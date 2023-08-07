В Чехии пожарные спасли подростка, в которого ударила молния
8 АВГУСТА 2023
09:46
472
В мальчика, находившегося в лагере, ударила молния. Он выжил и восстановился без последствий благодаря добровольной пожарной дружине и оказанию оперативной медицинской помощи.
В конце июля 13-летний мальчик выжил после удара молнии во время грозы в лагере «Пять елей» в Оломоуцком крае благодаря реанимации на месте с помощью дефибриллятора. Важную роль в цепочке спасения сыграло подразделение добровольных пожарных из Вельки-Уезда, которое было направлено на место происшествия вместе с профессиональным подразделением со станции Липник-над-Бечвоу.
Пожарные-добровольцы первыми прибыли на место происшествия. «Мы знали, что время не терпит, поэтому уже во время поездки я проверял детали, чтобы как можно быстрее оказать помощь на месте», — сказал начальник Ян Полцер.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, мальчику делали искусственное дыхание. Добровольные пожарные немедленно приступили к оказанию помощи.
«Мы использовали автоматический наружный дефибриллятор. Затем мы следовали указаниям прибора, поочередно проводя реанимационные мероприятия до прибытия профессионального подразделения и парамедиков, которых мы ориентировали в сложной местности, помогая как можно быстрее найти место», — вспоминает Полцер.
После этого за спасения мальчика взялись врач и парамедики. Впоследствии мальчика доставили вертолетом скорой помощи в университетскую больницу Остравы. После десятидневной госпитализации его выписали домой без каких-либо последствий.
По словам врача, принимавшего участие в спасательной операции, огромное влияние на исход оказала своевременная реанимация. После поражения электрическим током высокой энергии часто останавливается кровообращение, а при ожоговой травме — дыхание.
«Отец мальчика недавно связался с нами, чтобы поблагодарить, и я понял, что у истории счастливый конец. Мы были очень рады», — добавил Ян Полцер. Еще два человека получили легкие травмы в грозу и были доставлены в больницу для обследования.
Источник: irozhlas
420on рекомендует:
Пожарные-добровольцы первыми прибыли на место происшествия. «Мы знали, что время не терпит, поэтому уже во время поездки я проверял детали, чтобы как можно быстрее оказать помощь на месте», — сказал начальник Ян Полцер.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, мальчику делали искусственное дыхание. Добровольные пожарные немедленно приступили к оказанию помощи.
«Мы использовали автоматический наружный дефибриллятор. Затем мы следовали указаниям прибора, поочередно проводя реанимационные мероприятия до прибытия профессионального подразделения и парамедиков, которых мы ориентировали в сложной местности, помогая как можно быстрее найти место», — вспоминает Полцер.
После этого за спасения мальчика взялись врач и парамедики. Впоследствии мальчика доставили вертолетом скорой помощи в университетскую больницу Остравы. После десятидневной госпитализации его выписали домой без каких-либо последствий.
По словам врача, принимавшего участие в спасательной операции, огромное влияние на исход оказала своевременная реанимация. После поражения электрическим током высокой энергии часто останавливается кровообращение, а при ожоговой травме — дыхание.
«Отец мальчика недавно связался с нами, чтобы поблагодарить, и я понял, что у истории счастливый конец. Мы были очень рады», — добавил Ян Полцер. Еще два человека получили легкие травмы в грозу и были доставлены в больницу для обследования.
Источник: irozhlas
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
8 АВГУСТА 2023
15:26
33
8 АВГУСТА 2023
14:19
246
8 АВГУСТА 2023
14:07
159
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
8 АВГУСТА 2023
15:26
33
8 АВГУСТА 2023
14:19
246
8 АВГУСТА 2023
14:07
159
8 АВГУСТА 2023
12:15
744
8 АВГУСТА 2023
12:04
414
8 АВГУСТА 2023
12:01
75332
8 АВГУСТА 2023
10:48
264
8 АВГУСТА 2023
08:42
477
7 АВГУСТА 2023
19:21
619
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.