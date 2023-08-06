ВИДЕО: «Ты придурок? А ну, выходи!» Агрессивный полицейский в штатском матерится на водителя



«Ты что, придурок? Полиция! Документы!» — крикнул полицейский. «Вылезай! Что ты творишь?» — продолжал он. Водитель спокойно ответил: «Вы пересекли сплошную», и стал искать свои документы. Полицейский закончил разговор ненормативной лексикой, сел в свою машину и уехал.





Руководство полиции уже занимается этим делом. «Мы разбираемся с недопустимым поведением сотрудника с июня, рассматриваем это как проступок, и в отношении него начато дисциплинарное производство», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова изданию Drbna. «Мы извинились перед пострадавшим несколько недель назад и очень сожалеем о сложившейся ситуации», — добавила она.











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