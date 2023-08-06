ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полиция ищет пассажиров автобуса после смертельного ДТП в Челаковице

Анастасия Князева
7 АВГУСТА 2023
16:37
49
Под колесами автобуса на маршруте 655 в Челаковице погиб пешеход. Полиция ведёт розыск двух пассажиров, которые могут быть свидетелями трагического инцидента.
В среду, 26 июля 2023 года, около 17.00 в Челаковице произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса сбил пешехода на пересечении улиц Залужской и Мстетицкой, от полученных травм человек скончался на месте.

«Это случилось в районе Залужи, на автобусной остановке. После столкновения с автобусом пешеход умер», — рассказала пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.

По словам сотрудников полиции, водитель автобуса после остановки «Čelákovice-площадь» сообщил двум пассажирам, что не будет продолжать движение до населенных пунктов Нехвизды и Увалы. Однако они покинули место происшествия до приезда полиции.

Полиция просит двух пассажиров автобуса маршрута 655 связаться с ней по телефону 158 для участия в расследовании аварии.

Источник: prazska.drbna.cz

420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz
Telegram 


дтп Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
7 АВГУСТА 2023
16:00
297
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: «ТЫ ПРИДУРОК? А НУ, ВЫХОДИ!» АГРЕССИВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ В ШТАТСКОМ МАТЕРИТСЯ НА ВОДИТЕЛЯ
7 АВГУСТА 2023
14:00
372
ОБЩЕСТВО
НЕОЖИДАННАЯ СМЕРТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ МЕТРО D: САМОУБИЙСТВО ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?
7 АВГУСТА 2023
13:38
314
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКИЙ В ЧЕХИИ ОСТАВИЛ СЛУЖЕБНУЮ СОБАКУ В МАШИНЕ В ЖАРУ. ОНА УМЕРЛА.
7 АВГУСТА 2023
12:32
591
ОБЩЕСТВО
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ЧЕШСКОЙ ПОЛИЦИИ ПОПАЛИ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
7 АВГУСТА 2023
16:00
297
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: «ТЫ ПРИДУРОК? А НУ, ВЫХОДИ!» АГРЕССИВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ В ШТАТСКОМ МАТЕРИТСЯ НА ВОДИТЕЛЯ
7 АВГУСТА 2023
15:07
145
ОБЩЕСТВО
ОТКРЫЛСЯ ВОДОЕМ «ЛХОТКА», В КОТОРОМ БОЛЬШЕ НЕТ ЛИЧИНОК ЦЕРКАРИЙ
7 АВГУСТА 2023
14:00
372
ОБЩЕСТВО
НЕОЖИДАННАЯ СМЕРТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ МЕТРО D: САМОУБИЙСТВО ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?
7 АВГУСТА 2023
13:38
314
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКИЙ В ЧЕХИИ ОСТАВИЛ СЛУЖЕБНУЮ СОБАКУ В МАШИНЕ В ЖАРУ. ОНА УМЕРЛА.
7 АВГУСТА 2023
12:32
591
ОБЩЕСТВО
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ЧЕШСКОЙ ПОЛИЦИИ ПОПАЛИ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
7 АВГУСТА 2023
11:15
373
КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛОЙ ПРОЕКТ BACKYARD DEJVICE: НАЧАЛИСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
7 АВГУСТА 2023
10:36
916
ОБЩЕСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРАГИ. АННА НЕТРЕБКО ТРЕБУЕТ МИЛЛИОНЫ ЗА ОТМЕНЕННЫЕ КОНЦЕРТЫ
7 АВГУСТА 2023
10:12
587
О ЧЕХИИ
АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ 420ON: РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ И СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
7 АВГУСТА 2023
08:29
798
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. АРЕНДНАЯ ПЛАТА РАСТЕТ, А КВАРТИР НЕ ХВАТАЕТ
6 АВГУСТА 2023
16:13
1823
ПУТЕШЕСТВИЯ
СЕМЕЙНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ЧЕХИИ: ОТ ЗООПАРКОВ ДО ПАРКОВ АТТРАКЦИОНОВ