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ВИДЕО: «Ты придурок? А ну, выходи!» Агрессивный полицейский в штатском матерится на водителя

Анастасия Князева
7 АВГУСТА 2023
16:00
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На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как сотрудник полиции в гражданской одежде оскорбляет водителя в Чехии. Сначала он выехал на полосу для поворота, пересекая сплошную линию, затем обогнал водителя и заблокировал его машину, включив маячок. После этого он вышел из машины и начал ругаться. Инцидент произошел на Хлавковом мосту.

«Ты что, придурок? Полиция! Документы!» — крикнул полицейский. «Вылезай! Что ты творишь?» — продолжал он. Водитель спокойно ответил: «Вы пересекли сплошную», и стал искать свои документы. Полицейский закончил разговор ненормативной лексикой, сел в свою машину и уехал.

Руководство полиции уже занимается этим делом. «Мы разбираемся с недопустимым поведением сотрудника с июня, рассматриваем это как проступок, и в отношении него начато дисциплинарное производство», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова изданию Drbna. «Мы извинились перед пострадавшим несколько недель назад и очень сожалеем о сложившейся ситуации», — добавила она.


Источник: prazska.drbna.cz

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Чехия полиция

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