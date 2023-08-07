Полиция преследует гражданина России, который предположительно помогал олигарху отмывать деньги в обход санкций Новости 420on 7 АВГУСТА 2023 17:30 456

Чешская полиция преследует гражданина России за преступление, связанное с нарушением международных санкций. По версии криминалистов, россиянин участвовал в переводе денег российскому олигарху, который с 2015 года находится в санкционном списке ЕС в связи с аннексией Россией Крыма.





Дело было возбуждено 2 августа. «Средства впоследствии были использованы на территории Чешской Республики», — сказал пресс-секретарь.



Полиция провела один обыск по этому делу, которое находится в ведении пражской прокуратуры. В настоящее время подозреваемый остается на свободе.



Согласно Уголовному кодексу Чехии, за нарушение международных санкций ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф.



Преступлением считается нарушение в крупных размерах санкций, которые Чешская Республика обязалась соблюдать в составе в Организации Объединенных Наций или Европейского Союза или которые она сама ввела в соответствии с Законом о санкциях.



В дальнейшем наказание ужесточается в зависимости от размера причиненного ущерба. Если деяние виновного существенно способствует подрыву международного мира и безопасности, он может быть лишен свободы на срок до восьми лет.



Источник: Об этом сообщил Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Олигарх давно связан с высшими государственными чиновниками Российской Федерации.Дело было возбуждено 2 августа. «Средства впоследствии были использованы на территории Чешской Республики», — сказал пресс-секретарь.Полиция провела один обыск по этому делу, которое находится в ведении пражской прокуратуры. В настоящее время подозреваемый остается на свободе.Согласно Уголовному кодексу Чехии, за нарушение международных санкций ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф.Преступлением считается нарушение в крупных размерах санкций, которые Чешская Республика обязалась соблюдать в составе в Организации Объединенных Наций или Европейского Союза или которые она сама ввела в соответствии с Законом о санкциях.В дальнейшем наказание ужесточается в зависимости от размера причиненного ущерба. Если деяние виновного существенно способствует подрыву международного мира и безопасности, он может быть лишен свободы на срок до восьми лет.Источник: irozhlas.cz

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