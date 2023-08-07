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В Чехии пожарные спасли подростка, в которого ударила молния

Новости 420on
8 АВГУСТА 2023
09:46
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В мальчика, находившегося в лагере, ударила молния. Он выжил и восстановился без последствий благодаря добровольной пожарной дружине и оказанию оперативной медицинской помощи.
В конце июля 13-летний мальчик выжил после удара молнии во время грозы в лагере «Пять елей» в Оломоуцком крае благодаря реанимации на месте с помощью дефибриллятора. Важную роль в цепочке спасения сыграло подразделение добровольных пожарных из Вельки-Уезда, которое было направлено на место происшествия вместе с профессиональным подразделением со станции Липник-над-Бечвоу.
 
 Пожарные-добровольцы первыми прибыли на место происшествия. «Мы знали, что время не терпит, поэтому уже во время поездки я проверял детали, чтобы как можно быстрее оказать помощь на месте», — сказал начальник Ян Полцер.
 
 Когда пожарные прибыли на место происшествия, мальчику делали искусственное дыхание. Добровольные пожарные немедленно приступили к оказанию помощи.
 
 «Мы использовали автоматический наружный дефибриллятор. Затем мы следовали указаниям прибора, поочередно проводя реанимационные мероприятия до прибытия профессионального подразделения и парамедиков, которых мы ориентировали в сложной местности, помогая как можно быстрее найти место», — вспоминает Полцер.
 
 После этого за спасения мальчика взялись врач и парамедики. Впоследствии мальчика доставили вертолетом скорой помощи в университетскую больницу Остравы. После десятидневной госпитализации его выписали домой без каких-либо последствий.
 
 По словам врача, принимавшего участие в спасательной операции, огромное влияние на исход оказала своевременная реанимация. После поражения электрическим током высокой энергии часто останавливается кровообращение, а при ожоговой травме — дыхание.
 
 «Отец мальчика недавно связался с нами, чтобы поблагодарить, и я понял, что у истории счастливый конец. Мы были очень рады», — добавил Ян Полцер. Еще два человека получили легкие травмы в грозу и были доставлены в больницу для обследования.

Источник: irozhlas

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Чехия пожарники дети

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