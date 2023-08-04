Из-за нехватки работников в Чехии под угрозой находятся стратегически важные проекты

Это следует из анализа препятствий на рынке труда, проведенного Торговой палатой.

Палата рекомендует повысить доступность детских садов, чтобы матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могли активнее участвовать в трудовой деятельности, а также сделать более привлекательной работу по договору на неполный день. Торговая палата считает, что это также повысит участие студентов и пожилых людей в рынке труда. Кроме того, государство должно обратить внимание на доступность арендного жилья, чтобы работники охотнее переезжали из одного региона в другой.

«Следует признать, что Чехия отстает от других посткоммунистических стран по динамике роста, поскольку уже исчерпала имеющиеся факторы. Таким образом, наша страна находится на перепутье. Либо правительство решит начать стратегические инвестиции и предпримет фундаментальные и смелые шаги, которые позволят сохранить или даже укрепить конкурентоспособность нашей страны, либо уровень жизни населения будет падать год от года», — заявил президент палаты Зденек Заичек.

По его словам, для того чтобы осуществить необходимые инвестиции, нужно учитывать повышенный спрос на рабочую силу. Он отметил, что нехватка работников уже стала самым большим препятствием для развития компаний и будет ограничивать усилия по развитию и поддержанию экономической стабильности государства.

По данным палаты, в настоящее время компаниям не хватает 300 000 работников, а к 2032 году прогнозируется сокращение численности населения трудоспособного возраста еще более чем на 240 000 человек. По оценкам палаты, из-за этого государство потеряет в текущем году около 150 млрд крон в виде налогов и сборов.

Смягчить это нежелательное явление, по мнению аналитиков, помогло бы более активное привлечение к труду тех, кто в настоящее время не работает, например студентов, пожилых людей и матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Государственные меры должны быть направлены на повышение привлекательности гибких форм работы, считают в палате. Повышение доступности детских дошкольных учреждений будет способствовать лучшей интеграции матерей в рынок труда, добавили в палате.

По мнению палаты, повышение доступности арендного жилья и улучшение транспортной инфраструктуры помогут сократить разрыв в уровне безработицы между регионами, упростив поездки на работу.

В июне правительство создало комиссию по стратегическим инвестициям, призванную содействовать координации подготовки и улучшению условий для более быстрой и эффективной реализации инвестиций в транспорт, жилье, энергетику, образование и науку, исследования и инновации, а также инвестиций, требующих согласования с правительством для предоставления льгот.

Торгово-промышленная палата, Конфедерация промышленности и транспорта и Конфедерация объединений работодателей и предпринимателей на первом заседании комитета рекомендовали финансировать стратегические инвестиции вне бюджета, упростить разрешительные процедуры и усилить инвестиции в энергетику, транспорт и инфраструктуру передачи данных. Государство также должно сосредоточиться на инвестициях в образование и рынок труда.

















