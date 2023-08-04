ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Из-за нехватки работников в Чехии под угрозой находятся стратегически важные проекты

Новости 420on
6 АВГУСТА 2023
15:30
520
Нехватка рабочей силы угрожает не только функционированию чешской экономики, но и будущей способности государства реализовывать стратегически важные проекты в энергетическом секторе, транспортной инфраструктуре, образовании или здравоохранении.
Это следует из анализа препятствий на рынке труда, проведенного Торговой палатой.
 
Палата рекомендует повысить доступность детских садов, чтобы матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могли активнее участвовать в трудовой деятельности, а также сделать более привлекательной работу по договору на неполный день. Торговая палата считает, что это также повысит участие студентов и пожилых людей в рынке труда. Кроме того, государство должно обратить внимание на доступность арендного жилья, чтобы работники охотнее переезжали из одного региона в другой.
 
«Следует признать, что Чехия отстает от других посткоммунистических стран по динамике роста, поскольку уже исчерпала имеющиеся факторы. Таким образом, наша страна находится на перепутье. Либо правительство решит начать стратегические инвестиции и предпримет фундаментальные и смелые шаги, которые позволят сохранить или даже укрепить конкурентоспособность нашей страны, либо уровень жизни населения будет падать год от года», — заявил президент палаты Зденек Заичек.
 
По его словам, для того чтобы осуществить необходимые инвестиции, нужно учитывать повышенный спрос на рабочую силу. Он отметил, что нехватка работников уже стала самым большим препятствием для развития компаний и будет ограничивать усилия по развитию и поддержанию экономической стабильности государства.
 
По данным палаты, в настоящее время компаниям не хватает 300 000 работников, а к 2032 году прогнозируется сокращение численности населения трудоспособного возраста еще более чем на 240 000 человек. По оценкам палаты, из-за этого государство потеряет в текущем году около 150 млрд крон в виде налогов и сборов.
 
Смягчить это нежелательное явление, по мнению аналитиков, помогло бы более активное привлечение к труду тех, кто в настоящее время не работает, например студентов, пожилых людей и матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Государственные меры должны быть направлены на повышение привлекательности гибких форм работы, считают в палате. Повышение доступности детских дошкольных учреждений будет способствовать лучшей интеграции матерей в рынок труда, добавили в палате.
 
По мнению палаты, повышение доступности арендного жилья и улучшение транспортной инфраструктуры помогут сократить разрыв в уровне безработицы между регионами, упростив поездки на работу.
 
В июне правительство создало комиссию по стратегическим инвестициям, призванную содействовать координации подготовки и улучшению условий для более быстрой и эффективной реализации инвестиций в транспорт, жилье, энергетику, образование и науку, исследования и инновации, а также инвестиций, требующих согласования с правительством для предоставления льгот.
 
Торгово-промышленная палата, Конфедерация промышленности и транспорта и Конфедерация объединений работодателей и предпринимателей на первом заседании комитета рекомендовали финансировать стратегические инвестиции вне бюджета, упростить разрешительные процедуры и усилить инвестиции в энергетику, транспорт и инфраструктуру передачи данных. Государство также должно сосредоточиться на инвестициях в образование и рынок труда.


Источник: irozhlas.cz






Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Dz 6 августа 2023 16:26
Что бы купить жильё в Чехии в среднем нужнл 15 годовых зарплат, в германии и Польше при подобных случаях необходимо 8 годовых зарплат, в Чехию едут или те кому больше некуда, или наивные люди которые не додумались посчитать и посмотреть доступность жилья, я например.
Ответить
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
6 АВГУСТА 2023
16:13
1164
ПУТЕШЕСТВИЯ
СЕМЕЙНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ЧЕХИИ: ОТ ЗООПАРКОВ ДО ПАРКОВ АТТРАКЦИОНОВ
6 АВГУСТА 2023
14:09
1510
ЗДОРОВЬЕ
«МЫ ОШИБАЛИСЬ, ЧТО ПОДСЛАСТИТЕЛИ ЛУЧШЕ САХАРА», — ГОВОРИТ ЧЕШСКИЙ ВРАЧ
6 АВГУСТА 2023
11:30
1025
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДОМА В ЧЕХИИ — ПО ЦЕНЕ ДО 5 МИЛЛИОНОВ КРОН И ПЛОЩАДЬЮ ДО 200 КВ. М
6 АВГУСТА 2023
09:30
280
ЭКОНОМИКА
АНАЛИТИКИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ 9 ПРОЦЕНТОВ
5 АВГУСТА 2023
14:30
862
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ПРОБУЮТ, КАК БЫ ОНИ ВЫГЛЯДЕЛИ В ОБРАЗЕ БАРБИ ИЛИ КЕНА: ЭКСПЕРТЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
5 АВГУСТА 2023
12:30
1802
ЖИЗНЬ
ЮНИСЕФ И ЧЕШСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ ЗАПУСКАЮТ ПРОГРАММУ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ УКРАИНСКИМ ДЕТЯМ-БЕЖЕНЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
5 АВГУСТА 2023
11:30
1762
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В ЧЕХИИ БУДУТ РАСТИ НА 9 ПРОЦЕНТОВ В ГОД
5 АВГУСТА 2023
08:22
2340
ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ СОВЕРШАЙ ЭТИХ ОШИБОК! УРОК ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ АКЦЕНТА | ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ 9
5 АВГУСТА 2023
08:16
888
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ИЗ-ЗА НАРКОТИКОВ ЗАДЕРЖАЛА РЕЙСОВЫЙ АВТОБУС НА ФЕСТИВАЛЕ LET IT ROLL В ЧЕХИИ
4 АВГУСТА 2023
19:06
422
О ЧЕХИИ
АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 420ON: РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ И СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ