Полиция преследует гражданина России, который предположительно помогал олигарху отмывать деньги в обход санкций
7 АВГУСТА 2023
17:30
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Чешская полиция преследует гражданина России за преступление, связанное с нарушением международных санкций. По версии криминалистов, россиянин участвовал в переводе денег российскому олигарху, который с 2015 года находится в санкционном списке ЕС в связи с аннексией Россией Крыма.
Об этом сообщил Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Олигарх давно связан с высшими государственными чиновниками Российской Федерации.
Дело было возбуждено 2 августа. «Средства впоследствии были использованы на территории Чешской Республики», — сказал пресс-секретарь.
Полиция провела один обыск по этому делу, которое находится в ведении пражской прокуратуры. В настоящее время подозреваемый остается на свободе.
Согласно Уголовному кодексу Чехии, за нарушение международных санкций ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф.
Преступлением считается нарушение в крупных размерах санкций, которые Чешская Республика обязалась соблюдать в составе в Организации Объединенных Наций или Европейского Союза или которые она сама ввела в соответствии с Законом о санкциях.
В дальнейшем наказание ужесточается в зависимости от размера причиненного ущерба. Если деяние виновного существенно способствует подрыву международного мира и безопасности, он может быть лишен свободы на срок до восьми лет.
Источник: irozhlas.cz
Дело было возбуждено 2 августа. «Средства впоследствии были использованы на территории Чешской Республики», — сказал пресс-секретарь.
Полиция провела один обыск по этому делу, которое находится в ведении пражской прокуратуры. В настоящее время подозреваемый остается на свободе.
Согласно Уголовному кодексу Чехии, за нарушение международных санкций ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф.
Преступлением считается нарушение в крупных размерах санкций, которые Чешская Республика обязалась соблюдать в составе в Организации Объединенных Наций или Европейского Союза или которые она сама ввела в соответствии с Законом о санкциях.
В дальнейшем наказание ужесточается в зависимости от размера причиненного ущерба. Если деяние виновного существенно способствует подрыву международного мира и безопасности, он может быть лишен свободы на срок до восьми лет.
Источник: irozhlas.cz
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