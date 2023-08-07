ВИДЕО: «Прага и Берлин будут нашими»: скандальные высказывания пропагандиста на российском ТВ









«Это будет развиваться, и мы все больше будем приобретать ту роль, которую имела Российская империя. Я не шутил, когда в прошлой передаче сказал, что Берлин, Дрезден, Прага, Любляна — все будет наше. Почему? Так было. Когда мы вошли в Париж в 1815 году, в Берлин в 1941 году; или в конце XVIII века — это не случайность. Россия — самая великая страна в Европе, это громадная сила», — заявил Вавилов в дискуссионной программе «Первого канала», которую вела известная ведущая Ольга Скабеева.





Высказывания Вавилова вызвали смех даже на российском телевидении. Несмотря на его заверения в полной серьезности, уголки рта Скабеевой дергались во время его выступления, как и у некоторых других гостей передачи. «Почему мы всегда уходили? Почему мы так безответственно относились к своим победам?» — с наигранным весельем спросила его Скабеева.





«Победа на этот раз придет, когда мы будем в Киеве», — продолжил Вавилов свою пламенную речь, не обратив внимания на её замечание и перейдя к жалобам на удаление недавней советской символики с гигантской статуи «Родина-мать» над украинской столицей.











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