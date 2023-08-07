ВИДЕО: Гламурное ограбление. В Праге мужчина с пластиковым пакетом украл женскую парфюмерию

Преступник выбрал парфюмерный магазин в торговом центре на Виноградской улице. Он вошел внутрь с пластиковым пакетом в руках, осмотрелся, убедился, что никто не следит, и начал бесцеремонно запихивать в пакет коробки с духами. При этом он не обращал внимания на марки, взял по три упаковки разных парфюмов и быстро вышел.



Всего он украл духов на сумму более 30 000 крон.



«Полицейские полагают, что подозреваемый мог совершать это противоправное деяние не в первый раз, поэтому обращаются за помощью к гражданам», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. Все, кто может что-то знать о данном человеке или его местонахождении, могут позвонить по телефону 158.









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