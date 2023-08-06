Полиция ищет пассажиров автобуса после смертельного ДТП в Челаковице
7 АВГУСТА 2023
16:37
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Под колесами автобуса на маршруте 655 в Челаковице погиб пешеход. Полиция ведёт розыск двух пассажиров, которые могут быть свидетелями трагического инцидента.
В среду, 26 июля 2023 года, около 17.00 в Челаковице произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса сбил пешехода на пересечении улиц Залужской и Мстетицкой, от полученных травм человек скончался на месте.
«Это случилось в районе Залужи, на автобусной остановке. После столкновения с автобусом пешеход умер», — рассказала пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.
По словам сотрудников полиции, водитель автобуса после остановки «Čelákovice-площадь» сообщил двум пассажирам, что не будет продолжать движение до населенных пунктов Нехвизды и Увалы. Однако они покинули место происшествия до приезда полиции.
Полиция просит двух пассажиров автобуса маршрута 655 связаться с ней по телефону 158 для участия в расследовании аварии.
Источник: prazska.drbna.cz
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