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ВИДЕО: Гламурное ограбление. В Праге мужчина с пластиковым пакетом украл женскую парфюмерию

Анастасия Князева
7 АВГУСТА 2023
18:00
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Полиция Праги разыскивает мужчину, подозреваемого в краже женской парфюмерии из магазина в районе Жижков на сумму 30 000 чешских крон. По мнению следователей, он мог совершить и другие подобные преступления. В случае признания вины ему грозит до двух лет лишения свободы.
Преступник выбрал парфюмерный магазин в торговом центре на Виноградской улице. Он вошел внутрь с пластиковым пакетом в руках, осмотрелся, убедился, что никто не следит, и начал бесцеремонно запихивать в пакет коробки с духами. При этом он не обращал внимания на марки, взял по три упаковки разных парфюмов и быстро вышел.
 
Всего он украл духов на сумму более 30 000 крон.
 
«Полицейские полагают, что подозреваемый мог совершать это противоправное деяние не в первый раз, поэтому обращаются за помощью к гражданам», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. Все, кто может что-то знать о данном человеке или его местонахождении, могут позвонить по телефону 158.

Источник: prazska.drbna.cz

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кражи Чехия

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