Полиция ищет пассажиров автобуса после смертельного ДТП в Челаковице

В среду, 26 июля 2023 года, около 17.00 в Челаковице произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса сбил пешехода на пересечении улиц Залужской и Мстетицкой, от полученных травм человек скончался на месте.





«Это случилось в районе Залужи, на автобусной остановке. После столкновения с автобусом пешеход умер», — рассказала пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.





По словам сотрудников полиции, водитель автобуса после остановки «Čelákovice-площадь» сообщил двум пассажирам, что не будет продолжать движение до населенных пунктов Нехвизды и Увалы. Однако они покинули место происшествия до приезда полиции.





Полиция просит двух пассажиров автобуса маршрута 655 связаться с ней по телефону 158 для участия в расследовании аварии.









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