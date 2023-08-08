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В Праге хотят ограничить въезд в центр и изменить правила парковки в синих зонах

Новости 420on
9 АВГУСТА 2023
09:43
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Ограничение движения в центре Праги, реформа системы парковок или завершение строительства кольцевых дорог в столице — это меры, на которыми сейчас думает мэрия города. Проблемы с парковкой возникают и у туристов.
На пешеходных переходах, желтых линиях и в зонах, не требующих остановки — везде водители оставляют свои машины, хотя не должны этого делать. «Где бы ни было место, человек паркуется там и подвергает опасности и транспорт, и себя, и даже пешеходов, которые идут только по тротуару», — описал ситуацию региональный координатор BESIP Олдржих Кассл.

В попытке успокоить движение Прага планирует со следующего года ввести плату за въезд в центр города. Проезд по набережной Сметаны или Малой Стране будет стоить 200 крон в день. Платить не придется только тем, кто живет или работает в этих местах и имеет разрешение на парковку. Изменятся также правила парковки в «синих зонах».

«Безусловно, будут такие вещи, как отмена существующего одностороннего преимущества для электромобилей, отмена этих переносных парковочных разрешений», — сказал Зденек Гржиб (Пираты), заместитель министра транспорта.

Синие зоны только для местных жителей

Синие зоны будут предназначены только для резидентов. Приезжие смогут парковаться там только в том случае, если получат парковочный кредит от местного жителя.

«Я живу в другом районе Праги, но ездить приходится по всему городу. Я считаю грубой ошибкой ограничивать ее только жителями одной улицы», — считает пражанин Олег Ганзал.

«Я убежден, что различные меры на самом деле имеют своим необходимым условием завершение или расширение кольцевой дороги», — отметил мэр Праги Богуслав Свобода (ODS).

Строительство городской кольцевой дороги завершено примерно на две трети. Ее завершение должно начаться в 2029 г. Однако потребуется софинансирование со стороны государства. Ее стоимость оценивается в 100 млрд крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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парковка Чехия центр Праги

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