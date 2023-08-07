В Чехии пожарные спасли подростка, в которого ударила молния Новости 420on 8 АВГУСТА 2023 09:46 472

В мальчика, находившегося в лагере, ударила молния. Он выжил и восстановился без последствий благодаря добровольной пожарной дружине и оказанию оперативной медицинской помощи.





Пожарные-добровольцы первыми прибыли на место происшествия. «Мы знали, что время не терпит, поэтому уже во время поездки я проверял детали, чтобы как можно быстрее оказать помощь на месте», — сказал начальник Ян Полцер.



Когда пожарные прибыли на место происшествия, мальчику делали искусственное дыхание. Добровольные пожарные немедленно приступили к оказанию помощи.



«Мы использовали автоматический наружный дефибриллятор. Затем мы следовали указаниям прибора, поочередно проводя реанимационные мероприятия до прибытия профессионального подразделения и парамедиков, которых мы ориентировали в сложной местности, помогая как можно быстрее найти место», — вспоминает Полцер.



После этого за спасения мальчика взялись врач и парамедики. Впоследствии мальчика доставили вертолетом скорой помощи в университетскую больницу Остравы. После десятидневной госпитализации его выписали домой без каких-либо последствий.



По словам врача, принимавшего участие в спасательной операции, огромное влияние на исход оказала своевременная реанимация. После поражения электрическим током высокой энергии часто останавливается кровообращение, а при ожоговой травме — дыхание.



«Отец мальчика недавно связался с нами, чтобы поблагодарить, и я понял, что у истории счастливый конец. Мы были очень рады», — добавил Ян Полцер. Еще два человека получили легкие травмы в грозу и были доставлены в больницу для обследования.



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420on рекомендует: В конце июля 13-летний мальчик выжил после удара молнии во время грозы в лагере «Пять елей» в Оломоуцком крае благодаря реанимации на месте с помощью дефибриллятора. Важную роль в цепочке спасения сыграло подразделение добровольных пожарных из Вельки-Уезда, которое было направлено на место происшествия вместе с профессиональным подразделением со станции Липник-над-Бечвоу.Пожарные-добровольцы первыми прибыли на место происшествия. «Мы знали, что время не терпит, поэтому уже во время поездки я проверял детали, чтобы как можно быстрее оказать помощь на месте», — сказал начальник Ян Полцер.Когда пожарные прибыли на место происшествия, мальчику делали искусственное дыхание. Добровольные пожарные немедленно приступили к оказанию помощи.«Мы использовали автоматический наружный дефибриллятор. Затем мы следовали указаниям прибора, поочередно проводя реанимационные мероприятия до прибытия профессионального подразделения и парамедиков, которых мы ориентировали в сложной местности, помогая как можно быстрее найти место», — вспоминает Полцер.После этого за спасения мальчика взялись врач и парамедики. Впоследствии мальчика доставили вертолетом скорой помощи в университетскую больницу Остравы. После десятидневной госпитализации его выписали домой без каких-либо последствий.По словам врача, принимавшего участие в спасательной операции, огромное влияние на исход оказала своевременная реанимация. После поражения электрическим током высокой энергии часто останавливается кровообращение, а при ожоговой травме — дыхание.«Отец мальчика недавно связался с нами, чтобы поблагодарить, и я понял, что у истории счастливый конец. Мы были очень рады», — добавил Ян Полцер. Еще два человека получили легкие травмы в грозу и были доставлены в больницу для обследования.Источник: irozhlas 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz Telegram Facebook Instagram





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