий таможенного управления», — написал Ракушан. Он также сообщил, что в ходе досмотра были обнаружены тяжелые наркотики, о которых полиция располагала информацией, поэтому и провела досмотр автобуса.

Сотрудники полиции добавили, что в связи с фестивалем возбуждено 20 уголовных дел по фактам хранения крупных партий наркотиков.

Let It Roll — крупнейший в мире фестиваль драм-н-бейса. В этом году он проводится уже в 13-й раз. Наибольшее количество участников Let It Roll было зафиксировано в 2019 году, когда в Миловице приехали 31 тысяч человек.

Источник: novinky.cz

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фестиваль Чехия полиция наркотики

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