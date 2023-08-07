Мужчина со змеей на шее испугал пассажиров трамвая в Чехии

«Один из пассажиров вез с собой необычного спутника, вызвавшего большое внимание, а именно живую змею, обвившуюся вокруг его шеи. На сообщение о „странном“ пассажире отреагировали сотрудники милиции. Они поймали его прямо на остановке общественного транспорта „Соколовская“, но к тому времени он уже стоял на улице», — сообщила Яна Пужманова, пресс-секретарь муниципальной полиции.





Получив предписание соблюдать условия перевозки живых животных в общественном транспорте, 53-летний мужчина отправился со своей змеей домой пешком.





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